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Újabb magyar érem született az úszó Európa-bajnokságon. Sárkány Zalán harmadik lett a 800 méteres gyorsúszás döntőjében, míg Rasovszky Kristóf a nyolcadik helyen végzett. Jackl Vivien Eb-negyedik lett 400 vegyesen, míg Milák Kristóf és Kós Hubert döntőbe jutottak 100 méter pillangón.

Jackl Vivienért a női 400 méteres vegyesúszás döntőjében, míg Rasovszky Kristófért és Sárkány Zalánért a férfi 800 méteres gyorsúszás fináléjában szoríthattunk szerda este a párizsi Európa-bajnokságon. Az éremszerzés utóbbinak jött össze, aki a 800 méteres gyorsúszás döntőjében a harmadik helyen végzett.

Sárkány Zalán az Európa-bajnokságon bronzérmet nyert
Sárkány Zalán bronzérmet nyert az úszó Európa-bajnokságon Fotó: hunswim.com

Jackl Vivien Európa-bajnoki negyedik

Jackl Vivien a harmadik legjobb idővel kvalifikálta magát a női 400 méteres vegyesúszás fináléjába. A 17 éves úszó a táv felénél még az első helyen váltott hátról mellre, a végén viszont éppen csak, de lemaradt a dobogóról, és 4:37.30-es idővel Európa-bajnoki negyedik helyezést ért el.

Sárkány Zalán bronzérmet nyert

Sárkány Zalán országos csúccsal, egyben a második legjobb idővel kvalifikálta magát a férfi 800 méteres gyorsúszás döntőjébe, míg a nyíltvízi úszásban olimpiai bajnok Rasovszky nyolcadikként jutott a fináléba.

A két magyar közül Sárkány volt az, aki végig az élmezőnyben úszott a döntőben, még az utolsó hosszra is a második helyen fordult, végül óriási csatában a harmadik helyen végzett, és új országos csúccsal Európa-bajnoki bronzérmet szerzett.

Rasovszky Kristóf a nyolcadik helyzett lett.

Milák Kristóf és Kós Hubert döntőben

Milák Kristóf és Kós Hubert is egy-egy döntő után – előbbi 100 méter gyorson harmadik lett, míg utóbbi 200 méter háton aranyérmet szerzett – úsztak a 100 méteres pillangóúszás csütörtöki fináléjába kerüléséért. Mindkét magyar olimpiai bajnok az első futamban kapott helyet. Milák végül a második, míg Kós a negyedik legjobb idővel jutott a finéléba.

 

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