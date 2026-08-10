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Milák Kristóf már az első napon csúcsot döntött az úszó Eb-n, de rémisztő a helyzet

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A kétszeres olimpiai bajnok a saját országos csúcsát döntötte meg 50 méter pillangón. Milák Kristóf 22.75 másodperces idővel jutott be a versenyszám döntőjébe a párizsi Európa-bajnokságon. Azonban a félelmetesen erős mezőnyben ez csak a hetedik legjobb volt.

Alig kezdődtek meg a medencés versenyszámok a párizsi úszó Európa-bajnokságon, Milák Kristóf máris döntőbe jutott. A kétszeres olimpiai bajnok 50 méter pillangón új országos csúccsal, de így is "csak" holtversenyben a hetedik helyen jutott be a kedd esti fináléba.

Milák Kristóf az Európa-bajnokságon
Milák Kristóf országos csúcsot úszott a párizsi Európa-bajnokságon
Fotó: Aniko Kovacs / facebook.com/uszoszovetseg

Milák Kristóf országos csúcsot úszott

Milák Kristóf úgy kezdte az Európa-bajnokságot, hogy hétfőn délelőtt az 50 méteres pillangóúszás előfutamában az ötödik legjobb idővel jutott be az esti középdöntőbe. A kétszeres olimpiai bajnok 22.86 másodperces nevezési idővel, országos csúcstartóként szerepel, így nagy esélyesnek számított ezen a távon.

A középdöntőben Milák Kristóf 22.75 másodperces idejével új országos csúcsot úszott, de a mezőny erősségét tekintve rémisztő, hogy a kétszeres olimpiai bajnok ezzel is "csak" holtversenyben a hetedik helyen jutott be a versenyszám kedd esti döntőjébe.

Milák Kristóf a párizsi Eb-n az 50 méteres pillangóúszás mellett 100 és 50 méteres gyorsúszásban, valamint 100 méteres pillangóúszásban áll majd még rajtkőre.

 

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