Nick Kyrgios június 22-én, a Mallorca Open alatt adott mintát, amelyben később benzoilekgonint, a kokain egyik metabolitját mutatták ki. A korábbi világranglista 13. és wimbledoni döntős ausztrál teniszezőt a pozitív eredmény miatt augusztus 4-i hatállyal ideiglenesen eltiltották, így az eljárás lezárásáig nem versenyezhet és nem edzősködhet, valamint az ATP és a WTA által jóváhagyott eseményeken sem vehet részt. A 31 éves játékos később a közösségi médiában reagált a történtekre, ahol elismerte, hogy hatalmas hibát követett el, és teljes felelősséget vállalt érte.

Pozitív drogtesztet produkált Nick Kyrgios Fotó: MARIJAN MURAT / DPA

Nick Kyrgios: Hatalmas hibát követtem el

Kyrgios hosszabb Instagram-bejegyzésben reagált az eltiltására, amelyben az elmúlt évek nehézségeiről és sérüléseiről is beszélt. Mint írta, ezek az időszakok mentálisan és fizikailag egyaránt komoly terhet jelentettek számára.

Hatalmas hibát követtem el. A testem nem volt képes azt tenni, amit az elmém elvár tőlem. Nehezebb volt feldolgozni, hogy a karrierem vége felé közeledem, mint valaha is képzeltem. Ezek egyike sem mentség arra, amit tettem

– idézte a BBC a 31 éves játékos szavait, aki hozzátette, a következő 28 napban visszavonul a közösségi médiától és a nyilvánosságtól, hogy saját magára koncentráljon.

Kyrgios a történtek miatt a hozzá közel állóktól és követőitől is bocsánatot kért.

Sajnálom a rajongóimat, a családomat, a szponzoraimat és mindenkit, aki közel áll hozzám. Mindenekelőtt sajnálom azokat a gyerekeket, akik követnek engem. Tudom, milyen példát mutat ez, és mélységesen csalódott vagyok magamban.

Verseny közben adott pozitív mintát

A kokain a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség tiltólistáján stimulánsként és visszaélésszerű szerként szerepel. Az ilyen esetek megítélésénél lényeges körülmény lehet, hogy a sportoló versenyen vagy versenyen kívül adott-e pozitív mintát. Kyrgios esetében a mintavétel a Mallorca Open alatt történt, ahol egyesben is pályára lépett. Az ausztrál az első fordulóban honfitársától, Adam Waltontól szenvedett vereséget.

Legutóbb Wimbledonban versenyzett, ahol Alexander Bublikkal indult férfi párosban, de már az első fordulóban búcsúztak.