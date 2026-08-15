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Szombat este megint magyar érmekért szurkolhatunk. Hat magyar versenyző ugrik medencébe a párizsi úszó Európa-bajnokságon, Márton Richárd és Kós Hubert a 200 méter pillangó döntőjében, míg Sárkány Zalán és Betlehem Dávid az 1500 méteres gyorsúszás fináléjában küzdhet a dobogós helyezésekért. Milák Kristóf és Kerész Boróka pedig középdöntőkben lesznek érdekeltek.

Rögtön az úszó Európa-bajnokság szombat esti programjának első versenyszámában magyar érem születhet. A 200 méteres pillangóúszás döntőjébe – amit 18.30-kor rendeznek – Márton Richárd a második legjobb (1:54.47) idővel kvalifikálta magát, de Kós Hubertnek is jó esélye van dobogóra állni, miután a középdöntőben a negyedik leggyorsabb volt a távon.

Kós Hubert az úszó Európa-bajnokságon
Kós Hubert a 200 méter pillangó döntőjében szerepel majd az úszó Európa-bajnokságon
Fotó: Dimitar DILKOFF / AFP

Sárkány Zalán és Betlehem Dávid is dogóra állhatott már Párizsban – utóbbi nyíltvízi úszásban –, az éremszerzésre ezúttal viszont előbbi az esélyesebb, miután a negyedik legjobb idővel (14:51.94) jutott az 1500 méteres gyorsúszás 19.20-kor esedékes fináléjába. Betlehem Dávid a középdöntőben a hatodik leggyorsabb (14:57.96) volt.

Milák Kristóf ezúttal középdöntőben ugrik majd medencébe 18.57-kor, miután délelőtt holtversenyben a 10. legjobb időt úszta az 50 méter gyors előfutamában. Kertész Boróka 200 méter pillangón úszik majd a döntőbe jutásért 19.52-kor. Kós Hubert pedig a 200 méter pillangó döntője után 20.06-kor tér vissza a medencébe, a 200 méteres vegyeszúszás középdöntőjében. 

Az úszó Európa-bajnokság szombat esti programjának magyar szereplői

  • 18.30: 200 méter pillangó döntő (Márton Richárd és Kós Hubert)
  • 18.57: 50 méter gyors középdöntő (Milák Kristóf)
  • 19.20: 1500 méter gyors döntő (Sárkány Zalán és Betlehem Dávid)
  • 19.52: 200 méter pillangó középdöntő (Kertész Boróka)
  • 20.06: 200 méter vegyes középdöntő (Kós Hubert)
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