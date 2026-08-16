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A párizsi úszó Európa-bajnokság utolsó napján is szoríthatunk magyar versenyzőknek. Vasárnap délelőtt Pádár Nikolett, Pápai Olivér és Sárkány Zalán áll majd rajthoz a medencés számokban az úszó Eb-n.

A magyarok közül elsőként Pádár Nikolett sikeréért szoríthatunk a párizsi úszó Eb utolsó napjának délelőtti szakaszában. A női 4×200-as gyorsváltóval ezüstérmes úszónő ezúttal a női 400 méteres gyorsúszás előfutamában ugrik medencébe délelőtt 09.48-tól.

Pádár Nikolett indítja a magyarok vasárnapi programját az úszó Eb-n
Pádár Nikolett indítja a magyarok vasárnapi programját az úszó Eb-n
Fotó: FOTO OLIMPIK / NurPhoto

A magyarok az úszó Eb utolsó napján is érmekért küzdhetnek

A férfi 400 méteres gyorsúszás előfutamában 10.18-kor Pápai Olivér áll rajthoz, Sárkány Zalánnak pedig ugyanebben a számban 10.24-től lehet szurkolni. A 22 éves klasszis a férfi 800 méteres gyorsúszás döntőjében bronzérmet nyert, 1500 gyorson pedig ezüstérmet, így vasárnap újabb számban érhet el bravúrt.

A délelőtti előfutamok után az esti programban már csak döntőket rendeznek, az úszó Európa-bajnokság vasárnap ér véget – a magyarok még a kontinensviadal utolsó napján is nyerhetnek érmeket.

Az úszó Eb vasárnap délelőtti programjának magyar szereplői

  • 09.48: női 400 méteres gyorsúszás előfutam (Pádár Nikolett)
  • 10.18: férfi 400 méteres gyorsúszás előfutam (Pápai Olivér és Sárkány Zalán)

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