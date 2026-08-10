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Hétfőn délelőtt megkezdődtek a medencés versenyszámok a párizsi úszó Európa-bajnokságon. A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf második helyen végzett az 50 méteres pillangóúszás előfutamában, és végül az ötödik legjobb idővel bejutott az középdöntőbe.

Hétfő délelőtt Milák Kristóf az 50 méteres pillangóúszás előfutamában volt érdekelt. A kétszeres olimpiai bajnok 22.86 másodperces nevezési idővel, országos csúcstartóként szerepel, így nagy esélyesnek számít ezen a távon.

A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf az ob-n tért vissza
Milák Kristóf továbbra is verhetetlennek tűnik pillangóúszásban
Fotó: Jonathan Nackstrand/AFP

Milák két évvel ezelőtt, a párizsi olimpián egy arany- és egy ezüstérmet nyert, vagyis jó emlékeket őriz a francia fővárosról.

Milák Kristóf a sprintszámokra koncentrál az Eb-n

A 26 éves klasszis Szabó Álmos irányításával az áprilisi országos bajnokságon még elindult 200 méteres pillangóúszásban, de a két perc körüli eredménye után visszalépett a döntőtől. Azóta ebben a számban nem is úszott, az 50 és 100 méteres távokon viszont nemzetközi versenyeken is remekelt: az Eb előtt 100 méteres pillangóúszásban vezette a világranglistát, 50 méteres pillangóúszásban pedig ő tartotta az országos csúcsot.

A 2021-es tokiói olimpián Milák Kristóf 200 méteres pillangóúszásban nyert aranyérmet, most azonban elengedte azt a versenyszámot, amelyben sokáig verhetetlennek számított. Milák a párizsi Eb-n ezúttal 50 méteres gyorsúszásban, 100 méteres gyorsúszásban, 50 méteres pillangóúszásban és 100 méteres pillangóúszásban áll rajtkőre, vagyis ezúttal kizárólag a sprintszámokra koncentrál.

Milák Kristóf jól kezdte az Európa-bajnokságot. 

Az 50 méteres sprintszám hatodik előfutamában lassan kapta el a rajtot a 3-as pályán, de egy óriási hajrával, mindössze két levegővétellel feljött a második helyre a futamgyőztes Jegor Kornyev mögé.

 A Milák ide második legjobb idejével, 22.96-tal zárt, ezzel pedig az ötödik legjobb idővel jutott tovább a középdöntőbe, melyet hétfőn este 18:30-tól rendeznek. 

A legjobb időt egyébként a francia Maxime Grousset úszta, aki 22.49-es idővel kezdte az Európa-bajnokságot.

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