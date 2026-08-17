A 25 éves argentin Thiago Agustin Tirante 2:6, 6:4, 6:4-re nyert Novak Djokovics ellen a keménypályás ATP 1000-es torna második fordulójában. A szerb klasszisnak ez volt az első mérkőzése a wimbledoni Grand Slam-torna óta, ám nem szerzett túl kellemes emlékeket róla.

Novak Djokovics szenvedett Cincinnatiban

Fotó: EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Novak Djokovics rosszul lett, majd az állapotáról beszélt

A 39 éves világsztár alaposan megszenvedett a körülményekkel, a párás levegő és a hőség megnehezítette a dolgát. A 24-szeres GS-győztes klasszis az első szettet megnyerte, ám később ápolást kellett kérnie. Egy alkalommal Djokovics térdre rogyott és elhányta magát, majd folytatta a játékot, viszont a továbbjutást nem tudta kiharcolni. A mérkőzés után a szerb elmondta, nem csupán az időjárásnak volt köszönhető a rosszulléte.

Novak Djokovic fell to Argentine Thiago Agustin Tirante in Cincinnati after struggling in the heat and humidity❗️ pic.twitter.com/0NtrfVMHGi — TNT Sports (@tntsports) August 16, 2026

„Van egy egészségügyi problémám, ami már az elmúlt néhány évben is zavart. Sok gondot okoz, különösen akkor, amikor párás és meleg az idő.

Persze, számítottam rá, hogy párás lesz az idő, de közben ott vannak az olyan dolgok is, mint az idegesség és minden más, ami ezzel jár, és ezek csak tovább rontanak a helyzeten. Most pontosan ez történt” – idézte az Eurosport Djokovics szavait.

Novak Djokovic reveals that he has been struggling with an underlying health condition 😟 pic.twitter.com/aEmhuwpx5E — TNT Sports (@tntsports) August 16, 2026

A klasszis teniszező azzal kapcsolatban sem tudott biztosat mondani, hogy pályára lép-e még valaha a cincinnati tornán.

„Természetesen remélem, hogy igen, de most inkább úgy tűnik, hogy sajnos nem. De majd meglátjuk, mit hoz a jövő” – tette hozzá Djokovics.