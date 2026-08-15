A szombat esti program során is szép magyar sikereknek örülhettünk, Márton Richárd a 200 méteres pillangóúszás döntőjében ezüstérmes lett az úszó Eb-n. Az 1500 méteres gyorsúszás döntőjének is voltak magyar résztvevői, Sárkány Zalán és Betlehem Dávid egymás mellett, a 6-os és a 7-es pályán vágott neki a finálénak.

Sárkány Zalán a bronzérme után ezüstérmet is nyert az úszó Eb-n

Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

Sárkány Zalán ezüstérmes az úszó Eb-n

A 800 méter gyorson bronzérmes Sárkány remekül úszott, stabilan tartotta a második helyet a német Johannes Liebmann mögött. A 22 éves klasszisnak figyelnie kellett másik német riválisára, Oliver Klemetre, aki 1000 méternél fölért mellé. Az élen bőven világcsúcs-részidőn belül haladt Liebmann, Sárkány tartotta a második helyet. A német végül óriási világrekorddal diadalmaskodott,

a magyar úszó pedig szenzációs teljesítményt bemutatva Eb-ezüstérmet nyert hatalmas országos csúccsal, 14.39.45-ös idővel.

Sárkány honfitársa, Betlehem végül a hatodik helyen ért célba.