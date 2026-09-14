Péntektől vasárnapig, három napon át a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ látta vendégül a világ legjobb atlétáit, akik között 10 millió dollárt osztottak szét. A győztesek 150 ezer dollárt kaptak, ami több mint kétszerese a világbajnoki címért járó 70 ezernek, illetve háromszorosa a világcsúcsért kapható 50 ezernek. A második helyezettek 75 ezer dollárt, a harmadikak 40 ezret, a negyediket 25 ezret, az ötödikek 16 ezret, a hatodikak 14 ezret kaptak. A váltók esetében a dobogósoknak 80 ezer, 40 ezer, illetve 24 ezer dollár járt, és a nyolcadik helyezett 8 ezret oszthatott szét a budapesti atlétikai világdöntőn.

Massai Russell győzelmet aratott a budapesti atlétikai világdöntőn Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU

Rekordnyeremény a budapesti atlétikai világdöntőn

"Ez a valaha volt legnagyobb nyereményalap atlétikában" – mondta Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) elnöke, aki bevallotta, a legerőteljesebb visszajelzések a rendezvény rekordot jelentő, 10 millió dolláros nyereményalapjára vonatkoztak: a nyereményalap a teljes mezőnyre kiterjedt, amit Coe már régóta szorgalmazott.

Két sportoló nyilatkozata különösen kiemelkedett a többi közül. Az amerikai gátfutó és világcsúcstartó Masai Russell bevallotta, soha nem keresett ennyi pénzt egyetlen versennyel.

„Ez a legtöbb pénz, amit valaha 11 másodperc alatt kerestem” - vallotta be Russell.

A brit távolugró, Jazmin Sawyers második lett, és 75 000 dollárt (23 millió forintot) kapott. Coe beszélt Sawyersszel, aki megható vallomást tett neki - írta a Reuters.

"Azt mondta nekem, hogy ez az összeg azt jelenti neki, hogy még egy évig folytathatja a sportot. Amikor a nyereményalap bevezetéséért lobbiztam, pontosan erre gondoltam” - fogalmazott Coe.