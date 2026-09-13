A budapesti atlétikai világdöntő nyitónapjához képest szombaton kevesebb magyar versenyzőért szoríthatott a közönség, a hazai atléták azonban így is komoly biztatást kaptak a Zsivótzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ lelátóiról. Takács Boglárka 100 méteren 11,27 másodperccel a nyolcadik helyen végzett az elődöntőjében, így nem jutott be a fináléba. A magyar sprinter a futása után az Origo Sportnak értékelt, és bár saját teljesítményével nem volt elégedett, a hazai közönség támogatása ezúttal is rengeteg energiát adott neki.

Takács Boglárka lemaradt a női 100 méter döntőjéről a budapesti atlétikai világdöntőn Fotó: MASZ

Takács Boglárka a pénteki 4x100-as vegyes váltóban nyújtott teljesítményéből próbált erőt meríteni a szombati 100 méter előtt, ám elmondása szerint a hosszú szezon végére mentálisan egyre nehezebb volt újra és újra felpörögnie.

A tegnapi futásommal sokkal elégedettebb vagyok. Próbáltam abból táplálkozni, mert mentálisan már kezdtem elfáradni. Amikor viszont bementünk a stadionba, és megtapasztaltuk ezt a közönséget, a hangulatot, a támogatást, az egész újra feltöltött energiával. Hirtelen úgy éreztem magam, mintha megint a szezon közepén lennénk: akkor hadd szóljon!

– fogalmazott Takács az Origo Sportnak, aki éppen ezért csalódottan pillantott az órára a szombati futása után.

Úgy érzem, hogy kifutottam magamból, és éppen ez zavar: hogy akkor miért ennyi van bennem? Ha az edzőm azt mondja, hogy jó állapotban vagyok, én is ezt érzem, az edzéseken pedig olyan részidőket futok, amelyek ezt mutatják, akkor miért 11.26-ot mutat az óra?

Takács Boglárka: El fognak jönni az én napjaim is

Takács egyelőre maga sem találta a magyarázatot arra, hol maradt benne az a néhány tized, amelyre számított. Elmondása szerint belülről magabiztosnak és agresszívnek érezte a futását, ráadásul annyira a saját feladatára koncentrált, hogy közvetlenül a verseny után alig maradtak emlékképei a száz méterről. A csalódottság ellenére Takács a szezonból bőven talált olyat, amire a folytatásban építhet. Külön kiemelte azt a 11 másodperc körüli futását, amelyet ugyan a megengedettnél erősebb hátszél segített, mégis megmutatta számára, hogy milyen teljesítmény lehet benne szabályos körülmények között is. A budapesti közönségtől kapott támogatás pedig különösen emlékezetessé tette számára a világdöntőt.

Talán még fel sem fogjuk teljesen, mekkora dolog, hogy ilyen versenyeken indulhatunk hazai közönség előtt. Amit a szurkolóktól kaptunk, az egészen elképesztő volt

– hangsúlyozta lapunknak a magyar sprinter, akire vasárnap késő délután még a 200 méter vár.

Nem feltett kézzel szeretnék odaállni, hanem bátran versenyezni. Ha sikerül 23 másodpercen belül futnom, akkor talán el is kaphatok valakit a mezőnyből. Most nem sikerült az, amit százon szerettem volna, de biztos vagyok benne, hogy el fognak jönni az én napjaim is.

A budapesti atlétikai világdöntő szombati győztesei