Tragédia történt vasárnap délelőtt a nagyatádi eXtremeMan versenyen, miután életét vesztette egy 60 év feletti induló. A szomorú hírt Vajda Eszter, a somogyi rendőrség sajtóreferense is megerősítette, a Sonline megkeresésére. A rendőrség az eset kapcsán kizárta az idegenkezűséget: jelenleg közigazgatási eljárás keretén belül vizsgálják a történteket.

Tragédia történt az eXtremeMan versenyen (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Tragédia történt az eXtremeMan versenyen

Az eXtremeMan Nagyatád a közösségi oldalán közzétett közleményben adta hírül, hogy az úszás során egy váltóban induló versenyző a parttól mintegy 100 méterre rosszul lett. A vízi mentőegységek gyors beavatkozását követően a parton tartózkodó orvosok és a kihelyezett mentőegység segítségével azonnal megkezdődött a szakszerű újraélesztés, mialatt a helyszínre mentőhelikopter is érkezett, azonban a hosszú ideig tartó, összehangolt ellátás ellenére az újraélesztés végül sikertelenül zárult.

Elhunyt sporttársunk családját a helyszínen tájékoztattuk. A verseny rendezősége együttérez a család fájdalmával, és megrendülten áll a történtek előtt

- írták a bejegyzésben.