Utolsó programjához érkezett az úszó Európa-bajnokság. A vasárnap délelőtti előfutamok után este már csak döntőket rendeznek Párizsban. Két olimpiai bajnokunk, Milák Kristóf és Kós Hubert pedig méltó lezárást adhatnak a kontinensviadalnak – a magyarok még az utolsó nap végén is érmeket nyerhetnek. Sárkány Zalán és Pápai Olivér is döntőben úsznak.

Milák Kristóf a párizsi úszó Európa-bajnokság utolsó napján az 50 méteres gyorsúszás döntőjében lesz érdekelt

Fotó: Andrea Staccioli

Milák Kristóf újabb érmet szerezhet a párizsi úszó Eb-n – a 100 méter pillangón és a 4x100 méteres férfi gyorsváltó tagjaként megnyert aranyérmei, és a 100 méter gyorson szerzett bronz mellé. A kétszeres olimpiai bajnok a kontinensviadal utolsó napján, 18.30-kor ugrik medencébe az 50 méteres gyorsúszás döntőjében, ahová új egyéni csúccsal, az ötödik legjobb idővel (21.58) kvalifikálta magát.

Másik olimpiai bajnokunk is döntőzik az Európa-bajnokság utolsó napján. Sőt, Kós Hubert a 200 méter háton és a 4x100 méteres férfi gyorsváltó tagjaként megnyert érmei mellé újabb aranyat szerezhet, miután nagy esélyesnek számít a férfi 200 méteres vegyesúszás 18.40-kor kezdődő döntőjében – ahová a második legjobb idővel (1:56.73) jutott be. Kós a versenyszám címvédőjeként sorozatban harmadszor nyerhet Európa-bajnoki címet ezen a távon.

Végül 19.21-kor Pápai Olivérnek és Sárkány Zalánnak szurkolhatunk a férfi 400 méteres gyorsúszás fináléjában – ahová előbbi egyéni csúccsal, a második legjobb idővel (3:45.32) jutott be. Az 1500 méteren ezüst-, és a 800 méteren bronzérmet szerzett Sárkány pedig a hatodik leggyorsabb volt az előfutamokban (3:46.17).

Az úszó Európa-bajnokság vasárnap esti programjának magyar szereplői