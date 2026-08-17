Előbb vállproblémákkal, majd légmellel küzdött tavaly Pápai Olivér, aki a hétvégén ezüstérmet nyert a 400 méteres gyorsúszás döntőjében a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Utóbbi miatt ráadásul két hetre kórházba került. Sokáig nem edzhetett és gyógytornára kényszerült. 2025 végére sikerült csak utolérnie magát, most pedig – mindössze 16 évesen – dobogóra állhatott a kontinensviadalon.

Pápai Olivér ezüstérmet nyert a 400 méteres gyorsúszás döntőjében a párizsi úszó Európa-bajnokságon

Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

Pápai Olivér légmell miatt két hetet volt kórházban

Pápai Olivér nevét akkor ismerte meg az ország, amikor a 2024-es felnőtt ob-n az olimpiai bajnok Rasovszky Kristófot megelőzve nyert 400 méteres gyorsúszásban. A várt folytatás vállproblémái és a légmell miatt elmaradt tavaly. A fiatal úszóból nagyon sokat kivett, hogy két hetet kórházban kellett töltenie, majd tíz hétig nem edzhetett. Ezt követően gyógytornára kényszerült, de elszántságának köszönhetően az év végére sikerült utolérnie magát. Most pedig úgy kezdte az úszó Európa-bajnokságot, hogy előbb a 400 méter gyors középdöntőjében egyéni csúccsal a második legjobb időt úszta, majd a döntőben új magyar rekorddal (3:44.46) ezüstérmet szerzett.

Álmodni sem mert az éremről az úszó Eb-n

Úgy jöttem ide, hogy egy döntőnek is örülnék, álmodni sem mertem az éremről, de valahogy sikerült

– nyilatkozta az M4 Sportnak Pápai Olivér.

Annyi adrenalin van bennem, hogy nem is éreztem az egész úszást, kell még egy-két nap, mire feldolgozom, de nagyon boldog vagyok

– tette hozzá a 16 éves úszó.

Hosszú Katinka korábbi edzőjével dolgozik együtt

Pápai Olivér edzője egyébként az a Petrov Árpád, akivel Hosszú Katinka is együtt dolgozott a Shane Tusuppal történt válása után – hívta fel rá a figyelmet a Magyar Nemzet. Bár a háromszoros olimpiai bajnok úszónő a szakember irányítása alatt érte el utolsó nagymedencés sikereit világversenyen – a 2019-es világbajnokságon 200 és 400 vegyesen is megvédte címét –, Hosszú bizalma megingott Petrovban, akitől szakmailag és emberileg is több figyelmet várt.

Az olimpiai felkészülés hajrájában nem vállalhatom fel még egyszer azt a terhet, hogy valakit a hátamon vigyek

– fogalmazott egy 2019 novemberében kiadott közleményben Hosszú Katinka.