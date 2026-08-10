Magyar színekben elsőként Pádár Nikolett ugrott vízbe a női 100 méteres gyorsúszás előfutamában. A 20 éves úszó az utolsó előfutamban kapott helyet, és a 0-s pályáról indult, azonban nem sikerült kiemelkedőt nyújtania. A magyar versenyző 55,30-as idővel a 9. helyen végzett a futamában, összesítésben pedig a 28. helyen zárt, így nem jutott tovább a középfutamba.

Pádár Nikolett bemelegítő úszásnak szánta a 100 méter gyorst

Fotó: Manan Vatsyayana / AFP

„Jó úszás volt, jó újra lenni Párizsban. Nagyon jók a szurkolók és a hangulat is. Beugrottam és szerettem volna egy jót úszni. Nem szerettem volna továbbjutni ebben a számban, csak ki akartam úszni magam, hogy ne a holnapi kétszázon legyen az első erős úszásom” – mondta az M4 Sport kamerája előtt Pádár Nikolett az előfutama után.

Ezt követően a kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf jött az 50 méteres pillangóúszás előfutamában. A Honvéd klasszisa 22,96-os idővel a második helyen végzett a futamában, összesítésben pedig az ötödik legjobb idővel jutott be a középfutamba.

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Milák után a női 200 méteres hátúszás előfutama következett, amelyben két magyarért is szoríthattunk. A 17 éves Kokas Fanni a 2-es, míg a 24 éves Szabó-Feltóthy Eszter a 3-as pályán ugrott medencébe. A két magyar lány számára remekül sikerült az előfutam, amelynek végén Szabó-Feltóthy a hatodik legjobb idővel, Kokas pedig a 13. idővel kvalifikálta magát a középdöntőbe.

Nagyon izgultam, de meglepően könnyen ment. Délután mindenképpen meg kell úsznom a legjobbamat, ha nem jobbat. A középdöntő volt a cél, de jó lenne döntőbe jutni. Nem hiszem, hogy nyugodtabb leszek délután, de az adrenalin engem hajt, úgyhogy bízok benne, hogy segíteni fog”

– mondta a futama után az M4 Sport kamerája előtt Kokas Fanni, aki a júliusi ifjúsági Eb-n 2:10,76-os idővel, egyéni rekorddal nyert aranyérmet ebben a versenyszámban.

Ezután jött az Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Késely Ajna és Pádár Nikolett alkotta női 4×200 méteres gyorsváltó. Elsőként Ugrai ugrott vízbe, akinek annyira fontos volt a váltó, hogy még a 100 méteres gyorsúszás előfutamától is visszalépett miatta. A 21 éves versenyző végül a harmadik helyen adta át a stafétát Ábrahámnak, aki 1:59,16-os időt úszott, és az ötödik helyen adta át a váltást Késelynek. Ő a 200 métere alatt javított egy pozíciót, így az utolsó etapban Pádárnak a negyedik helyről kellett kiharcolnia a továbbjutást.

Az utolsó kétszáz méteren a magyar váltó leggyorsabb tagja óriásit úszott:

száz méter alatt két pozíciót is javítani tudott, ezzel pedig a németek mögött a második helyre hozta be a magyar váltót, amely 7:56,75-ös eredményével a harmadik legjobb idővel jutott be az esti fináléba.