Shane Tusupról éveken keresztül nehéz volt elképzelni, hogy egyszer ne ő legyen az egyik leghangosabb ember a medence mellett. A magyar közönség Hosszú Katinka férje és edzőjeként ismerte meg igazán: az amerikai szakember megszállottsága, maximalizmusa és olykor szélsőségesnek tűnő módszerei ugyanúgy hozzátartoztak a róla kialakult képhez, mint azok az elképesztő eredmények, amelyeket akkori feleségével közösen elértek. Azóta azonban szinte minden megváltozott körülötte. Tusup több sportágban és több versenyző mellett is kereste az új kihívást, majd 2025-ben úgy tűnt, talán ismét az úszásban találhatja meg azt a feladatot, amely hosszabb időre leköti.
Shane Tusup Jackl Vivien edzője lett
A még mindig rendkívül fiatal Jackl Vivient a magyar úszósport egyik legnagyobb tehetségeként tartják számon, így Tusup számára is komoly lehetőségnek tűnt a vele való munka. A szakember ismét bizonyíthatta volna, hogy egy fiatal versenyzőből képes nemzetközi klasszist építeni. Az együttműködés azonban végül rövid életűnek bizonyult. Jackl visszatért korábbi edzőjéhez, Kocsis Mártához Tatabányára, 2026 tavaszán pedig már ismét komoly eredményeket ért el. A soproni országos bajnokságon több aranyérmet is szerzett, miközben arról is beszélt, milyen nehéz időszakon ment keresztül az előző évben.
Igaz a hír, Vivi október eleje óta velem készül, kimondhatjuk, hogy újra én vagyok az edzője. Dolgozunk, nekem csak az a fontos, hogy Vivi jól legyen, most semmi más nem számít
- nyilatkozta korábban Jackl Vivien edzője.
Tusup számára ezzel ismét lezárult egy fejezet. Csakhogy az életében ekkorra már volt valami, ami talán még a sportnál is fontosabbá vált.
Shane Tusup következő nagy dobása még várat magára
Jackl Viviennel nem úgy alakult Shane Tusup visszatérése a magyar úszósportba, ahogyan azt a közös munka kezdetén sejteni lehetett. Amikor 2025 elején bejelentették együttműködésüket, könnyű volt azt gondolni, hogy az amerikai edző ismét megtalálta azt a magyar tehetséget, akivel hosszabb távon is komoly nemzetközi célokat kergethet. Néhány hónappal később azonban már külön utakon jártak.
Adódik tehát a kérdés: mi jöhet ezután Shane Tusup számára?
Egyelőre nem jelent meg mellette újabb olyan magyar úszótehetség, akivel a Jackl Vivienhez hasonló nagyságrendű projektbe kezdett volna. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Tusup eltűnt volna a magyar sportból, vagy teljesen maga mögött hagyta volna az edzősködést. Sőt, a Jackllel való szakítás után is maradt kapcsolata a Budapest Honvéddal. Gergely István klubelnök 2025 őszén arról beszélt, hogy bár az úszó és Tusup közös munkája véget ért, az amerikai szakember továbbra is a Honvéd alkalmazásában marad, és más területeken dolgozik a klubnál.
Edzőként ismerte meg feleségét
Az amerikai szakember magánélete az elmúlt években gyökeresen átalakult. Shane Tusup és Nagy Viktória Zoé története – aligha meglepő módon – ugyancsak a sport világában kezdődött. Tusup edzőként segítette a fitneszversenyző felkészülését, a közös munka során azonban egyre közelebb kerültek egymáshoz, a szakmai kapcsolatból pedig idővel szerelem szövődött. Már a kezdetektől megvolt közöttük az a közös nyelv, amely Tusup pályafutását és egész életét meghatározta: a sport, a teljesítmény, a kemény munka és a folyamatos fejlődés iránti szenvedély.
A korábban viharos magánéletéről is ismert edző Viktória mellett azonban egy egészen más oldalát mutatta meg. Kapcsolatuk egyre komolyabbá vált, Tusup eljegyezte párját, majd hamarosan a családalapítás is új fejezetet nyitott az életükben. Közös kislányuk, Aurora Ann 2024 májusában született meg.
Tusup már a gyermeke érkezése előtt lelkesen beszélt arról, mennyire várja az apaságot. Fontos volt számára, hogy a szülésnél is ott lehessen Viktória mellett, támogathassa párját, és átélhesse azt a pillanatot, amikor először megpillantják közös gyermeküket. Aurora érkezésével aztán valóban új időszámítás kezdődött az amerikai tréner életében. A magyar közönség hosszú éveken keresztül elsősorban a medence partján, stopperórával a kezében, megalkuvást nem ismerő edzőként láthatta Tusupot, az utóbbi időben azonban közösségi oldalain mind gyakrabban a családapa került előtérbe.
Hogy mennyire otthonosan mozog ebben az új szerepben, arról Viktória első apák napján írt sorai is sokat elárultak. Párját úgy jellemezte, mint aki „minden egyes mosolyával újra és újra ellopja szívünket”, és aki „hihetetlen örömmel és szeretettel tölti meg életünket”. Azt is hozzátette, hogy Tusup már most Aurora kedvenc játszótársa, üzenetét pedig talán a legegyszerűbb, mégis legtöbbet mondó mondattal zárta: „Te vagy a mi szuperhősünk.”
Már nem ugyanaz az ember áll a medence szélén
Van ugyanis egy lényeges különbség Shane Tusup korábbi és jelenlegi élete között. Közben családot alapított. Ez különösen érdekes fordulat egy olyan edző pályáján, akinek nyilvános megszólalásaiból éveken keresztül az rajzolódott ki, hogy számára a sport jóval több egyszerű munkánál. Tusup mindig a következő célban, a következő versenyben és a következő fejlődési lehetőségben gondolkodott. Most viszont az életének van egy olyan része is, amely nem stopperórákról, edzéstervekről és érmekről szól.
Hogy az apaság mennyiben változtatta meg edzőként, azt kívülről nehéz lenne megmondani. Az azonban biztos, hogy az élethelyzete alapvetően más, mint azokban az években, amikor Hosszú Katinka mellett állva gyakorlatilag együtt élt a versenysporttal.
Jöhet még egy nagy Tusup-projekt?
Tusup még mindig viszonylag fiatal edző, miközben olyan tapasztalat van mögötte, amely kevés szakembernek adatik meg. Olimpiai és világbajnoki sikereket élt át Hosszú Katinka mellett, dolgozott több sportágban, megpróbált saját rendszereket és projekteket felépíteni, majd Jackl Viviennel ismét visszatért a magyar úszás közvetlen közelébe. A következő lépés ezért többféle lehet. Elképzelhető, hogy egyszer ismét talál egy olyan úszót, akiben meglátja a lehetőséget egy hosszú távú, mindent átfogó projektre. Az is lehet, hogy a Honvédnál egy szélesebb szakmai szerepben találja meg a helyét. És az sem kizárt, hogy az úszáson kívül, más sportágakban kamatoztatja egyre inkább a teljesítményfejlesztésben megszerzett tapasztalatát.
És miközben egyelőre kérdés, hogy Jackl Vivien után ki lehet Shane Tusup következő komoly tanítványa, az amerikai szakember egy dolgot már biztosan megtalált. Azt a szerepet, amelyről ma már magyarul is gond nélkül el tudja mondani:
„Apa vagyok!”