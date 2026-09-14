Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Bátran kijelenthetjük, hogy aki az elmúlt három nap bármelyikén kilátogatott a Zsivótzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központba, biztosan nem bánta meg. Már csak azért sem, mert világsztárok egész sorát láthatta versenyezni, miközben látványos elemekből sem volt hiány az atlétikai világdöntőn. A vasárnap estét pedig a rúdugrás abszolút királya, Armand Duplantis elképesztő koncertje koronázta meg.

2023-ban Budapest adott otthont az atlétikai világbajnokságnak, három év elteltével pedig ismét a sportág legnagyobb sztárjai érkeztek a magyar fővárosba, ezúttal a történelem első atlétikai világdöntőjére. Olimpiai, világ- és Európa-bajnokok egész sorának szurkolhattak a nézők, akik mindhárom napon megtöltötték a Zsivótzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ lelátóit. Természetesen a magyar versenyzőkből sem volt hiány: atlétáink szívüket-lelküket kitették a pályára, és mindent megtettek azért, hogy meghálálják a lelátóról érkező elképesztő biztatást. Bátran kijelenthetjük, hogy ez sikerült is. A vasárnap esti zárás pedig egészen különlegesre sikerült: a rúdugrás abszolút királya, Armand Duplantis fergeteges és rendhagyó koncerttel koronázta meg a háromnapos budapesti atlétikai ünnepet.

Armand Duplantis élő koncertet adott az atlétikai világdöntőn
Armand Duplantis élő koncertet adott az atlétikai világdöntőn  Fotó: BEN STANSALL / AFP

Armand Duplantis élő koncertet adott az atlétikai világdöntőn

A svéd világcsúcstartó rúdugrónak már az atlétikai világdöntő előtt megjelent új dala, a Gold, amelyet kifejezetten erre az eseményre írt, a hozzá készült videóklipet pedig Budapesten forgatta. Miután szombaton megnyerte a világdöntőt, vasárnap gyorsan mikrofont ragadott, és egy fergeteges koncert keretében a teltházas közönség előtt is előadta új dalát.

Galéria: Világsztárok, örömkönnyek és felejthetetlen pillanatok – ilyen volt a budapesti atlétikai világdöntő
Fotó: AFP/Ultimate Athletics Championship Facebook
1/21
Pillanatkép a budapesti atlétikai világdöntőről a Zsivótzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban

 

A budapesti atlétikai világdöntő vasárnapi győztesei

  • Női 400 m gátfutás – Jasmine Jones (amerikai) 52,45 mp
  • Férfi gerelyhajítás – Rumesh Pathirage (Srí Lanka-i) 91,09 m
  • Férfi 400 m gátfutás – Alison dos Santos (brazil) 45,98 mp
  • Férfi magasugrás – Gianmarco Tamberi (olasz) 2,37 m
  • Női 5000 méter – Likina Amebaw (etióp) 14:30,36 p
  • Női hármasugrás – Sally Sarr (szenegáli) 15,06 m
  • Férfi 800 méter – Djamel Sedjati (algériai) 1:41,91 p
  • Vegyes 4×400 m váltó – Egyesült Államok 3:08,32 p
  • Férfi 1500 méter – Josh Kerr (brit) 3:29,35 p
  • Férfi 200 méter – Kenneth Bednarek (amerikai) 19,52 mp
  • Női 200 méter – Melissa Jefferson-Wooden (amerikai) 21,47 mp
„Adjatok hat hónapot” – elképesztő dolgot ígért az Origo Sportnak Molnár Attila
Ki gondolta volna? Armand Duplantis egészen más oldalát mutatja meg Budapesten
„Miért ennyi van bennem?” - Takács Boglárka értetlenül állt az eredménye előtt
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!