Hétfő délelőtt Milák Kristóf az 50 méteres pillangóúszás előfutamában volt érdekelt. A kétszeres olimpiai bajnok 22.86 másodperces nevezési idővel, országos csúcstartóként szerepel, így nagy esélyesnek számít ezen a távon.

Milák Kristóf továbbra is verhetetlennek tűnik pillangóúszásban

Fotó: Jonathan Nackstrand/AFP

Milák két évvel ezelőtt, a párizsi olimpián egy arany- és egy ezüstérmet nyert, vagyis jó emlékeket őriz a francia fővárosról.

Milák Kristóf a sprintszámokra koncentrál az Eb-n

A 26 éves klasszis Szabó Álmos irányításával az áprilisi országos bajnokságon még elindult 200 méteres pillangóúszásban, de a két perc körüli eredménye után visszalépett a döntőtől. Azóta ebben a számban nem is úszott, az 50 és 100 méteres távokon viszont nemzetközi versenyeken is remekelt: az Eb előtt 100 méteres pillangóúszásban vezette a világranglistát, 50 méteres pillangóúszásban pedig ő tartotta az országos csúcsot.

A 2021-es tokiói olimpián Milák Kristóf 200 méteres pillangóúszásban nyert aranyérmet, most azonban elengedte azt a versenyszámot, amelyben sokáig verhetetlennek számított. Milák a párizsi Eb-n ezúttal 50 méteres gyorsúszásban, 100 méteres gyorsúszásban, 50 méteres pillangóúszásban és 100 méteres pillangóúszásban áll rajtkőre, vagyis ezúttal kizárólag a sprintszámokra koncentrál.

Milák Kristóf jól kezdte az Európa-bajnokságot.

Az 50 méteres sprintszám hatodik előfutamában lassan kapta el a rajtot a 3-as pályán, de egy óriási hajrával, mindössze két levegővétellel feljött a második helyre a futamgyőztes Jegor Kornyev mögé.

A Milák ide második legjobb idejével, 22.96-tal zárt, ezzel pedig az ötödik legjobb idővel jutott tovább a középdöntőbe, melyet hétfőn este 18:30-tól rendeznek.

A legjobb időt egyébként a francia Maxime Grousset úszta, aki 22.49-es idővel kezdte az Európa-bajnokságot.