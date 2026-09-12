Új fejezet kezdődött az atlétikában péntek este Budapesten: először rajtolt el a sportág új csúcseseménye, a 10 millió dollár (kb. 3 milliárd) összdíjazású Atlétikai Világdöntő. A Zsivótzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ három napon át ismét a világ atlétikájának középpontja, a megszokottnál feszesebb, háromórás programban egymást követik a világklasszisok és a csaták. És természetesen magyarokért is lehet szorítani. Hat egyéni induló mellett két vegyes váltó képviseli a magyar színeket. A hazai szereplést pénteken a 4×100 méteres mix váltó nyitotta, majd Halász Bence, Molnár Attila, Enyingi Patrik és Kozák Luca is pályára lépett.
Új magyar csúcs 4x100 méteres vegyesváltóban
Rögtön magyar csúccsal indult a hazai szereplés az Atlétikai Világdöntőben.
A Kalics Krisztián, Takács Boglárka, Pázmándi Dominik, Szentgyörgyi Zita összeállítású 4×100 méteres vegyes váltó 41.21 másodperces idővel ért célba, ezzel a hetedik helyen zárt a világ legjobb csapatait felvonultató döntőben.
A győzelmet az Egyesült Államok szerezte meg 39.64 másodperccel, mindössze nyolc századdal megelőzve Jamaicát (39.72), míg a dobogó harmadik fokára Nagy-Britannia állhatott fel 40.26-tal.
Molnár Attila döntős 400 méteren az Atlétikai Világdöntőn
Két magyarért is szoríthattunk férfi 400 méteren, ahol már a szombati döntőbe jutás volt a tét. Enyingi Patrik az első futamban, az egyes pályáról rajtolva 45.72 másodperc alatt teljesítette a távot, és kilencedikként ért célba, így számára véget ért az egyéni verseny. Nem úgy Molnár Attilának: a fedett pályás Európa-bajnok nagyot futott, 44.97 másodperces idővel a negyedik helyen ért a célba, ezzel pedig kiharcolta helyét a szombati döntőben.
Halász Bence ezüstérmes a világdöntőben
Halász Bence 80.30 méteres dobással kezdett, miközben legnagyobb riválisa, az olimpiai bajnok Ethan Katzberg két érvénytelen kísérlet után búcsúzott – a világdöntő első nagy drámája pedig még a stadion közönségét is alaposan meglepte.
Halász ezt követően már nem tudott javítani, harmadik és negyedik dobásánál is kilépett, így 80.30 méterrel az Európa-bajnoki ezüstérmes Merlin Hummel mögött a második helyen végzett.
Kozák Luca nem jutott a döntőbe
Kozák Luca a péntek esti program hajrájában, 100 méteres gátfutásban állt rajthoz. A magyar sprinter 12.68 másodperces idővel a hatodik helyen ért célba futamában, így nem sikerült kiharcolnia a helyét a szombati döntőben.
Ami a többi számot illeti, női 400 és 800 méteren elődöntőket rendeztek, továbbá:
- női magasugrásban a világcsúcstartó ukrán Jaroszlava Mahucsih győzött 199 centiméterrel;
- férfi 5000 méteren az olimpiai és Európa-bajnoki címvédő norvég Jakob Ingebrigtsen nyert 12:59.24 perces idővel;
- női 100 méter gáton az ötkarikás aranyérmes amerikai Masai Russell 12.22 mp-cel végzett az élen;
- női távolugrásban a friss Európa-bajnok és Gyémánt Liga-győztes olasz Larissa Iapichino 690 centiméteres ugrással diadalmaskodott;
- férfi 110 méteres gátfutásban a világrekorder amerikai Ja'Kobe Tharp nyert 12.94 másodperccel, miután honfitársa, a 109 méternél még vezető világbajnok Cordell Tinch túl korán kezdett ünnepelni, és végül egyetlen századdal lemaradt a győzelemről (12.95);
- férfi rúdugrásban a svéd Armand Duplantis 620 centiméterrel szerezte meg a győzelmet, megelőzve a 615 centiméterig jutó görög Emmanuil Karaliszt.