„Mérhetetlen büszkék vagyunk rá" - világbajnoki címet nyert a magyar vitorlás

Nagy magyar sikert hozott az írországi ILCA 7-es vitorlázó-világbajnokság: a Dublini-öbölben megrendezett viadalon Vadnai Jonatán a zárónapi futamgyőzelmével megszerezte a világbajnoki aranyérmet az olimpiai hajóosztályban. A magyar versenyző a rendkívül kiélezett csatában a kétszeres olimpiai és kétszeres világbajnok ausztrál Matthew Wearnt, valamint a kétszeres Európa-bajnok brit Michael Beckettet maga mögé utasítva állhatott fel a dobogó legfelső fokára.

Vadnai Jonatán hatalmas sikert aratott Facebook.com/vitorlasszovetseg

Az Arany-csoport küzdelmei után Vadnai Jonatán az 5. helyen várta a vasárnapi két éremfutamot. Az első futamban a 4. helyet szerezte meg, amivel összetettben átmenetileg a 8. pozícióba került. A mindent eldöntő második futamban azonban hibátlan versenyzéssel elsőként szelte át a célvonalat, így 47 ponttal, mindössze egy-egy pont előnnyel megnyerte az összetett versenyt a világ közvetlen élmezőnye előtt.

"Mérhetetlen büszkék vagyunk rá, hogy újra és egy újabb vitorlázó révén tudott ott lenni a Magyarország a világ tetején vitorlázásban. Óriási gratuláció jár az egész vitorlás társadalom és a szövetség nevében Joninak és edzőinek, mert évek óta ott van a világ élmezőnyében, csak eddig nem jött ki a végén a lépés, de most végre fel tudta tenni az i-re a pontot. Miután idén Érdi Mári Európa-bajnok lett, elmondhatjuk, hogy mindkét olimpikonunk jó úton halad a felkészülésben az olimpiára, ahol szintén az éremszerzés a cél.

Rengeteg munka és tehetség kell ahhoz, hogy egy kis tenger nélküli ország képviselői folyamatosan ott tudjanak lenni a világ élmezőnyében és évről évre aranyérmet, vagy dobogós helyezéseket érjenek el a legrangosabb versenyeken is.

Ugyanez igaz az utánpótlásra is, nagyon stabil bázissal rendelkezünk, úgy a nevelő klubok, mint a szövetség mindent megtesz, hogy ezt a szintet folyamatosan biztosítani tudjuk a sportot és a vitorlázást szerető közösség legnagyobb örömére és büszkeségére" – nyilatkozta Holczhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára.

Vadnai Jonatán: tökéletes formaidőzítés

Az olimpiai 4. helyezett, Európa-bajnoki ezüstérmes magyar vitorlázó szezonja küzdelmesen alakult. A jól sikerült téli felkészülést követően betegségek nehezítették az év elejét, ami rányomta a bélyegét az első két Grand Slam-viadalra és a horvátországi Európa-bajnokságra is, ahol a 9. helyen zárt. A formaidőzítés azonban tökéletesen sikerült: a júniusi dublini edzőtáborozás és a Los Angeles-i Grand Slamen elért 4. helyezés már jelezte az előrelépést, amely a világbajnokságon érett be.