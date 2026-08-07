Péntek délelőtt újabb magyar sikernek örülhettünk a párizsi vizes Eb-n, a nyíltvízi úszók női 3 km-es kieséses versenyében Fábián Bettina ezüstérmes lett. Ezen a napon a férfiak is vízbe ugrottak ebben a versenyszámban: az első csoportban szerepelt Rasovszky Kristóf, a másodikban kapott helyet Betlehem Dávid, aki 10 és 5 kilométeren egyaránt ezüstérmes lett Párizsban.

Betlehem Dávid sikert sikerre halmoz a vizes Eb-n

Fotó: MANAN VATSYAYANA / AFP

Vizes Eb: Betlehem Dávid aranyérmes!

Az első szakaszban az olimpiai bajnok Rasovszky magabiztosan jutott tovább a második helyen, és az ötkarikás bronzérmes Betlehem számára sem okozott gondot a következő körbe kerülés. Az 1000 méteres középdöntőben már kiélezettebb küzdelemre lehetett számítani, a két 10 fős mezőnyből csak 5-5 úszó juthatott tovább a fináléba. Rasovszky futamában kemény csatát hozott a végjáték, a 29 éves klasszis végül elcsípte az 5. helyet és döntőbe jutott, ami Betlehemnek is sikerült.

Az 500 méteres fináléban tehát mindkét magyar ott volt, mindketten éremért küzdhettek, akár egymás ellen is. Florian Wellbrockkal az élen a német riválisok tűntek a legfőbb kihívói Rasovszkyéknak, akik a sodrást is kihasználva próbálták tartani a lépést a villámgyors ellenfelekkel. Betlehem vezetett a bója elhagyása után, mögötte honfitársa haladt, óriási csata zajlott a vízben az aranyéremért. Az Eb-n eddig két ezüstöt szerző magyar úszó a többiektől eltérő nyomvonalon haladt, a Szajna közepén. Nagyon együtt haladt a mezőny Rasovszkyval, Betlehem azonban a rövidebb úton haladt a cél felé.

A bátor taktika nyerőnek bizonyult: Betlehem Dávid őrületes úszással aranyérmes lett,

Rasovszky Kristóf pedig az ötödik lett.