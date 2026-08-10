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Megkezdődnek a medencés számok az úszó Európa-bajnokságon. Milák Kristóf új korszakot kezdett: a 200 pillangó helyett most a sprintszámokra koncentrál, és hétfőn Párizsban 50 pillangón láthatjuk őt először.

Hétfőn megkezdődnek a medencés versenyek a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Milák Kristóf először 50 méter pillangón indul, és nagy esélyesnek számít. A magyar klasszis 22.86-os nevezési idővel, országos csúccsal szerepel, amivel a táv élmezőnyében van. Milák két éve ugyanitt, a párizsi olimpián egy arany- és egy ezüstérmet nyert, vagyis jó emlékeket őriz a francia fővárosról. A 26 éves klasszisra hétfőn egy előfutam és egy elődöntő vár 50 méter pillangón, így már a délelőtti programban komoly figyelem övezi majd a szereplését.

Milák Kristóf hétfőn rajthoz áll a párizsi Eb-n
Milák Kristóf hétfőn rajthoz áll a párizsi Eb-n Fotó: Aniko Kovacs / facebook.com/uszoszovetseg

Milák Kristóf a 2024-es párizsi olimpia óta kevés versenyen indult, de amikor rajtkőre állt, ismét bebizonyította, hogy továbbra is a világ élvonalába tartozik - írta az Origo Sport a mostani, párizsi Európa-bajnokság előtt. Korábbi edzője, Selmeci Attila a Magyar Nemzetnek elárulta, már nem tartja a kapcsolatot Milákkal.

"Ma már nem szoktunk beszélni, csak keveseknek adatik meg, hogy kapcsolatba kerüljenek vele. 

Néha-néha összefutunk, kezet fogunk, de Kristóf nem szereti, ha faggatják.

 Tudja jól, hogy ha szüksége van rám, mindig megtalál" – árulta el Selmeci, akinek az irányításával Milák először lett felnőtt Európa-bajnok, világbajnok, olimpiai bajnok és világcsúcstartó is. 

Milák Kristóf rövid távokra koncentrál Párizsban

Szabó Álmos irányításával Milák az idei áprilisi soproni ob-n még elindult 200 pillangón, de a két perc körüli eredményei után a döntőtől visszalépett. Azóta nem is úszta, az 50 és 100 méteres számokban viszont nemzetközi versenyeken is remekelt: az Eb előtt 100 pillangón vezette a világranglistát, 50 pillangón pedig ő tartotta az országos csúcsot.

"Gyakori, hogy idősebb korba lépve a versenyzők a rövidebb távok felé fordulnak. 

Az 50 pillangó új esély, hiszen Los Angelesben már olimpiai szám lesz. Százon pedig szerintem nagyot fog alkotni, akár már a párizsi Eb-n is.

Az Eb azért fontos, mert ha jól sikerül, Milák lendületet kaphat a folytatáshoz" - vélekedett a mostani Európa-bajnokság kapcsán Selmeci.

Milák Kristóf 50 méter gyorson, 100 méter gyorson, 50 méter pillangón és 100 méter pillangón áll rajtkőre, vagyis ezúttal kizárólag a sprintszámokra koncentrál, új korszakot kezd az Eb-n.

 A 200 méter pillangó hiánya jól jelzi, hogy jelenlegi felkészülésének középpontjában a rövidebb távok állnak.

Hétfőn Milák mellett női 100 méter gyorson Pádár Nikolettnek és Ugrai Pannának szurkolhatunk, mindketten képesek lehetnek továbbjutni az előfutamból. Női 200 m háton Kókas Fanni Viktória és Szabó-Feltóthy Eszter indul, míg női 800 m gyorson Jackl Vivien ugrik medencébe.

Vizes Európa-bajnokság, Párizs, 2026
Vizes Európa-bajnokság, Párizs, 2026
Vizes Európa-bajnokság, Párizs, 2026
Vizes Európa-bajnokság, Párizs, 2026
Vizes Európa-bajnokság, Párizs, 2026
Vizes Európa-bajnokság, Párizs, 2026
Vizes Európa-bajnokság, Párizs, 2026
Vizes Európa-bajnokság, Párizs, 2026
Vizes Európa-bajnokság, Párizs, 2026
Vizes Európa-bajnokság, Párizs, 2026
Vizes Európa-bajnokság, Párizs, 2026
Vizes Európa-bajnokság, Párizs, 2026
Vizes Európa-bajnokság, Párizs, 2026
Vizes Európa-bajnokság, Párizs, 2026
Vizes Európa-bajnokság, Párizs, 2026
Vizes Európa-bajnokság, Párizs, 2026
Vizes Európa-bajnokság, Párizs, 2026
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