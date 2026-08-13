Takács Boglárka nehéz előzmények után jutott be a 200 méteres döntőbe az atlétikai Európa-bajnokságon. Az MTK 60, 100 és 200 méteren is országos csúcstartó sprintere hétfőn 100 méteren egy századdal maradt le a fináléról, ami különösen rosszul érintette, mivel érzése szerint a mezőny egyik legjobb végsebességével rendelkezett.

Takács Boglárka hétfőn hatalmasat futott, mégsem sikerült döntőbe jutnia

Fotó: Paul Ellis / AFP

A 200 méter szerdai előfutamában azonban már az első lépéstől az utolsóig kiválóan futott, és 22.84 másodperccel a legjobb idővel jutott tovább. Az elődöntőben a hazai pályán versenyző, a 100 méter bajnoka és a 200 méter egyik favoritja, Amy Hunt mellett futott. Hunt 22.37-tel nyert, a spanyol Jael Bestué 22.69-cel lett második, Takács pedig 22.77 másodperces idei legjobbjával harmadikként ért célba. Ez sokáig nem tűnt elegendőnek, végül azonban a harmadik futam eredményeinek köszönhetően a második továbbjutó idővel bekerült a csütörtöki fináléba.

Takács Boglárka történelmet írt az atlétikai Eb-n

„Továbbra is százas sprinternek tartom magam, de nagyon örülök a döntőbe jutásnak” – mondta Takács, aki kiemelte, hogy nem is készül rendszeresen a 200 méterre.

Takács Boglárka 55 év után első magyar versenyzőként volt ott a női 200 méteres síkfutás Eb-döntőjében. Legutóbb Balogh Györgyi döntőzött ezen a távon az 1971-es Helsinkiben rendezett Európa-bajnokságon. A magyar atlétikai legendája akkor 23.26-os idővel ezüstérmet szerzett.

A csütörtök esti döntőben Takács Boglárka a 2-es pályán rajtolt, az MTK sprintere remekül kapta el a rajtot, de sajnos féltáv után visszacsúszott, így végül a nyolcadik helyen végzett 22.82-es idővel.

A finálét végül a brit Amy Hunt nyerte 22.19-es idővel, ami az idei legjobb európai eredmény.