2023-ban Budapest adott otthont az atlétikai világbajnokságnak, három év elteltével pedig ismét a sportág legnagyobb sztárjai érkeztek a magyar fővárosba, ezúttal a történelem első atlétikai világdöntőjére. Olimpiai, világ- és Európa-bajnokok egész sorának szurkolhattak a nézők, akik mindhárom napon megtöltötték a Zsivótzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ lelátóit. Természetesen a magyar versenyzőkből sem volt hiány: atlétáink szívüket-lelküket kitették a pályára, és mindent megtettek azért, hogy meghálálják a lelátóról érkező elképesztő biztatást. Bátran kijelenthetjük, hogy ez sikerült is. A vasárnap esti zárás pedig egészen különlegesre sikerült: a rúdugrás abszolút királya, Armand Duplantis fergeteges és rendhagyó koncerttel koronázta meg a háromnapos budapesti atlétikai ünnepet.
Armand Duplantis élő koncertet adott az atlétikai világdöntőn
A svéd világcsúcstartó rúdugrónak már az atlétikai világdöntő előtt megjelent új dala, a Gold, amelyet kifejezetten erre az eseményre írt, a hozzá készült videóklipet pedig Budapesten forgatta. Miután szombaton megnyerte a világdöntőt, vasárnap gyorsan mikrofont ragadott, és egy fergeteges koncert keretében a teltházas közönség előtt is előadta új dalát.
A budapesti atlétikai világdöntő vasárnapi győztesei
- Női 400 m gátfutás – Jasmine Jones (amerikai) 52,45 mp
- Férfi gerelyhajítás – Rumesh Pathirage (Srí Lanka-i) 91,09 m
- Férfi 400 m gátfutás – Alison dos Santos (brazil) 45,98 mp
- Férfi magasugrás – Gianmarco Tamberi (olasz) 2,37 m
- Női 5000 méter – Likina Amebaw (etióp) 14:30,36 p
- Női hármasugrás – Sally Sarr (szenegáli) 15,06 m
- Férfi 800 méter – Djamel Sedjati (algériai) 1:41,91 p
- Vegyes 4×400 m váltó – Egyesült Államok 3:08,32 p
- Férfi 1500 méter – Josh Kerr (brit) 3:29,35 p
- Férfi 200 méter – Kenneth Bednarek (amerikai) 19,52 mp
- Női 200 méter – Melissa Jefferson-Wooden (amerikai) 21,47 mp