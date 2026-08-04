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Mihályvári-Farkas Viktória a női 10 kilométeres nyíltvízi versenyen szinte végig az élen haladt, végül ezüstérmet szerzett a párizsi vizes Eb-n. A magyar úszónő a célba érést követően elárulta, rendkívül kimerítő küzdelmet vívott a vízben, de elégedett a teljesítményével.

Címvédőként ugrott a Szajnába az FTC magyar versenyzője, Mihályvári-Farkas Viktória. A 22 éves úszónő a táv jelentős részében az élen haladt, a hajrát azonban az olimpiai bronzérmes olasz Ginevra Taddeucci jobban bírta erővel. Mihályvári-Farkas végül ezüstérmet szerzett, a célba érése után pedig az M4 Sportnak elmondta, miként élte meg a versenyt.

Az FTC 22 éves úszónője, Mihályvári-Farkas Viktória nagyot küzdött a 10 kilométeres távon
Az FTC 22 éves úszónője, Mihályvári-Farkas Viktória nagyot küzdött a 10 kilométeres távon
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Az FTC úszónője a körülményekkel is megküzdött

Mihályvári-Farkas szerint embert próbáló kihívást jelentett számára a verseny, de elégedett a teljesítményével.

„Azért ez a 8 kör nagyon hosszú volt, végig számolni kellett, mennyi van hátra. Sokkal másabb mentálisan, mint a 6 körös verseny. Összességében jól éreztem magam, majdnem végig vezettem, ez sokat kivett belőlem. Nem annyira szeretek verekedni, nem is nagyon tudok, itt könnyen be tudnak darálni, a bóják között azért ez veszélyes tud lenni” – mesélte a körülményekről az ezüstérmes, aki szerint a férfiak versenyével ellentétben itt szelesebb volt az idő, ami ráadásul a hidaknál be is szorult, ezeken a helyeken pedig nagyon nehéz volt előrehaladni.

„Sokkal jobban fújt a szél, egyszer pedig szinte egy erdőn kellett átjönni. Volt, hogy a fejemen ágak voltak, hínár és levelek hátráltattak, és egyszer belefejeltem valami kemény műanyagba is” 

– tette hozzá Mihályvári-Farkas, aki úgy érzi, hogy a tavalyi aranyérme után ezzel az ezüsttel a sportág elitjébe került.

„Ez egy jó előrejelzés. Tavaly zöldfülűként érkeztem, nem tudták a riválisok, mire vagyok képes. Most azért már jobban ismernek. Mindenképpen jó jel, hogy ott tudtam lenni az élen, a világkupa-versenyeken is két bronzot szereztem. Lehet, hogy bátor kijelentés, de azt gondolom, az elithez tartozom, ez nagyon jó érzés” – zárta gondolatait a klasszis úszó.

Ez volt a második magyar érem a párizsi Eb-n, melyen kedd délelőtt a férfiak 10 kilométeres versenyében Betlehem Dávid lett második.

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