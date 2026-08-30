Különleges versenyre készül Takács Boglárka: a magyar sprinter szeptember 11. és 13. között hazai közönség előtt áll rajthoz a budapesti Atlétikai Világdöntőn. A World Athletics új csúcseseményén olimpiai és világbajnokok, Gyémánt Liga-győztesek és az idény legjobbjai csapnak össze a Nemzeti Atlétikai Központban. Takács számára ráadásul a 100 és a 200 méter mellett a vegyes 4×100-as váltó is szerepelhet a programban.
Mosolyogva beszél a rá váró feladatról, pedig pontosan tudja, milyen komoly kihívás előtt áll. Takács Boglárka az elmúlt években lépésről lépésre került közelebb a nemzetközi sprint elitjéhez, most pedig hazai közönség előtt bizonyíthat rendkívül erős mezőnyben. A magyar sprinter számára ugyanakkor nem pusztán egy újabb versenyről van szó: az előtte álló megméretés újabb fontos állomás lehet azon az úton, amelynek egyik nagy célja a 2028-as Los Angeles-i olimpia. Azonban nem ismeretlen számára az a feladat sem, hogy több ezer szurkoló előtt kell magából kihoznia a maximumot. Ez fog vele történni szeptember 11. és 13.-a között Budapesten, amikor a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban csordultig megtelnek a lelátok. Természetesen érzi a nyomást, azonban ez csak erőt ad neki.
Magyar atlétaként különleges lehetőség ilyen közegben versenyezni, és természetes, hogy ilyenkor bizonyítani szeretne az ember. Tudatosítani kell magamban, hogy megkaptam ezt a lehetőséget, de azért kaptam, mert ott a helyem közöttük. Akkor tudom a legtöbbet kihozni magamból, ha a lelátóról érkező energiát a javamra tudom fordítani
- fogalmazott az Origo Sportnak Takács Boglárka.
Erre minden bizonnyal szüksége is lesz, hiszen a mezőny erőssége alapján már a döntőbe jutásért is rendkívül komoly csata várható. A magyar sprinter úgy érzi, olyan riválisokkal találkozik, hogy már a selejtező is egy olimpiai vagy világbajnoki finálé hangulatát idézheti.
Takács Boglára eddigi eredményei:
- 2018 – U18-as Eb-ezüst, 100 m
- 2023 – U23-as Eb-ezüst, 100 m
- 2024 – Párizsi olimpiai szereplés
- 2025 – Magyar csúcs 60, 100 és 200 méteren
- 2026 – 10.93 mp. százon az Eb-n, 200 méteren Eb-döntős
Takács Boglárka bármire képes
Takács idei szezonjának egyik legfontosabb eredménye a 10.93 másodperces százméteres futása volt, amelyet a birminghami Európa-bajnokságon ért el. Az idő a megengedettnél erősebb hátszél miatt nem kerülhetett be hivatalos egyéni csúcsként a rekordlistákra, jelentőségéből azonban ez aligha vesz el. A 10.93 az önbizalmamnak hatalmas visszacsatolás volt, és egy nagyon fontos lépcsőfok.
Nyilván nem hivatalos eredmény, mert túl nagy volt a hátszél, de én ezt nem úgy fogom fel, hogy akkor ez nem is számít. Tudom, hogy fizikailag képes voltam rá, és ez nagyon sokat jelent. Ha egyszer már megfutottam, akkor megfelelő munkával és türelemmel szabályos szélben is elérhető közelségbe kerülhet. Persze nem lehet minden versenyen azt várni, hogy most akkor biztosan meglesz ugyanaz az idő, mert a szél és sok más körülmény is befolyásolja a sprintet. Nekem az a fontos, hogy az erős mezőnyben is azt a futást tudjam kihozni magamból, amiről érzem, hogy bennem van.
A 11 másodperces határ áttörése szabályos körülmények között újabb jelentős mérföldkő lenne a pályafutásában. Takács szerint ennek már ebben a szezonban is megvan a realitása, de nem akarja görcsösen hajszolni az időeredményt.
„Ha azt kifutom, ami szerintem bennem van, akkor ennek egy tizenegy másodpercen belüli eredménynek kell lennie. Ez egy nagyon szép cél, és természetesen szeretném is elérni, de nem úgy állok oda minden rajthoz, hogy csak ezt az egy számot nézem. Azt szeretném, hogy a futásom rendben legyen, jól reagáljak a rajtra, végig tudjam vinni azt, amit edzésen gyakoroltunk, és ne az járjon a fejemben, hogy most mindenáron 10.99-et kell futnom"
- mondta lapunknak a magyar sprinter.
A rajt pillanatában már csak a futás számít
A verseny nemcsak a pályán történtekkel akar kitűnni. Fények, zene, koncertek és gyorsan egymást követő versenyszámok teremtenek majd a hagyományos atlétikai viadaloktól eltérő atmoszférát. Takács kíváncsian várja, hogyan működik mindez sportolói szemmel. A látványelemek azonban csak egy bizonyos pontig jutnak el hozzá. Amikor megkezdődik a bemelegítés és közeledik a rajt, fokozatosan kizárja a külvilágot.
Ahogy közeledünk a futamhoz, egyre jobban szűkül a fókuszom magamra és arra, amit nekem kell csinálnom. A néző feladata, hogy jól érezze magát és élvezze a fényshow-t, a koncertet és mindent, ami lesz. Nekem van egy feladatom: minél gyorsabban eljutni száz méterrel arrébb.
Ebben a néhány mondatban tulajdonképpen benne van az a mentalitás is, amely Takácsot az elmúlt években a magyar női sprint meghatározó alakjává tette. Élvezi a versenyzést és a körülötte lévő hangulatot, de amikor teljesíteni kell, képes leszűkíteni a világot a rajtgépre, a pályára és a célvonalra.
Los Angeles felé is építkezik
A mostani verseny jelentősége túlmutathat az idei szezonon. Takács egyik nagy távlati célja a 2028-as Los Angeles-i olimpia, és bár két egyforma versenyhelyzet nem létezik, minden olyan tapasztalat értékes lehet számára, amikor a világ legjobbjai között, komoly nyomás alatt kell teljesítenie. Olimpiai tapasztalata már van Párizsból, hazai világversenyt is átélt Budapesten. Most egy másfajta próba következhet: annak bizonyítása, hogy extrém erős mezőnyben is képes a saját futására koncentrálni.
Ha itt nem nyom össze a mezőny kvalitása és erőssége, és tudom hozni azt, amit elvárok magamtól, akkor egy olimpiai elődöntő vagy döntő sem fog valószínűleg összenyomni
– fogalmazott.
Takács úgy tekint erre az időszakra, mint egy hosszabb építkezés részére. A következő másfél-két évben fizikailag, mentálisan és érzelmileg is olyan állapotba szeretne kerülni, hogy Los Angelesben már teljes magabiztossággal állhasson oda a rajthoz.