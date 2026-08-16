Kós Hubert 200 méter vegyesen ismét Eb-címet védett, az olimpiai bajnok nem akármilyen úszással zerezte meg harmadik aranyérmét a párizsi kontinensviadalon. Ezzel azonban még nem ért véget a magyarok diadalmenete, az Európa-bajnokság utolsó napján még Pápai Olivér is alaposan odatette magát.

Pápai Olivér őrületes úszással lett Eb-ezüstérmes

Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

Mit művelt Pápai Olivér a döntőben?

A férfi 400 méteres gyorsúszás méteres döntőjében Pápai Olivérnek és Sárkány Zalánnak szurkolhattunk. Az 1500 méteren ezüst-, és a 800 méteren bronzérmet szerzett Sárkány a hazai kedvenc, Léon Marchand mögött a második helyen haladt, Pápai pedig nem olyan hatalmas lemaradásban a hetedik volt.

A hajrát őrületesen megnyomta a mindössze 16 éves Pápai Olivér, aki végül őrületes úszással (3:44.46-os idővel) ezüstérmes lett, Sárkány pedig a hatodik helyen csapott célba.