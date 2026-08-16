Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Pádár Nikolett visszalépett a 400 méteres gyorsúszás előfutamától. Sárkány Zalán és Pápai Olivér viszont a 400 méteres gyorsúszás döntőjébe jutott a párizsi úszó Európa-bajnokság utolsó napjának délelőttjén.

Utolsó napjához érkezett a párizsi úszó Európa-bajnokság, és a vasárnap délelőtt is jól alakult a magyar versenyzők számára. Sőt, az esti programban újra érmekért szurkolhatunk.

Sárkány Zalán az úszó Európa-bajnokságon
Sárkány Zalán a bronzérme után ezüstérmet is nyert az úszó Európa-bajnokságon
Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

Magyar sikerek az úszó Európa-bajnokság utolsó napján

A magyarok közül elsőként Pádár Nikolett ugrott volna a medencébe a párizsi úszó Eb utolsó napjának délelőtti programjában. Viszont a női 4×200-as gyorsváltóval ezüstérmet nyert úszó a 400 méteres gyorsúszás előfutamától végül visszalépett.

Végül tehát két magyar úszónak szurkolhattunk, méghozzá a férfi 400 méteres gyorsúszás előfutamaiban. Az 1500 méteren ezüst-, a 800 méteren pedig bronzérmet szerzett Sárkány Zalán végül a hatodik legjobb idővel (3:46.17) jutott az esti döntőbe, míg Pápai Olivér egyéni csúccsal (3:45.32) a második leggyorsabb volt.

Az úszó Európa-bajnokság utolsó, vasárnap esti programjában már csak döntőket rendeznek, ahol újabb magyar érmekért szurkolhatunk.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!