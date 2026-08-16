Kós Hubert fantasztikusan kezdett, 100 méternél még a magyar vezetett a szám nagy esélyese, Léon Marchand előtt. A francia 150 méternél már elsőként fordult, Márton Richárd azonban hatalmasat hajrázott, és végül a hazai közönség előtt versenyző sztár mögött ezüstérmes lett. Kós a hatodik helyen zárt, így 200 pillangón nem lett érmes, de egyéni csúcsát azért megdöntötte 200 pillangón az úszó Európa-bajnokságon.

Márton Richárd ezüstérmes lett az úszó Európa-bajnokságon

Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

Az úszó Európa-bajnokság magyar hőse Kós Hubertnek is köszönetet mondott

Márton Richárd nagyon boldog volt az ezüstérmet érő úszása után, a 26 éves klasszis elárulta, mi minden játszódott le benne, és Kós Hubertnek is köszönetet mondott.

Élet és halál között voltam az elmúlt egy napban. Mármint úgy értem, nagyon izgultam, hogyan tudom majd ezt összerakni. Barátnőm is próbálta tartani bennem a lelket folyamatosan.

Újabb egyéni csúcs, ez fantasztikus számomra. Ha Hubi közelében vagyok, nem lehet baj, gondoltam. Hubira fókuszáltam, nem kicsit az ő érdeme is ez az érem, húzott nagyon. Nagyszerű verseny volt, imádtam. Álom lett volna Marchand-t megverni, de ő túl jó volt. Az én karrierem sose volt lineáris, katasztrófa volt. Imádom, mert olyan mint egy hullámvasút: egyszer fent, egyszer lent. De már látom, mit kell csinálnom, remélem, ugyanígy tudom ezt folytatni a következő minimum két évben” – nyilatkozta Márton Richárd az M4 Sportnak.

Márton Richárd ezüstérmes lett 200 pillangón

Fotó: FOTO OLIMPIK / NurPhoto

A szombat esti program során Márton sikere mellett még egy magyar ezüstéremnek örülhettünk, az 1500 méteres gyorsúszás fináléjában Sárkány Zalán országos csúcssal második lett.