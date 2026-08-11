Kedden folytatódnak a medencés versenyszámok a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, a magyarok már hétfőn délelőtt megkezdték szereplésüket a kontinenstornán, és a Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késely Ajna valamint Ugrai Panna alkotta női 4×200 méteres gyorsváltó rögtön ezüstérmet is nyert. A második napon Milák Kristóf után két másik olimpiai bajnokunk, Kós Hubert és Rasovszky Kristóf is rajtkőre lépnek. Jackl Vivien és Szabó-Feltóthy Eszter pedig döntőt úsznak.
Milák Kristóf már hétfőn megkezdte szereplését az Európa-bajnokságon. Előbb az ötödik legjobb idővel bejutott az 50 méteres pillangóúszás középdöntőjébe, majd ott országos csúcsot úszva holtversenyben a hetedik helyen kvalifikálta magát a fináléba. Az első napon Kokas Fanni és Szabó-Feltóthy Eszter is továbbjutott a 200 méteres hátúszás középfutamába, ahol aztán utóbbi az ötödik legjobb idővel döntőbe került. Jackl Vivien pedig a 800 méteres gyorsúszás előfutamából a mezőny harmadik legjobbjaként jutott a fináléba.
Az első nap fénypontja pedig magyar szempontból az volt, hogy a női 4×200 méteres gyorsváltó előbb a harmadik legjobb idővel bejutott a döntőbe, ahol aztán a Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késely Ajna és Ugrai Panna alkotta csapat végül a második helyen ért célba.
Milák Kristóf 100 méter gyorson folytatja az úszó Európa-bajnokságot
A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf – aki két éve egy arany- és egy ezüstérmet nyert Párizsban az ötkarikás játékokon – kedden 100 méter gyorson folytatja szereplését az Eb-n. Az előfutamban azzal a Németh Nándorral együtt áll majd rajtkőre, akit az idei országos bajnokságon az utolsó métereken előzött meg ebben a számban, megszerezve ezzel sorozatban hatodik győzelmét a távon.
50 méter pillangón már döntőzik
Milák Kristóf kedden akár már érmet is szerezhet az Eb-n, ehhez azonban még az országos csúcsnál is jobb időre lesz szüksége. Az 50 méter pillangó döntőjébe ugyanis holtversenyben "csak" a hetedik legjobb idővel jutott be, pedig 22.75 másodpercnél még soha nem úszott jobbat ezen a távon. A korábbi országos csúcsot is ő tartotta 22.86 másodperccel.
A 26 éves úszó az 50 méter pillangó és a 100 méter gyors mellett 50 méter gyorson és 100 méter pillangón áll még majd rajtkőre Párizsban.
Kós Hubert és Rasovszky Kristóf is medencébe ugrik
Másik olimpiai bajnokunk, Kós Hubert 200 méter háton kezdi meg szereplését az Európa-bajnokságon – amely számban két éve ugyanitt aranyérmet nyert az ötkarikás játékokon. A 23 éves úszó mellett – aki 50 és 100 méter háton, 100 és 200 méter pillangón, valamint 200 méter vegyesen is indul majd – a 19 éves Rácz Zsombor is ott van a rajtlistán.
Harmadik ötkarikás aranyérmesünk, Rasovszky Kristóf a 800 méteres gyorsúszás előfutamában lesz érdekelt kedden – napokkal azután, hogy a magyar nyíltvízi vegyes váltó tagjaként (Fábián Bettina, Mihályvári-Farkas Viktória és Betlehem Dávid mellett) bronzérmet szerzett. Ebben a számban kezdi meg szereplését a párizsi Európa-bajnokságon Sárkány Zalán is.
Jackl Vivien és Szabó-Feltóthy Eszter is döntőben úsznak
Milák Kristóf mellett Jackl Vivien és Szabó-Feltóthy Eszter is döntőzik kedden. Előbbi hétfőn a harmadik legjobb idővel (8:28.87) kvalifikálta magát a női 800 méter gyors döntőjébe, míg utóbbi 200 méter háton a hatodik helyen (2:09.84) végzett a középdöntőben.
Az úszó Európa-bajnokság keddi programja:
Előfutamok (9:30-tól):
- női 50 m pillangó
- férfi 100 m gyors (Milák Kristóf, Németh Nándor)
- női 100 m mell
- férfi 200 m hát (Kós Hubert, Rácz Zsombor)
- 4×100 m mix vegyesváltó
- férfi 800 m gyors (Rasovszky Kristóf, Sárkány Zalán)
Középdöntők, döntők (18:30-tól):
- női 200 m hát DÖNTŐ (Szabó-Feltóthy Eszter)
- férfi 50 m pillangó DÖNTŐ (Milák Kristóf)
- női 100 m gyors DÖNTŐ
- férfi 100 m mell DÖNTŐ
- női 100 m mell középdöntő
- férfi 200 m hát középdöntő
- női 50 m pillangó középdöntő
- férfi 100 m gyors középdöntő
- női 800 m gyors DÖNTŐ (Jackl Vivien)
- 4×100 m mix vegyesváltó DÖNTŐ