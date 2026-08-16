Utolsó napjához érkezett a párizsi úszó Európa-bajnokság, és a vasárnap délelőtt is jól alakult a magyar versenyzők számára. Sőt, az esti programban újra érmekért szurkolhatunk.

Sárkány Zalán a bronzérme után ezüstérmet is nyert az úszó Európa-bajnokságon

Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

Magyar sikerek az úszó Európa-bajnokság utolsó napján

A magyarok közül elsőként Pádár Nikolett ugrott volna a medencébe a párizsi úszó Eb utolsó napjának délelőtti programjában. Viszont a női 4×200-as gyorsváltóval ezüstérmet nyert úszó a 400 méteres gyorsúszás előfutamától végül visszalépett.

Végül tehát két magyar úszónak szurkolhattunk, méghozzá a férfi 400 méteres gyorsúszás előfutamaiban. Az 1500 méteren ezüst-, a 800 méteren pedig bronzérmet szerzett Sárkány Zalán végül a hatodik legjobb idővel (3:46.17) jutott az esti döntőbe, míg Pápai Olivér egyéni csúccsal (3:45.32) a második leggyorsabb volt.