Nagyszerű úszó Európa-bajnokságot zárt a magyar válogatott Párizsban. Két olimpiai bajnokunk, Milák Kristóf és Kós Hubert mellett Márton Richárd, Sárkány Zalán és Pápai Olivér is dobogóra állhatott, valamint a 4x200-as női és 4x100-as férfi gyorsváltó is érmet szerzett a kontinensviadalon. A magyar sikereken túl az Eb számos látványos pillanatot is produkált, amelyeket a fotósok lenyűgöző képeken örökítettek meg.

Milák Kristóf sikert sikerre halmozott a párizsi úszó Európa-bajnokságon

Fotó: Andrea Staccioli

A Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késely Ajna, Ugrai Panna összeállítású női 4×200 méteres gyorsváltó szerezte meg az első magyar érmet a párizsi úszó Európa-bajnokság medencés versenyszámaiban, miután másodikként ért célba.

Mindannyian arra tettünk fel mindent, hogy a legtöbbet kihozzuk a váltókból

– nyilatkozott Ábrahám Minna a siker után.

A dobogó legfelső fokára első magyarként Kós Hubert állhatott fel a 200 méteres hátúszás döntője után, majd Milák Kristóf ért a csúcsra 100 méter pillangón, egy 100 méter gyorson szerzett bronzérmet követően. A két olimpiai bajnokunk a 4×100 méteres férfi gyorsváltó tagjaként is Európa-bajnok lett, Kós pedig 200 vegyesen címet védett az utolsó napon.

Kihagytam pont annyit, és fejlődött annyit a világ, hogy megint van egy jó versenyzésre késztető érzésem. Nagyon jó érzés újra a medencében lenni és többé-kevésbé kihozni valamit abból az edzésből, amit eddig csináltam

– fogalmazott az Európa-bajnokság alatt Milák Kristóf.

A két olimpiai bajnok mellett Sárkány Zalán is többször felállhatott a dobogóra. Előbb 800 méter gyorson végzett harmadikként, majd 1500 méteren nyert ezüstérmet. Márton Richárd pedig 200 méter pillangón lett a második.

Nagyszerű verseny volt, imádtam. Álom lett volna Marchand-t megverni, de ő túl jó volt. Az én karrierem sose volt lineáris, katasztrófa volt. Imádom, mert olyan mint egy hullámvasút: egyszer fent, egyszer lent. De már látom, mit kell csinálnom, remélem, ugyanígy tudom ezt folytatni a következő minimum két évben

– mondta Márton Richárd.

Az utolsó napon Kós Hubert 200 méter vegyesen is diadalmaskodott, míg Pápai Olivér 400 méter gyorson szerzett ezüstérmet.

Magyar érmek a párizsi úszó Európa-bajnokság medencés versenyszámaiban: Aranyérem: Milák Kristóf (100 méter pillangó), Kós Hubert (200 méter hát), 4x100-as férfi gyorsváltó (Milák Kristóf, Kós Hubert, Németh Nándor, Szabó Szebasztián), Kós Hubert (200 méter vegyes)

Ezüstérem: Márton Richárd (200 méter pillangó), Sárkány Zalán (1500 méter gyors), 4x200-as női gyorsváltó (Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késely Ajna, Ugrai Panna), Pápai Olivér (400 méter gyors)

Bronzérem: Milák Kristóf (100 méter gyors), Sárkány Zalán (800 méter gyors)

Lenyűgöző fotókon a legérdekesebb pillanatok