Milák Kristóf már az első napon csúcsot döntött az úszó Eb-n, de rémisztő a helyzet

Alig kezdődtek meg a medencés versenyszámok a párizsi úszó Európa-bajnokságon, Milák Kristóf máris döntőbe jutott. A kétszeres olimpiai bajnok 50 méter pillangón új országos csúccsal, de így is "csak" holtversenyben a hetedik helyen jutott be a kedd esti fináléba.

Milák Kristóf országos csúcsot úszott a párizsi Európa-bajnokságon

Fotó: Aniko Kovacs / facebook.com/uszoszovetseg

Milák Kristóf országos csúcsot úszott

Milák Kristóf úgy kezdte az Európa-bajnokságot, hogy hétfőn délelőtt az 50 méteres pillangóúszás előfutamában az ötödik legjobb idővel jutott be az esti középdöntőbe. A kétszeres olimpiai bajnok 22.86 másodperces nevezési idővel, országos csúcstartóként szerepel, így nagy esélyesnek számított ezen a távon.

A középdöntőben Milák Kristóf 22.75 másodperces idejével új országos csúcsot úszott, de a mezőny erősségét tekintve rémisztő, hogy a kétszeres olimpiai bajnok ezzel is "csak" holtversenyben a hetedik helyen jutott be a versenyszám kedd esti döntőjébe.

Milák Kristóf a párizsi Eb-n az 50 méteres pillangóúszás mellett 100 és 50 méteres gyorsúszásban, valamint 100 méteres pillangóúszásban áll majd még rajtkőre.