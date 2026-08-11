Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Milák Kristóf, Jackl Vivien és Szabó-Feltóthy Eszter is döntőzik. A kétszeres olimpiai bajnoktól az országos csúcsnál is jobb idő kell 50 méter pillangón, ha érmet akar nyerni, míg Jackl Vivien jó eséllyel dobogóra állhat kedden az úszó Európa-bajnokságon. De Kós Hubert és Rasovszky Kristóf is medencébe ugrik.

Kedden folytatódnak a medencés versenyszámok a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, a magyarok már hétfőn délelőtt megkezdték szereplésüket a kontinenstornán, és a Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késely Ajna valamint Ugrai Panna alkotta női 4×200 méteres gyorsváltó rögtön ezüstérmet is nyert. A második napon Milák Kristóf után két másik olimpiai bajnokunk, Kós Hubert és Rasovszky Kristóf is rajtkőre lépnek. Jackl Vivien és Szabó-Feltóthy Eszter pedig döntőt úsznak.

Milák Kristóf az úszó Európa-bajnokságon
Milák Kristóf 50 méter pillangón döntőzik az úszó Európa-bajnokságon
Fotó: Derencsényi István / MTI Fotószerkesztõség

Milák Kristóf már hétfőn megkezdte szereplését az Európa-bajnokságon. Előbb az ötödik legjobb idővel bejutott az 50 méteres pillangóúszás középdöntőjébe, majd ott országos csúcsot úszva holtversenyben a hetedik helyen kvalifikálta magát a fináléba. Az első napon Kokas Fanni és Szabó-Feltóthy Eszter is továbbjutott a 200 méteres hátúszás középfutamába, ahol aztán utóbbi az ötödik legjobb idővel döntőbe került. Jackl Vivien pedig a 800 méteres gyorsúszás előfutamából a mezőny harmadik legjobbjaként jutott a fináléba.

Az első nap fénypontja pedig magyar szempontból az volt, hogy a női 4×200 méteres gyorsváltó előbb a harmadik legjobb idővel bejutott a döntőbe, ahol aztán a Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késely Ajna és Ugrai Panna alkotta csapat végül a második helyen ért célba.

Milák Kristóf 100 méter gyorson folytatja az úszó Európa-bajnokságot

A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf – aki két éve egy arany- és egy ezüstérmet nyert Párizsban az ötkarikás játékokon – kedden 100 méter gyorson folytatja szereplését az Eb-n. Az előfutamban azzal a Németh Nándorral együtt áll majd rajtkőre, akit az idei országos bajnokságon az utolsó métereken előzött meg ebben a számban, megszerezve ezzel sorozatban hatodik győzelmét a távon.

50 méter pillangón már döntőzik

Milák Kristóf kedden akár már érmet is szerezhet az Eb-n, ehhez azonban még az országos csúcsnál is jobb időre lesz szüksége. Az 50 méter pillangó döntőjébe ugyanis holtversenyben "csak" a hetedik legjobb idővel jutott be, pedig 22.75 másodpercnél még soha nem úszott jobbat ezen a távon. A korábbi országos csúcsot is ő tartotta 22.86 másodperccel.

A 26 éves úszó az 50 méter pillangó és a 100 méter gyors mellett 50 méter gyorson és 100 méter pillangón áll még majd rajtkőre Párizsban.

Kós Hubert és Rasovszky Kristóf is medencébe ugrik

Másik olimpiai bajnokunk, Kós Hubert 200 méter háton kezdi meg szereplését az Európa-bajnokságon – amely számban két éve ugyanitt aranyérmet nyert az ötkarikás játékokon. A 23 éves úszó mellett – aki 50 és 100 méter háton, 100 és 200 méter pillangón, valamint 200 méter vegyesen is indul majd – a 19 éves Rácz Zsombor is ott van a rajtlistán.

Kós Hubert
Kós Hubert 200 méter háton kezdi meg szereplését az Európa-bajnokságon
Fotó: Tumbász Hédi

Harmadik ötkarikás aranyérmesünk, Rasovszky Kristóf a 800 méteres gyorsúszás előfutamában lesz érdekelt kedden – napokkal azután, hogy a magyar nyíltvízi vegyes váltó tagjaként (Fábián Bettina, Mihályvári-Farkas Viktória és Betlehem Dávid mellett) bronzérmet szerzett. Ebben a számban kezdi meg szereplését a párizsi Európa-bajnokságon Sárkány Zalán is.

Jackl Vivien és Szabó-Feltóthy Eszter is döntőben úsznak

Milák Kristóf mellett Jackl Vivien és Szabó-Feltóthy Eszter is döntőzik kedden. Előbbi hétfőn a harmadik legjobb idővel (8:28.87) kvalifikálta magát a női 800 méter gyors döntőjébe, míg utóbbi 200 méter háton a hatodik helyen (2:09.84) végzett a középdöntőben.

Hungary's Vivien Jackl celebrates placing first in the Swimming Women's 1500m Freestyle Final during the LEN European Aquatics Championships, at the Milan Gale Muskatirovic sports centre in Belgrade, on June 21, 2024. (Photo by ANDREJ ISAKOVIC / AFP) / The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by ANDREJ ISAKOVIC has been modified in AFP systems in the following manner: [Vivien Jackl] instead of [Vicien Jackl]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.
Jackl Vivien a harmadik legjobb idővel kvalifikálta magát a női 800 méter gyors döntőjébe
Fotó: Andrej Isakovic / AFP

Az úszó Európa-bajnokság keddi programja:

Előfutamok (9:30-tól):

  • női 50 m pillangó
  • férfi 100 m gyors (Milák Kristóf, Németh Nándor)
  • női 100 m mell
  • férfi 200 m hát (Kós Hubert, Rácz Zsombor)
  • 4×100 m mix vegyesváltó
  • férfi 800 m gyors (Rasovszky Kristóf, Sárkány Zalán)

Középdöntők, döntők (18:30-tól):

  • női 200 m hát DÖNTŐ (Szabó-Feltóthy Eszter)
  • férfi 50 m pillangó DÖNTŐ (Milák Kristóf)
  • női 100 m gyors DÖNTŐ
  • férfi 100 m mell DÖNTŐ
  • női 100 m mell középdöntő
  • férfi 200 m hát középdöntő
  • női 50 m pillangó középdöntő
  • férfi 100 m gyors középdöntő
  • női 800 m gyors DÖNTŐ (Jackl Vivien)
  • 4×100 m mix vegyesváltó DÖNTŐ

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!