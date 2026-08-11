Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hajszálon múlt Takács Boglárka döntője női 100 méteren a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon: az MTK 24 éves sprintere 11,13 másodperces szezoncsúccsal harmadikként ért célba az elődöntőjében, ám ez az idő egyetlen századdal kevésnek bizonyult a fináléhoz. Takács Boglárka az elődöntője után érzelmes interjút adott, ráadásul élő adásban tudta meg, hogy lemaradt a fináléról.

Takács Boglárka kiváló teljesítménnyel, ám hajszállal maradt le a döntőről női 100 méteren a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Az MTK 24 éves sprintere a délelőtti előfutamban történelmi eredményt ért el: első magyar női vágtázóként futott 11 másodpercen belül. A 10,93 másodperces idő azonban a megengedettnél nagyobb hátszél miatt nem számíthatott hivatalos csúcsnak.

Takács Boglárka egy hajszállal maradt le az Európa-bajnoki döntőről
Takács Boglárka egy hajszállal maradt le az Európa-bajnoki döntőről
Fotó: Jewel Samad / AFP

Az elődöntőben Takács rajtja ezúttal nem sikerült jól, tíz méternél jelentős hátrányba került, de folyamatosan gyorsulva felzárkózott riválisaihoz. Végül a lengyel Ewa Swoboda és a belga Delphine Nkansa mögött harmadikként ért célba, 11,13 másodperces szezoncsúccsal.

Takács Boglárka élő adásban tudta meg, hogy lecsúszott a döntőről

Takács eredménye azonban egyetlen századdal elmaradt a továbbjutáshoz szükséges időtől, így összesítésben a kilencedik helyen végzett.

„Belülről nagyon higgadt voltam, nagyon nyugodt. Úgy melegítettem, hogy biztos voltam benne, hogy nemcsak megnyerem, hanem utána a döntővel sem lesz gond. Nagyon nehéz erre mit mondani, mert maga a futás jól épült fel, talán egy picivel több feszülés volt benne, mert kaptam egy picit az elején. 

De a végén olyan sebességem volt, ami mutatja, hogy ebben az évben én vagyok a leggyorsabb. Mindegy, majd két év múlva megnyerem” 

– mondta az M4 Sport kamerája előtt Takács Boglárka, aki élő adásban tudta meg, hogy 11,13-as idejével éppen lecsúszott a döntőbe jutásról.

„Ehhez most nem szeretnék több mindent hozzáfűzni, mert két éve is kilencedik voltam. Kezd elegem lenni abból, hogy mindenről lecsúszok” – tette hozzá.

Takács Boglárka számára ezzel még nem ért véget az Európa-bajnokság: 200 méteren, valamint a 4 × 100 méteres váltó tagjaként is rajthoz áll Birminghamben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!