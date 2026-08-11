A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf a hetedik legjobb idővel került be az 50 méteres pillangóúszás döntőjébe a félelmetesen erős mezőnyben.

Milák Kristóf a sprintszámokra koncentrál a párizsi Európa-bajnokságon

Fotó: Jonathan Nackstrand / AFP

Milák Kristóf a hatodik helyen zárt 50 pillangón

Szabó-Feltóthy Eszter a női 200 hát döntőjében ugrott medencébe, a 24 éves úszónő féltávnál hatodikként fordult, nála inkább a hajrá szokott erősebb lenni. A magyar sportoló végül nem tudott előrébblépni, és a hatodik helyet megtartva, 2:09.96 perces idővel ért célba. A számot a brit Katie Shanahan nyerte 2:06.13 perccel.

A férfi 50 méter pillangó döntőjében Milák Kristóf sikeréért szoríthattak a magyar szurkolók.

A 26 éves klasszis a 8-as pályán versenyzett, és nagyot úszott, de a dobogóról végül lemaradt: 22.84-es idővel a hatodik helyen csapott célba.

A számot az orosz Jegor Kornyejev nyerte 22.52-vel, mindössze két századdal előzve meg a hazai közönség előtt versenyző Maxime Grousset-t.

Kós Hubert a világcsúcsot támadta

A férfi hátúszók 200 méteres középdöntőjében Kós Hubert az 5-ös pályán csak magával versenyzett és világcsúcs-kísérletet tett.

Ez végül nem jött össze, de így is szenzációs 1.52.30-as idővel, Európa-csúccsal csapott célba, Rácz Zsombor pedig a 16. helyen zárt.

Kós Hubert majdnem világcsúcsot úszott 200 háton

Fotó: Alex Slitz / Getty Images via AFP

A férfi 100 méteres gyorsúszás középfutamában Milák Kristóf ismét medencébe ugrott, a kétszeres olimpiai bajnok az 5-ös pályán versenyzett. Az 50 pillangó után maradt még ereje a klasszis úszónak, aki 47.97-es idővel a harmadik helyen végzett a futamában. Németh Nándor a következő futamban állt rajthoz, a 26 éves sportoló 47.44-es idővel a negyedik lett ebben az erősebb mezőnyben.

Mindez azt is jelentette, hogy újra övé lett az országos csúcs a távon,

amit négy év után éppen Miláktól vett vissza.