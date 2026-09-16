A hétvégén Budapest adott otthont az atlétikai világdöntőnek, amely nemcsak a pályán történtek miatt volt érdekes. A verseny körítése is megmutatta, milyen irányba tartanak a világ legnagyobb sporteseményei: egyre több a zene, a látványelem, a külön műsor és a közösségi médiának szánt tartalom. Ma már ugyanis nem feltétlenül elég, ha a világ legjobb sportolói összemérik a tudásukat, a néző figyelméért a verseny előtt, közben és után is meg kell küzdeni.
Az atlétikai világdöntő is megmutatta: a verseny mellé már show is kell
A háromnapos budapesti verseny mindhárom esti programjára elfogytak a jegyek, összesen 61 671 néző ment ki a Nemzeti Atlétikai Központba. A számok alapján tehát nehéz lenne azt mondani, hogy az új formátum nem érdekelte az embereket. Ennél is beszédesebb azonban, ami a telefonokon történt: a World Athletics szerint az atlétikai világdöntőhöz kapcsolódó tartalmak 1,8 milliárd megjelenést értek el a közösségi médiában, a szervezet saját felületein pedig körülbelül 400 millió megjelenést hoztak.
Már maga a verseny is úgy készült, hogy könnyebben fogyasztható legyen. Nem egy több mint egyhetes világbajnokságot rendeztek, hanem három estére sűrítették a programot, 28 bajnokot avattak, és 10 millió dollár pénzdíjat osztottak szét. Egy győzelem 150 ezer dollárt ért, az amerikai Melissa Jefferson-Wooden és Kenny Bednarek pedig a 100 és 200 méter megnyerésével fejenként 300 ezer dollárt vitt haza.
De talán Mondo Duplantis példája mutatja meg a legjobban, merre tart az egész. A svéd rúdugró természetesen elindult a versenyen – és 6,20 méterrel nyert is –, de ezzel nem ért véget a szerepe. Ő írta és énekelte fel a világdöntő hivatalos dalát, a Goldot, amelynek videóklipjét Budapesten, többek között a Halászbástyánál és a Hősök terén forgatták. A záróesten aztán Duplantis a versenyzőből fellépővé változott, és tűzijáték mellett élőben adta elő a számot a stadionban. Korábban megjelent dalait már a budapesti fellépés előtt több mint 11 millió alkalommal játszották le.
A legjobb példa a showműsorokra továbbra is a Super Bowl. Az NFL döntőjének félidei műsora régen kinőtte azt a szerepet, hogy valamivel szórakoztatni kell a közönséget, amíg a játékosok az öltözőben vannak.
Idén Bad Bunny állt a színpadon, a Nielsen mérése szerint pedig 128,2 millióan nézték a produkcióját az Egyesült Államokban. Maga a teljes mérkőzés 124,9 milliós átlagot hozott. Vagyis a félidei show közönsége még a meccs átlagos nézettségét is meghaladta.
És ezt törént a 2026-os világbajnokság döntőjében is, ahol először rendeztek valódi Super Bowl-típusú félidei show-t. Madonna, Shakira, BTS és Justin Bieber voltak a fő fellépők, a 11 perces műsort pedig a Coldplay frontembere, Chris Martin kurálta. A döntőt világszerte közel kétmilliárdan követték, a félidei show pedig önmagában is hatalmas online eseménnyé vált: a hozzá kapcsolódó tartalmak az első 12 órában több mint egymilliárd megtekintést értek el a közösségi médiában.
Már minden a műsor része
Egy sportközvetítés ma már nem csak egy másik sportközvetítéssel versenyez. A Netflixszel, a YouTube-bal, a TikTokkal és tulajdonképpen mindennel, ami képes két-három órára lekötni valakit. A fiatalabb nézőknél pedig különösen nehéz azt mondani, hogy ülj le, és nézz végig több órányi versenyt úgy, hogy közben lesznek hosszabb időszakok, amikor nem történik semmi látványos. Ezért változik a sportolók szerepe is. Már nem feltétlenül elég gyorsan futni vagy magasra ugrani. Kell a kulisszák mögötti videó, a TikTokra kivágható jelenet, a látványos bevonulás, a rivalizálás, a zene. Duplantis ebből a szempontból szinte tökéletes modern sportoló: világcsúcstartó, olimpiai bajnok, közben zenét készít, klipet forgat és koncertet ad.
A Super Bowl példája ugyanis már megmutatta, hogy a körítés akár önálló életre is kelhet. Amikor 128 millió ember nézi a félidei koncertet, teljesen mindegy, hogy közülük hányan tudnák felsorolni a pályán lévő csapatok kezdőjét. A show önmagában termék lett. Most pedig az atlétika is elkezdett kísérletezni ezzel. Sebastian Coe, a World Athletics elnöke a budapesti versenyt is egyfajta tesztként kezelte, amelyből a jól működő elemek később akár világbajnokságokon vagy olimpiákon is visszaköszönhetnek.