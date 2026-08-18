A párizsi úszó Európa-bajnokságon Kós Hubert lett a magyar csapat legeredményesebb tagja, a legtöbb beszédtémát viszont a kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf szolgáltatta, aki szenzációs teljesítménnyel rukkolt elő.
A Budapesti Honvéd klasszisa minden számában (50 és 100 méter gyors, valamint 50 és 100 méter pillangó) megjavította az egyéni legjobbját, és nagyon úgy tűnik, hogy beérett a közös munka, amelyet Szabó Álmossal kezdett el a 2024-es párizsi olimpia után.
Milák Kristóf megtalálta a hét és fél milliárdból az egyet?
A 26 éves klasszis elképesztő számokat produkált az úszó Eb-n:
- 100 méter pillangón Európa-csúccsal, minden idők második legjobb idejével győzött;
- az aranyérmes 4×100 méteres gyorsváltó befejező embereként repülőrajttal gyorsabb volt az aktuális világcsúcsnál;
- 100 méter gyorson bronzérme megszerzésekor a valaha volt tizedik leggyorsabb úszóvá lépett elő;
- 50 méter gyorson negyedik lett egyéni legjobbjával – négy századra az országos csúcstól;
- 50 méter pillangón pedig a középdöntőben magyar rekordot állított fel.
A szenzációs Eb-szereplést követően Sós Csaba szövetségi kapitány az MTI-nek beszélt Milák sikerességének titkáról.
Vele kapcsolatban a legfontosabb dolog, hogy úszik. Mi pedagógiai kudarcot vallottunk vele, de úgy néz ki, hét és fél milliárd emberből most megtalálta azt az egyet, akivel együtt tud működni”
– utalt Szabó Álmosra a szövetségi kapitány.
Milák Kristóf edzője már az úszó-Eb alatt is megvillantotta remek pedagógiai érzékét. A kontinensviadal előtt úgy volt, hogy a kétszeres olimpiai bajnok nem fogja vállalni a szereplést a váltóban, Szabó Álmosnak azonban sikerült meggyőznie Milákot néhány órával a 4×100-as férfi gyorsváltó döntője előtt. Ennek az lett az eredménye, hogy a magyar egység az Európa-bajnokságok történetében először győzött ebben a számban.
Ráadásul Milák elképesztő úszásának is köszönhetően a magyar váltó 3:10,03 perces idővel diadalmaskodott, ezzel pedig a tokiói olimpián ötödik helyezett csapat 3:11,06-os országos rekordját átadta a múltnak.
„12:15-kor még nem tudtuk. Ebédidőre összpontosítottam, és szépen felvezettem a pillangóról, kértem egy percet, hogy hallgasson végig. Elmondtam az érveimet, ő pedig azt mondta, indulok. Tudja, hogy véletlenszerűen nem fogok ilyeneket mondani, ismerem őt, a gondolatait, és tudtam, hogy ennek itt lehet helye. Hál’ istennek célt ért” – elevenítette fel a történetet az M4 Sport kamerája előtt Szabó Álmos, aki betekintést engedett Milák mentalitásába is.
„Csak a legnagyobb kihívás érdekli: voltak olyan futamok, mint a 100 gyors középdöntője, amit nem tudott annyira komolyan venni, mert olyanokkal úszott. Próbálkozhattam bármivel, láttam, lesz, ami lesz, végül megoldotta” – mondta a kétszeres olimpiai bajnok edzője.
Szabó Álmos kiemelte, hogy a kétszeres olimpiai bajnok 26 évesen egyéni csúcsokat úszik, sosem volt még ilyen gyors, úgyhogy azt gondolja, a 2027-es budapesti világbajnokság és a 2028-as Los Angeles-i olimpia is ígéretes lehet Milák Kristóf számára.
„Ez az év az, amikor sokat lehetett gyakorolni. Van jó néhány újdonság, amit beemeltem a felkészülésbe, ezeket nagyon szépen adaptálja. Szerencsém van egy ilyen típusú versenyzővel, aki az összes tehetségfaktorral rendelkezik. Nem volt nehéz dolgom, de azt gondolom, van tovább” – mondta az úszóedző.