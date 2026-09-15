Élet és halál között lebegett, hónapokat töltött kórházban, később pedig a hegei miatt csúfolták. Alison dos Santos elképesztően nehéz utat járt be, mire a világ egyik legjobb atlétája lett. A brazil klasszis vasárnap Budapesten aratott hatalmas győzelmet, és ismét bebizonyította, hogy nemcsak ellenfeleit, hanem élete legnagyobb megpróbáltatásait is képes maga mögött hagyni.

Alison dos Santos elképesztően nehéz utat járt be, mire a világ egyik legjobb atlétája lett Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Gyerekként az életéért küzdöttek

Dos Santos mindössze tíz hónapos volt, amikor nagymamája házában szörnyű baleset érte.

Megpróbált elérni egy forró serpenyőt, amelyben éppen halat sütöttek, az edényben lévő forró olaj pedig ráömlött. Az akkori kisfiú súlyos égési sérüléseket szenvedett a homlokán, a fejbőrén, a karján és a vállán. Szülei azonnal kórházba vitték, ahol hosszú hónapokon keresztül kezelték.

Állapota annyira súlyos volt, hogy családját többször is felkészítették arra, hogy gyermekük talán nem éli túl. Dos Santos azonban életben maradt és lassan felépült. A baleset nyomai viszont örökre megmaradtak a testén.

A hegei miatt csúfolták az iskolában

A felépülés után újabb nehézségek vártak rá: az iskolában a hegei miatt rendszeresen csúfolták, ezért egyre inkább visszahúzódott. A sportban talált menedéket, előbb dzsúdózni kezdett, majd az atlétika felé fordult, ahol hamar megmutatkozott a tehetsége. Az U20-as világbajnokságon már bronzérmet szerzett, bár ekkor még sapkával takarta a hegeit. Később a tokiói olimpián bronzérmes, 2022-ben Eugene-ben világbajnok lett, a párizsi olimpián pedig ismét a dobogó harmadik fokára állhatott.

Budapest királya lett Alison dos Santos

A 26 éves brazil klasszis fantasztikus formában érkezett Budapestre. Nem sokkal korábban Zürichben 45,80 másodperces világcsúcsot futott 400 méteres gátfutásban, majd a Zsivótzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban is megállíthatatlan volt. Dos Santos 45,98 másodperces idővel győzött, ezzel pedig ő lett az első atléta, aki kétszer is 46 másodpercen belül teljesítette a 400 méteres gátfutást. Futása után arról is beszélt, mennyit jelentett számára az atlétika abban, hogy maga mögött hagyja élete nehézségeit.

Meg akarom mutatni a brazil oldalamat, és szeretném, ha az emberek jól éreznék magukat, miközben engem látnak futni. A barátság és a szeretet, amit az atlétikában találtam, megmentett és segített legyőzni minden nehézséget

– fogalmazott a 26 éves sportoló az atlétikai világdöntő után.