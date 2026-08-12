A női 200 méteres gyorsúszás előfutamában a 21 éves Ugrai Panna 9:42-kor ugrik medencébe, a 20 éves Pádár Nikolett pedig 9:49-kor következik. A két fiatal tehetség most egyéniben mutathatja meg magát, miután hétfőn este ezüstérmet nyertek a női 4×200 méteres gyorsváltó tagjaiként. Ezt követően a két olimpiai bajnok, Milák Kristóf és Kós Hubert lesz a főszereplő.

Milák Kristóf a 2024-es párizsi olimpián aranyérmes lett 100 pillangón

Fotó: Sebastien Bozon / AFP

Milák Kristóf ezúttal a kedvenc versenyszámában bizonyíthat

A férfi 100 méteres pillangóúszás előfutamában a versenyszám aktuális olimpiai bajnoka, a 26 éves Milák Kristóf, valamint Márton Richárd kezdenek 10:05-kor. Két perccel később, 10:07-kor pedig a hátúszásban olimpiai bajnok Kós Hubert fog pillangózni.

A női 400 méteres vegyesúszás előfutamában a 17 éves Jackl Vivien lesz érdekelt 10:56-tól, míg a délelőtti programot a női 4×100 méteres gyorsváltó zárja, amelynek tagjai 11:03-tól ugranak medencébe.