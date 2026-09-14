2023-ban Budapest adott otthont az atlétikai világbajnokságnak, három év elteltével pedig ismét a sportág legnagyobb sztárjai érkeztek a magyar fővárosba, ezúttal a történelem első atlétikai világdöntőjére. Olimpiai, világ- és Európa-bajnokok egész sorának szurkolhattak a nézők, akik mindhárom napon megtöltötték a Zsivótzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ lelátóit. Természetesen a magyar versenyzőkből sem volt hiány: atlétáink szívüket-lelküket kitették a pályára, és mindent megtettek azért, hogy meghálálják a lelátóról érkező elképesztő biztatást. Bátran kijelenthetjük, hogy ez sikerült is. A vasárnap esti zárás pedig egészen különlegesre sikerült: a rúdugrás abszolút királya, Armand Duplantis fergeteges és rendhagyó koncerttel koronázta meg a háromnapos budapesti atlétikai ünnepet.

Armand Duplantis élő koncertet adott az atlétikai világdöntőn Fotó: BEN STANSALL / AFP

Armand Duplantis élő koncertet adott az atlétikai világdöntőn

A svéd világcsúcstartó rúdugrónak már az atlétikai világdöntő előtt megjelent új dala, a Gold, amelyet kifejezetten erre az eseményre írt, a hozzá készült videóklipet pedig Budapesten forgatta. Miután szombaton megnyerte a világdöntőt, vasárnap gyorsan mikrofont ragadott, és egy fergeteges koncert keretében a teltházas közönség előtt is előadta új dalát.