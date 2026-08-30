Különleges versenyre készül Takács Boglárka: a magyar sprinter szeptember 11. és 13. között hazai közönség előtt áll rajthoz a budapesti Atlétikai Világdöntőn. A World Athletics új csúcseseményén olimpiai és világbajnokok, Gyémánt Liga-győztesek és az idény legjobbjai csapnak össze a Nemzeti Atlétikai Központban. Takács számára ráadásul a 100 és a 200 méter mellett a vegyes 4×100-as váltó is szerepelhet a programban.

Takács Boglárka is részt vesz a budapesti Atlétikai Világdöntőn Fotó: Hatlaczki Balázs

Mosolyogva beszél a rá váró feladatról, pedig pontosan tudja, milyen komoly kihívás előtt áll. Takács Boglárka az elmúlt években lépésről lépésre került közelebb a nemzetközi sprint elitjéhez, most pedig hazai közönség előtt bizonyíthat rendkívül erős mezőnyben. A magyar sprinter számára ugyanakkor nem pusztán egy újabb versenyről van szó: az előtte álló megméretés újabb fontos állomás lehet azon az úton, amelynek egyik nagy célja a 2028-as Los Angeles-i olimpia. Azonban nem ismeretlen számára az a feladat sem, hogy több ezer szurkoló előtt kell magából kihoznia a maximumot. Ez fog vele történni szeptember 11. és 13.-a között Budapesten, amikor a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban csordultig megtelnek a lelátok. Természetesen érzi a nyomást, azonban ez csak erőt ad neki.

Magyar atlétaként különleges lehetőség ilyen közegben versenyezni, és természetes, hogy ilyenkor bizonyítani szeretne az ember. Tudatosítani kell magamban, hogy megkaptam ezt a lehetőséget, de azért kaptam, mert ott a helyem közöttük. Akkor tudom a legtöbbet kihozni magamból, ha a lelátóról érkező energiát a javamra tudom fordítani

- fogalmazott az Origo Sportnak Takács Boglárka.

Erre minden bizonnyal szüksége is lesz, hiszen a mezőny erőssége alapján már a döntőbe jutásért is rendkívül komoly csata várható. A magyar sprinter úgy érzi, olyan riválisokkal találkozik, hogy már a selejtező is egy olimpiai vagy világbajnoki finálé hangulatát idézheti.

Takács Boglára eddigi eredményei: 2018 – U18-as Eb-ezüst, 100 m

– U18-as Eb-ezüst, 100 m 2023 – U23-as Eb-ezüst, 100 m

– U23-as Eb-ezüst, 100 m 2024 – Párizsi olimpiai szereplés

– Párizsi olimpiai szereplés 2025 – Magyar csúcs 60, 100 és 200 méteren

– Magyar csúcs 60, 100 és 200 méteren 2026 – 10.93 mp. százon az Eb-n, 200 méteren Eb-döntős

Takács Boglárka bármire képes

Takács idei szezonjának egyik legfontosabb eredménye a 10.93 másodperces százméteres futása volt, amelyet a birminghami Európa-bajnokságon ért el. Az idő a megengedettnél erősebb hátszél miatt nem kerülhetett be hivatalos egyéni csúcsként a rekordlistákra, jelentőségéből azonban ez aligha vesz el. A 10.93 az önbizalmamnak hatalmas visszacsatolás volt, és egy nagyon fontos lépcsőfok.

Nyilván nem hivatalos eredmény, mert túl nagy volt a hátszél, de én ezt nem úgy fogom fel, hogy akkor ez nem is számít. Tudom, hogy fizikailag képes voltam rá, és ez nagyon sokat jelent. Ha egyszer már megfutottam, akkor megfelelő munkával és türelemmel szabályos szélben is elérhető közelségbe kerülhet. Persze nem lehet minden versenyen azt várni, hogy most akkor biztosan meglesz ugyanaz az idő, mert a szél és sok más körülmény is befolyásolja a sprintet. Nekem az a fontos, hogy az erős mezőnyben is azt a futást tudjam kihozni magamból, amiről érzem, hogy bennem van.

A 11 másodperces határ áttörése szabályos körülmények között újabb jelentős mérföldkő lenne a pályafutásában. Takács szerint ennek már ebben a szezonban is megvan a realitása, de nem akarja görcsösen hajszolni az időeredményt.