Shane Tusupról éveken keresztül nehéz volt elképzelni, hogy egyszer ne ő legyen az egyik leghangosabb ember a medence mellett. A magyar közönség Hosszú Katinka férje és edzőjeként ismerte meg igazán: az amerikai szakember megszállottsága, maximalizmusa és olykor szélsőségesnek tűnő módszerei ugyanúgy hozzátartoztak a róla kialakult képhez, mint azok az elképesztő eredmények, amelyeket akkori feleségével közösen elértek. Azóta azonban szinte minden megváltozott körülötte. Tusup több sportágban és több versenyző mellett is kereste az új kihívást, majd 2025-ben úgy tűnt, talán ismét az úszásban találhatja meg azt a feladatot, amely hosszabb időre leköti.

Shane Tusup legutóbb Jackl Vivien felkészítésével került ismét reflektorfénybe, ám a közös munka véget ért

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Shane Tusup Jackl Vivien edzője lett

A még mindig rendkívül fiatal Jackl Vivient a magyar úszósport egyik legnagyobb tehetségeként tartják számon, így Tusup számára is komoly lehetőségnek tűnt a vele való munka. A szakember ismét bizonyíthatta volna, hogy egy fiatal versenyzőből képes nemzetközi klasszist építeni. Az együttműködés azonban végül rövid életűnek bizonyult. Jackl visszatért korábbi edzőjéhez, Kocsis Mártához Tatabányára, 2026 tavaszán pedig már ismét komoly eredményeket ért el. A soproni országos bajnokságon több aranyérmet is szerzett, miközben arról is beszélt, milyen nehéz időszakon ment keresztül az előző évben.

Igaz a hír, Vivi október eleje óta velem készül, kimondhatjuk, hogy újra én vagyok az edzője. Dolgozunk, nekem csak az a fontos, hogy Vivi jól legyen, most semmi más nem számít

- nyilatkozta korábban Jackl Vivien edzője.

Tusup számára ezzel ismét lezárult egy fejezet. Csakhogy az életében ekkorra már volt valami, ami talán még a sportnál is fontosabbá vált.

Shane Tusup következő nagy dobása még várat magára

Jackl Viviennel nem úgy alakult Shane Tusup visszatérése a magyar úszósportba, ahogyan azt a közös munka kezdetén sejteni lehetett. Amikor 2025 elején bejelentették együttműködésüket, könnyű volt azt gondolni, hogy az amerikai edző ismét megtalálta azt a magyar tehetséget, akivel hosszabb távon is komoly nemzetközi célokat kergethet. Néhány hónappal később azonban már külön utakon jártak.