A hétvégén Budapest adott otthont az atlétikai világdöntőnek, amely nemcsak a pályán történtek miatt volt érdekes. A verseny körítése is megmutatta, milyen irányba tartanak a világ legnagyobb sporteseményei: egyre több a zene, a látványelem, a külön műsor és a közösségi médiának szánt tartalom. Ma már ugyanis nem feltétlenül elég, ha a világ legjobb sportolói összemérik a tudásukat, a néző figyelméért a verseny előtt, közben és után is meg kell küzdeni.

Armand Duplantis koncertet adott az atlétikai világdöntő zárásaként Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Az atlétikai világdöntő is megmutatta: a verseny mellé már show is kell

A háromnapos budapesti verseny mindhárom esti programjára elfogytak a jegyek, összesen 61 671 néző ment ki a Nemzeti Atlétikai Központba. A számok alapján tehát nehéz lenne azt mondani, hogy az új formátum nem érdekelte az embereket. Ennél is beszédesebb azonban, ami a telefonokon történt: a World Athletics szerint az atlétikai világdöntőhöz kapcsolódó tartalmak 1,8 milliárd megjelenést értek el a közösségi médiában, a szervezet saját felületein pedig körülbelül 400 millió megjelenést hoztak.

Már maga a verseny is úgy készült, hogy könnyebben fogyasztható legyen. Nem egy több mint egyhetes világbajnokságot rendeztek, hanem három estére sűrítették a programot, 28 bajnokot avattak, és 10 millió dollár pénzdíjat osztottak szét. Egy győzelem 150 ezer dollárt ért, az amerikai Melissa Jefferson-Wooden és Kenny Bednarek pedig a 100 és 200 méter megnyerésével fejenként 300 ezer dollárt vitt haza.

De talán Mondo Duplantis példája mutatja meg a legjobban, merre tart az egész. A svéd rúdugró természetesen elindult a versenyen – és 6,20 méterrel nyert is –, de ezzel nem ért véget a szerepe. Ő írta és énekelte fel a világdöntő hivatalos dalát, a Goldot, amelynek videóklipjét Budapesten, többek között a Halászbástyánál és a Hősök terén forgatták. A záróesten aztán Duplantis a versenyzőből fellépővé változott, és tűzijáték mellett élőben adta elő a számot a stadionban. Korábban megjelent dalait már a budapesti fellépés előtt több mint 11 millió alkalommal játszották le.