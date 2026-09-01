A sorozatban harmadik US Open-győzelmére hajtó Arina Szabalenka magabiztosan kezdett New Yorkban. A világelső 6:2, 6:4-re győzte le a kolumbiai Camila Osoriót az Arthur Ashe Stadionban, a mérkőzésen 32 nyerőt ütött. A második fordulóban az orosz Polina Iatcenkóval találkozik.

Arina Szabalenka keményen válaszolt az őt kritizálóknak

Fotó: Patrick Smith/Getty Images North America/AFP

A találkozót követően azonban ismét előkerültek azok a kritikák, amelyek hónapok óta kísérik Szabalenkát. A négyszeres Grand Slam-bajnok az utóbbi időszakban gyengébben teljesített, március óta nem jutott döntőbe, miközben a közösségi médiában továbbra is rendkívül aktív.

A mérkőzés összefoglalója:

Arina Szabalenka kritikái

Szabalenkát korábban azért is támadták, mert rendszeresen osztott meg nyaralásáról készült, sokszor bikinis fotókat, valamint különböző szponzori eseményeken vett részt. Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, egyes követői úgy vélték, a világelsőnek kevesebbet kellene foglalkoznia a közösségi médiával, és többet a tenisszel. Szabalenka már akkor visszautasította ezt, és arról beszélt, hogy ezek a tevékenységek éppen a kikapcsolódást segítik számára.

A US Openen ismét megkapta a kérdést, hogyan tudja összeegyeztetni a teniszt a pályán kívüli programjaival. A fehérorosz klasszisnak ezúttal láthatóan elege lett.

Elegem van a nyomorult gyűlölködőkből

– fogalmazott a Sky Sportsnak a világelső, majd hozzátette, hogy úgy döntött, kitart a saját döntései mellett. Azt is kijelentette, hogy akik szeretik, azok ettől függetlenül mellette maradnak, a gyűlölködők pedig inkább foglalkozzanak a saját életükkel.

A sajtótájékoztatón is kialakult egy kisebb szóváltás: amikor egy újságíró arról kérdezte, miként tud most ismét kizárólag a teniszre koncentrálni a US Opent megelőző események után, Szabalenka visszakérdezett:

Miért gondolja, hogy előtte nem a teniszre koncentráltam?

A világelső számára mindenesetre szakmai szempontból jól kezdődött a torna: az első akadályt magabiztosan vette, és a papírforma alapján a második forduló sem okozhat különösebb gondot.