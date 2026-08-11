Takács Boglárka kiváló teljesítménnyel, ám hajszállal maradt le a döntőről női 100 méteren a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Az MTK 24 éves sprintere a délelőtti előfutamban történelmi eredményt ért el: első magyar női vágtázóként futott 11 másodpercen belül. A 10,93 másodperces idő azonban a megengedettnél nagyobb hátszél miatt nem számíthatott hivatalos csúcsnak.

Takács Boglárka egy hajszállal maradt le az Európa-bajnoki döntőről

Fotó: Jewel Samad / AFP

Az elődöntőben Takács rajtja ezúttal nem sikerült jól, tíz méternél jelentős hátrányba került, de folyamatosan gyorsulva felzárkózott riválisaihoz. Végül a lengyel Ewa Swoboda és a belga Delphine Nkansa mögött harmadikként ért célba, 11,13 másodperces szezoncsúccsal.

Takács Boglárka élő adásban tudta meg, hogy lecsúszott a döntőről

Takács eredménye azonban egyetlen századdal elmaradt a továbbjutáshoz szükséges időtől, így összesítésben a kilencedik helyen végzett.

„Belülről nagyon higgadt voltam, nagyon nyugodt. Úgy melegítettem, hogy biztos voltam benne, hogy nemcsak megnyerem, hanem utána a döntővel sem lesz gond. Nagyon nehéz erre mit mondani, mert maga a futás jól épült fel, talán egy picivel több feszülés volt benne, mert kaptam egy picit az elején.

De a végén olyan sebességem volt, ami mutatja, hogy ebben az évben én vagyok a leggyorsabb. Mindegy, majd két év múlva megnyerem”

– mondta az M4 Sport kamerája előtt Takács Boglárka, aki élő adásban tudta meg, hogy 11,13-as idejével éppen lecsúszott a döntőbe jutásról.

„Ehhez most nem szeretnék több mindent hozzáfűzni, mert két éve is kilencedik voltam. Kezd elegem lenni abból, hogy mindenről lecsúszok” – tette hozzá.

Takács Boglárka számára ezzel még nem ért véget az Európa-bajnokság: 200 méteren, valamint a 4 × 100 méteres váltó tagjaként is rajthoz áll Birminghamben.