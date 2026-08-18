A párizsi úszó Európa-bajnokságon Kós Hubert lett a magyar csapat legeredményesebb tagja, a legtöbb beszédtémát viszont a kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf szolgáltatta, aki szenzációs teljesítménnyel rukkolt elő.

Milák Kristóf szenzációs Európa-bajnokságon van túl

Fotó: Benjamin Vodant / Hans Lucas via AFP

A Budapesti Honvéd klasszisa minden számában (50 és 100 méter gyors, valamint 50 és 100 méter pillangó) megjavította az egyéni legjobbját, és nagyon úgy tűnik, hogy beérett a közös munka, amelyet Szabó Álmossal kezdett el a 2024-es párizsi olimpia után.

Milák Kristóf megtalálta a hét és fél milliárdból az egyet?

A 26 éves klasszis elképesztő számokat produkált az úszó Eb-n:

100 méter pillangón Európa-csúccsal, minden idők második legjobb idejével győzött;

az aranyérmes 4×100 méteres gyorsváltó befejező embereként repülőrajttal gyorsabb volt az aktuális világcsúcsnál;

100 méter gyorson bronzérme megszerzésekor a valaha volt tizedik leggyorsabb úszóvá lépett elő;

50 méter gyorson negyedik lett egyéni legjobbjával – négy századra az országos csúcstól;

50 méter pillangón pedig a középdöntőben magyar rekordot állított fel.

A szenzációs Eb-szereplést követően Sós Csaba szövetségi kapitány az MTI-nek beszélt Milák sikerességének titkáról.

Vele kapcsolatban a legfontosabb dolog, hogy úszik. Mi pedagógiai kudarcot vallottunk vele, de úgy néz ki, hét és fél milliárd emberből most megtalálta azt az egyet, akivel együtt tud működni”

– utalt Szabó Álmosra a szövetségi kapitány.

Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Milák Kristóf edzője már az úszó-Eb alatt is megvillantotta remek pedagógiai érzékét. A kontinensviadal előtt úgy volt, hogy a kétszeres olimpiai bajnok nem fogja vállalni a szereplést a váltóban, Szabó Álmosnak azonban sikerült meggyőznie Milákot néhány órával a 4×100-as férfi gyorsváltó döntője előtt. Ennek az lett az eredménye, hogy a magyar egység az Európa-bajnokságok történetében először győzött ebben a számban.

Ráadásul Milák elképesztő úszásának is köszönhetően a magyar váltó 3:10,03 perces idővel diadalmaskodott, ezzel pedig a tokiói olimpián ötödik helyezett csapat 3:11,06-os országos rekordját átadta a múltnak.