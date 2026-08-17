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A 24-szeres Grand Slam-győztes klasszis rosszul lett a pályán. Novak Djokovicsnak a cincinnati tenisztornán nem csak az ellenfelével, hanem a rekkenő hőséggel és a magas páratartalommal is meg kellett küzdenie.

A 25 éves argentin Thiago Agustin Tirante 2:6, 6:4, 6:4-re nyert Novak Djokovics ellen a keménypályás ATP 1000-es torna második fordulójában. A szerb klasszisnak ez volt az első mérkőzése a wimbledoni Grand Slam-torna óta, ám nem szerzett túl kellemes emlékeket róla.

Novak Djokovics szenvedett Cincinnatiban
Novak Djokovics szenvedett Cincinnatiban
Fotó: EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Novak Djokovics rosszul lett, majd az állapotáról beszélt

A 39 éves világsztár alaposan megszenvedett a körülményekkel, a párás levegő és a hőség megnehezítette a dolgát. A 24-szeres GS-győztes klasszis az első szettet megnyerte, ám később ápolást kellett kérnie. Egy alkalommal Djokovics térdre rogyott és elhányta magát, majd folytatta a játékot, viszont a továbbjutást nem tudta kiharcolni. A mérkőzés után a szerb elmondta, nem csupán az időjárásnak volt köszönhető a rosszulléte.

„Van egy egészségügyi problémám, ami már az elmúlt néhány évben is zavart. Sok gondot okoz, különösen akkor, amikor párás és meleg az idő. 

Persze, számítottam rá, hogy párás lesz az idő, de közben ott vannak az olyan dolgok is, mint az idegesség és minden más, ami ezzel jár, és ezek csak tovább rontanak a helyzeten. Most pontosan ez történt” – idézte az Eurosport Djokovics szavait.

A klasszis teniszező azzal kapcsolatban sem tudott biztosat mondani, hogy pályára lép-e még valaha a cincinnati tornán. 

„Természetesen remélem, hogy igen, de most inkább úgy tűnik, hogy sajnos nem. De majd meglátjuk, mit hoz a jövő” – tette hozzá Djokovics.

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