A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf a hetedik legjobb idővel került be az 50 méteres pillangóúszás döntőjébe a félelmetesen erős mezőnyben.
Milák Kristóf a hatodik helyen zárt 50 pillangón
Szabó-Feltóthy Eszter a női 200 hát döntőjében ugrott medencébe, a 24 éves úszónő féltávnál hatodikként fordult, nála inkább a hajrá szokott erősebb lenni. A magyar sportoló végül nem tudott előrébblépni, és a hatodik helyet megtartva, 2:09.96 perces idővel ért célba. A számot a brit Katie Shanahan nyerte 2:06.13 perccel.
A férfi 50 méter pillangó döntőjében Milák Kristóf sikeréért szoríthattak a magyar szurkolók.
A 26 éves klasszis a 8-as pályán versenyzett, és nagyot úszott, de a dobogóról végül lemaradt: 22.84-es idővel a hatodik helyen csapott célba.
A számot az orosz Jegor Kornyejev nyerte 22.52-vel, mindössze két századdal előzve meg a hazai közönség előtt versenyző Maxime Grousset-t.
Kós Hubert a világcsúcsot támadta
A férfi hátúszók 200 méteres középdöntőjében Kós Hubert az 5-ös pályán csak magával versenyzett és világcsúcs-kísérletet tett.
Ez végül nem jött össze, de így is szenzációs 1.52.30-as idővel, Európa-csúccsal csapott célba, Rácz Zsombor pedig a 16. helyen zárt.
A férfi 100 méteres gyorsúszás középfutamában Milák Kristóf ismét medencébe ugrott, a kétszeres olimpiai bajnok az 5-ös pályán versenyzett. Az 50 pillangó után maradt még ereje a klasszis úszónak, aki 47.97-es idővel a harmadik helyen végzett a futamában. Németh Nándor a következő futamban állt rajthoz, a 26 éves sportoló 47.44-es idővel a negyedik lett ebben az erősebb mezőnyben.
Mindez azt is jelentette, hogy újra övé lett az országos csúcs a távon,
amit négy év után éppen Miláktól vett vissza.
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