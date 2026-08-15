Rögtön az úszó Európa-bajnokság szombat esti programjának első versenyszámában magyar érem születhet. A 200 méteres pillangóúszás döntőjébe – amit 18.30-kor rendeznek – Márton Richárd a második legjobb (1:54.47) idővel kvalifikálta magát, de Kós Hubertnek is jó esélye van dobogóra állni, miután a középdöntőben a negyedik leggyorsabb volt a távon.

Kós Hubert a 200 méter pillangó döntőjében szerepel majd az úszó Európa-bajnokságon

Fotó: Dimitar DILKOFF / AFP

Sárkány Zalán és Betlehem Dávid is dogóra állhatott már Párizsban – utóbbi nyíltvízi úszásban –, az éremszerzésre ezúttal viszont előbbi az esélyesebb, miután a negyedik legjobb idővel (14:51.94) jutott az 1500 méteres gyorsúszás 19.20-kor esedékes fináléjába. Betlehem Dávid a középdöntőben a hatodik leggyorsabb (14:57.96) volt.

Milák Kristóf ezúttal középdöntőben ugrik majd medencébe 18.57-kor, miután délelőtt holtversenyben a 10. legjobb időt úszta az 50 méter gyors előfutamában. Kertész Boróka 200 méter pillangón úszik majd a döntőbe jutásért 19.52-kor. Kós Hubert pedig a 200 méter pillangó döntője után 20.06-kor tér vissza a medencébe, a 200 méteres vegyeszúszás középdöntőjében.

Az úszó Európa-bajnokság szombat esti programjának magyar szereplői