Arina Szabalenka sorozatban harmadik US Open-győzelmére készült, ám Jelena Ribakina megakadályozta a történelmi triplázást. A kazah teniszező 6:4, 5:7, 6:2-re nyerte meg a két óra 21 perces döntőt, ezzel először diadalmaskodott New Yorkban, pályafutása harmadik Grand Slam-trófeáját megszerezve.

Arina Szabalenka elveszítette a US Open döntőjét

Fotó: Patick Smith/Getty Images North America/AFP

Ribakina a döntő szettben 2:1-nél brékelt, majd 5:2-nél ismét elvette riválisa adogatását, végül a 12. ászával zárta le a mérkőzést. A kazah klasszis az Australian Open után így a US Opent is megnyerte 2026-ban, és Szabalenkától a világelsőséget is átvette.

Arina Szabalenka összetörte az ütőjét

A fehérorosz világklasszis – aki korábban kiosztott egy újságírót a tornán – nehezen viselte, hogy elúszott a harmadik egymást követő New York-i címe. Már a mérkőzés közben a lelátóra ütött egy labdát, a vereség után pedig a padjánál földhöz vágta és összetörte az ütőjét.

Rybakina is out here celebrating and Sabalenka is out here destroying her racket 🕊️🕊️🕊️ pic.twitter.com/TqNYLoiscA — Gio (@jsmove7) September 12, 2026

A sajtótájékoztatón nem próbálta szépíteni a történteket.

Nagyon nehéz kontrollálni az érzelmeidet, amikor elveszítesz egy Grand Slam-döntőt, ráadásul úgy, hogy sorozatban a harmadik győzelmedért küzdöttél. Egyszerűen ki akartam engedni magamból. Ha bent tartom, utána egy szót sem tudtam volna mondani. Ki kellett engednem magamból az agressziót és a csalódottságot

– magyarázta Szabalenka.

A 28 éves teniszező ugyanakkor elismerte, hogy Ribakina megérdemelten győzött.

„Nagyon agresszívan és nagyszerűen teniszezett. Egyszerűen jobb volt nálam ezen a napon” – mondta Szabalenka.

A vereséggel Szabalenka 99 hét után elveszítette világelső pozícióját, és nem sikerült csatlakoznia Serena Williamshez és Chris Everthez azon játékosok között, akik az open érában három egymást követő US Opent nyertek.