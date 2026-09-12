Új fejezet kezdődött az atlétikában péntek este Budapesten: először rajtolt el a sportág új csúcseseménye, a 10 millió dollár (kb. 3 milliárd) összdíjazású Atlétikai Világdöntő. A Zsivótzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ három napon át ismét a világ atlétikájának középpontja, a megszokottnál feszesebb, háromórás programban egymást követik a világklasszisok és a csaták. És természetesen magyarokért is lehet szorítani. Hat egyéni induló mellett két vegyes váltó képviseli a magyar színeket. A hazai szereplést pénteken a 4×100 méteres mix váltó nyitotta, majd Halász Bence, Molnár Attila, Enyingi Patrik és Kozák Luca is pályára lépett.

A 4x100-as vegyes váltó azonnal magyar csúcsót futott a budapesti Atlétikai Világdöntőn Fotó: WAUC'26

Új magyar csúcs 4x100 méteres vegyesváltóban

Rögtön magyar csúccsal indult a hazai szereplés az Atlétikai Világdöntőben.

A Kalics Krisztián, Takács Boglárka, Pázmándi Dominik, Szentgyörgyi Zita összeállítású 4×100 méteres vegyes váltó 41.21 másodperces idővel ért célba, ezzel a hetedik helyen zárt a világ legjobb csapatait felvonultató döntőben.

A győzelmet az Egyesült Államok szerezte meg 39.64 másodperccel, mindössze nyolc századdal megelőzve Jamaicát (39.72), míg a dobogó harmadik fokára Nagy-Britannia állhatott fel 40.26-tal.

Molnár Attila döntős 400 méteren az Atlétikai Világdöntőn

Két magyarért is szoríthattunk férfi 400 méteren, ahol már a szombati döntőbe jutás volt a tét. Enyingi Patrik az első futamban, az egyes pályáról rajtolva 45.72 másodperc alatt teljesítette a távot, és kilencedikként ért célba, így számára véget ért az egyéni verseny. Nem úgy Molnár Attilának: a fedett pályás Európa-bajnok nagyot futott, 44.97 másodperces idővel a negyedik helyen ért a célba, ezzel pedig kiharcolta helyét a szombati döntőben.

Halász Bence ezüstérmes a világdöntőben

Halász Bence 80.30 méteres dobással kezdett, miközben legnagyobb riválisa, az olimpiai bajnok Ethan Katzberg két érvénytelen kísérlet után búcsúzott – a világdöntő első nagy drámája pedig még a stadion közönségét is alaposan meglepte.

Halász ezt követően már nem tudott javítani, harmadik és negyedik dobásánál is kilépett, így 80.30 méterrel az Európa-bajnoki ezüstérmes Merlin Hummel mögött a második helyen végzett.