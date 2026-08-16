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Még az utolsó nap is magyar érmek születhetnek a kontinensviadalon. Milák Kristóf, Kós Hubert, Sárkány Zalán és Pápai Olivér is döntőzik a párizsi úszó Európa-bajnokság vasárnap esti programjában.

Utolsó programjához érkezett az úszó Európa-bajnokság. A vasárnap délelőtti előfutamok után este már csak döntőket rendeznek Párizsban. Két olimpiai bajnokunk, Milák Kristóf és Kós Hubert pedig méltó lezárást adhatnak a kontinensviadalnak – a magyarok még az utolsó nap végén is érmeket nyerhetnek. Sárkány Zalán és Pápai Olivér is döntőben úsznak.

Milák Kristóf az úszó Európa-bajnokságon
Milák Kristóf a párizsi úszó Európa-bajnokság utolsó napján az 50 méteres gyorsúszás döntőjében lesz érdekelt
Fotó: Andrea Staccioli

Milák Kristóf újabb érmet szerezhet a párizsi úszó Eb-n – a 100 méter pillangón és a 4x100 méteres férfi gyorsváltó tagjaként megnyert aranyérmei, és a 100 méter gyorson szerzett bronz mellé. A kétszeres olimpiai bajnok a kontinensviadal utolsó napján, 18.30-kor ugrik medencébe az 50 méteres gyorsúszás döntőjében, ahová új egyéni csúccsal, az ötödik legjobb idővel (21.58) kvalifikálta magát.

Másik olimpiai bajnokunk is döntőzik az Európa-bajnokság utolsó napján. Sőt, Kós Hubert a 200 méter háton és a 4x100 méteres férfi gyorsváltó tagjaként megnyert érmei mellé újabb aranyat szerezhet, miután nagy esélyesnek számít a férfi 200 méteres vegyesúszás 18.40-kor kezdődő döntőjében – ahová a második legjobb idővel (1:56.73) jutott be. Kós a versenyszám címvédőjeként sorozatban harmadszor nyerhet Európa-bajnoki címet ezen a távon.

Végül 19.21-kor Pápai Olivérnek és Sárkány Zalánnak szurkolhatunk a férfi 400 méteres gyorsúszás fináléjában – ahová előbbi egyéni csúccsal, a második legjobb idővel (3:45.32) jutott be. Az 1500 méteren ezüst-, és a 800 méteren bronzérmet szerzett Sárkány pedig a hatodik leggyorsabb volt az előfutamokban (3:46.17).

Az úszó Európa-bajnokság vasárnap esti programjának magyar szereplői

  • 18.30: férfi 50 méteres gyorsúszás döntő (Milák Kristóf)
  • 18.40: férfi 200 méteres hátúszás döntő (Kós Hubert)
  • 19.21: férfi 400 méteres gyorsúszás döntő (Pápai Olivér és Sárkány Zalán)
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