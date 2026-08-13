Csütörtök délelőtt a 4×100-as férfi gyorsváltó még a Németh Nándor, Szabó Szebasztián, Kós Olivér és Jászó Ádám összetételben aratott rajt-cél győzelmet az előfutamban, és az ötödik legjobb idővel kvalifikálta magát az úszó-Eb döntőjébe. Mindezt úgy, hogy ez az egység először versenyzett így együtt.

Németh Nándorék remekeltek az úszó-Eb csütörtök délelőtti előfutamában

Fotó: Foto Olimpik / NurPhoto via AFP

A futam után Németh Nándor, az egység gyorsúszó specialistája elmondta, hogy az esti döntőben a 21 éves Kós Olivér helyett a testvére, az olimpiai bajnok Kós Hubert fog úszni, aki szerdán aranyérmes lett az Eb-n 200 háton.

​Milák Kristóf szenzációs hajrája után aranyérmes a gyorsváltó az úszó-Eb-n

A csütörtök esti döntő előtt aztán újabb elképesztő csere történt a magyar csapatban. Az Európa-bajnokság előtt sokat kritizált Milák Kristóf úgy döntött, hogy mégis vállalja a szereplést a gyorsváltóban, így az utolsó pillanatban a kétszeres olimpiai bajnok átvette Jászó Ádám helyét a gyorsváltóban.

A magyar váltóban Kós Hubert kezdett a 2-es pályán. Az olimpiai bajnok hátúszó az első 50 után a hetedik helyen fordult, végül az ötödik helyen adta át a váltást Szabó Szebasztiánnak. Ő az első ötvenen tartotta az ötödik helyet, majd a második ötvenet követően ugyanúgy az ötödik helyen adta át a stafétát Németh Nándornak. A gyorsúszás specialistája hatalmasat úszott: a visszafelé úszott 50-en felhozta a váltót a harmadik helyre, így adta át a váltást Milák Kristófnak. A kétszeres olimpiai bajnok a fordulónál már a második helyen állt, a hajrában hatalmasat csatázott az orosz riválisával, és végül a becsapásnál sikerült is elé kerülnie.

Így a magyar gyorsváltó 3:10.03-as új országos csúccsal aranyérmet nyert az Európa-bajnokságon.

A 4×100-as férfi gyorsváltó szenzációs úszása a linkre kattintva megtekinthető.