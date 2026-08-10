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Hétfőn délelőtt megkezdték szereplésüket a magyar versenyzők a párizsi úszó Európa-bajnokságon. A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf ötödik legjobb idővel bejutott az 50 méteres pillangóúszás középdöntőjébe, a 17 éves Kokas Fanni, valamint Szabó-Feltóthy Eszter is kvalifikálta magát a 200 méteres hátúszás középfutamába. A 17 éves Jackl Vivien a harmadik legjobb idővel döntőbe jutott a 800 méteres gyorsúszás előfutamából, míg a női 4×200 méteres gyorsváltó szintén a harmadik legjobb idővel jutott be a döntőbe, és már hétfőn este érmet nyerhet a párizsi úszó Eb-n.

Magyar színekben elsőként Pádár Nikolett ugrott vízbe a női 100 méteres gyorsúszás előfutamában. A 20 éves úszó az utolsó előfutamban kapott helyet, és a 0-s pályáról indult, azonban nem sikerült kiemelkedőt nyújtania. A magyar versenyző 55,30-as idővel a 9. helyen végzett a futamában, összesítésben pedig a 28. helyen zárt, így nem jutott tovább a középfutamba.

Pádár Nikolett bemelegítő úszásnak szánta a 100 méter gyorst
Pádár Nikolett bemelegítő úszásnak szánta a 100 méter gyorst
Fotó: Manan Vatsyayana / AFP

„Jó úszás volt, jó újra lenni Párizsban. Nagyon jók a szurkolók és a hangulat is. Beugrottam és szerettem volna egy jót úszni. Nem szerettem volna továbbjutni ebben a számban, csak ki akartam úszni magam, hogy ne a holnapi kétszázon legyen az első erős úszásom” – mondta az M4 Sport kamerája előtt Pádár Nikolett az előfutama után. 

Ezt követően a kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf jött az 50 méteres pillangóúszás előfutamában. A Honvéd klasszisa 22,96-os idővel a második helyen végzett a futamában, összesítésben pedig az ötödik legjobb idővel jutott be a középfutamba.

Jackl Vivien remekelt a 800 méteres gyorsúszás előfutamában

Milák után a női 200 méteres hátúszás előfutama következett, amelyben két magyarért is szoríthattunk. A 17 éves Kokas Fanni a 2-es, míg a 24 éves Szabó-Feltóthy Eszter a 3-as pályán ugrott medencébe. A két magyar lány számára remekül sikerült az előfutam, amelynek végén Szabó-Feltóthy a hatodik legjobb idővel, Kokas pedig a 13. idővel kvalifikálta magát a középdöntőbe.

Nagyon izgultam, de meglepően könnyen ment. Délután mindenképpen meg kell úsznom a legjobbamat, ha nem jobbat. A középdöntő volt a cél, de jó lenne döntőbe jutni. Nem hiszem, hogy nyugodtabb leszek délután, de az adrenalin engem hajt, úgyhogy bízok benne, hogy segíteni fog” 

– mondta a futama után az M4 Sport kamerája előtt Kokas Fanni, aki a júliusi ifjúsági Eb-n 2:10,76-os idővel, egyéni rekorddal nyert aranyérmet ebben a versenyszámban.

Ezután jött az Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Késely Ajna és Pádár Nikolett alkotta női 4×200 méteres gyorsváltó. Elsőként Ugrai ugrott vízbe, akinek annyira fontos volt a váltó, hogy még a 100 méteres gyorsúszás előfutamától is visszalépett miatta. A 21 éves versenyző végül a harmadik helyen adta át a stafétát Ábrahámnak, aki 1:59,16-os időt úszott, és az ötödik helyen adta át a váltást Késelynek. Ő a 200 métere alatt javított egy pozíciót, így az utolsó etapban Pádárnak a negyedik helyről kellett kiharcolnia a továbbjutást.

Az utolsó kétszáz méteren a magyar váltó leggyorsabb tagja óriásit úszott: 

száz méter alatt két pozíciót is javítani tudott, ezzel pedig a németek mögött a második helyre hozta be a magyar váltót, amely 7:56,75-ös eredményével a harmadik legjobb idővel jutott be az esti fináléba.

Hungary's Vivien Jackl celebrates placing first in the Swimming Women's 1500m Freestyle Final during the LEN European Aquatics Championships, at the Milan Gale Muskatirovic sports centre in Belgrade, on June 21, 2024. (Photo by ANDREJ ISAKOVIC / AFP) / The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by ANDREJ ISAKOVIC has been modified in AFP systems in the following manner: [Vivien Jackl] instead of [Vicien Jackl]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.
A 17 éves Jackl Vivien is remekül kezdett a párizsi Eb-n
Fotó: Andrej Isakovic / AFP

A délelőtt utolsó magyar versenyzője Jackl Vivien volt a 800 méteres gyorsúszás előfutamában. A 17 éves versenyző pályafutása mesésen indult, ám Shane Tusup mellett látványosan visszaesett a teljesítménye, és mentálisan is mélypontra került. Jackl ezek után visszatért nevelőedzőjéhez, Kocsis Mártához, és sikerült visszakapaszkodnia egy komoly hullámvölgyből. Az Eb előtt ugyanis négy aranyérmet nyert a soproni országos bajnokságon.

A versenyszám Európa-bajnoki címvédője Késely Ajna volt, ő azonban a váltó sikeressége érdekében nem indult ebben a versenyszámban. A 17 éves Jackl Vivien az 5-ös pályán rajtolt, a futamában pedig ott volt a világ- és háromszoros Európa-bajnok Simona Quadarella. Az olasz sztár a rajt után azonnal az élre állt, Jackl azonban tartotta vele a lépést, és magabiztosan a második helyen tempózott, több testhosszal is maga mögött tartva görög és svéd riválisát. A hajrában már Kocsis Márta is mutatta Jackl Viviennek, hogy ne szakadjon meg, mert egész biztosan bejut a döntőbe.

A 17 éves klasszis végül 8:28.87-es idővel a második helyen ért célba, és a harmadik legjobb idővel jutott be a fináléba, amit kedden este rendeznek majd.

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