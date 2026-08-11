Kedden folytatódnak a medencés versenyszámok a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, a magyarok már hétfőn délelőtt megkezdték szereplésüket a kontinenstornán, és a Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késely Ajna valamint Ugrai Panna alkotta női 4×200 méteres gyorsváltó rögtön ezüstérmet is nyert. A második napon Milák Kristóf után két másik olimpiai bajnokunk, Kós Hubert és Rasovszky Kristóf is rajtkőre lépnek. Jackl Vivien és Szabó-Feltóthy Eszter pedig döntőt úsznak.

Milák Kristóf 50 méter pillangón döntőzik az úszó Európa-bajnokságon

Fotó: Derencsényi István / MTI Fotószerkesztõség

Milák Kristóf már hétfőn megkezdte szereplését az Európa-bajnokságon. Előbb az ötödik legjobb idővel bejutott az 50 méteres pillangóúszás középdöntőjébe, majd ott országos csúcsot úszva holtversenyben a hetedik helyen kvalifikálta magát a fináléba. Az első napon Kokas Fanni és Szabó-Feltóthy Eszter is továbbjutott a 200 méteres hátúszás középfutamába, ahol aztán utóbbi az ötödik legjobb idővel döntőbe került. Jackl Vivien pedig a 800 méteres gyorsúszás előfutamából a mezőny harmadik legjobbjaként jutott a fináléba.

Az első nap fénypontja pedig magyar szempontból az volt, hogy a női 4×200 méteres gyorsváltó előbb a harmadik legjobb idővel bejutott a döntőbe, ahol aztán a Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késely Ajna és Ugrai Panna alkotta csapat végül a második helyen ért célba.

Milák Kristóf 100 méter gyorson folytatja az úszó Európa-bajnokságot

A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf – aki két éve egy arany- és egy ezüstérmet nyert Párizsban az ötkarikás játékokon – kedden 100 méter gyorson folytatja szereplését az Eb-n. Az előfutamban azzal a Németh Nándorral együtt áll majd rajtkőre, akit az idei országos bajnokságon az utolsó métereken előzött meg ebben a számban, megszerezve ezzel sorozatban hatodik győzelmét a távon.

50 méter pillangón már döntőzik

Milák Kristóf kedden akár már érmet is szerezhet az Eb-n, ehhez azonban még az országos csúcsnál is jobb időre lesz szüksége. Az 50 méter pillangó döntőjébe ugyanis holtversenyben "csak" a hetedik legjobb idővel jutott be, pedig 22.75 másodpercnél még soha nem úszott jobbat ezen a távon. A korábbi országos csúcsot is ő tartotta 22.86 másodperccel.

A 26 éves úszó az 50 méter pillangó és a 100 méter gyors mellett 50 méter gyorson és 100 méter pillangón áll még majd rajtkőre Párizsban.