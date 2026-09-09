Három nap múlva ismét minden szem Budapestre szegeződik: szeptember 11. és 13. között a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont az atlétikai világdöntőjének. A háromnapos verseny zárónapján nemcsak az atlétika legnagyobb sztárjaié lesz a főszerep, ugyanis egy rendhagyó 4x100 méteres váltóban más sportágak ismert magyar bajnokai is összemérik a gyorsaságukat.
Különleges versennyel készül az atlétikai világdöntő
A szeptember 13-i program különleges felvezetéssel indul. A tervek szerint 17.30-kor rendezik meg a Magyar Sport Bajnokai Váltófutást, amelyben tizenhat ismert magyar sportoló áll rajthoz. Labdarúgó, kézilabdázó, úszó, vívó, kajakozó, birkózó és ökölvívó is futócipőt húz, a négy csapat élére pedig egy-egy aktív atléta került, mint csapatkapitány.
A mezőnyben ott lesz többek között Nagy Ádám, a Ferencváros középpályása, Klujber Katrin kézilabdázó és Betlehem Dávid olimpiai bronzérmes úszó is. A sportolók ugyanazon a pályán versenyeznek majd, amelyen nem sokkal később a világ legjobb atlétái küzdenek a világdöntő trófeáiért.
Halász Bence csapata
- Csapatkapitány: Halász Bence – kalapácsvető, Európa-bajnok, olimpiai és kétszeres világbajnoki ezüstérmes
- Klujber Katrin – kézilabdázó
- Keszthelyi Rita – vízilabdázó
- Rabb Krisztián – kardvívó, olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnok
Klekner Hanga csapata
- Csapatkapitány: Klekner Hanga – rúdugró, Európa-bajnoki döntős, felnőtt országos csúcstartó, olimpikon
- Szalai Fanni – triatlonos, világkupagyőztes
- Betlehem Dávid – nyílt vízi úszó, olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok
- Mészáros Krisztofer – tornász, olimpiai kilencedik helyezett, Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes
Venyercsán Bence csapata
- Csapatkapitány: Venyercsán Bence – gyalogló, kétszeres olimpikon, felnőtt országos csúcstartó
- Fojt Sára – kajakozó, kétszeres olimpiai bronzérmes
- Guzi Blanka – öttusázó, olimpiai negyedik helyezett, világ- és Európa-bajnok
- Nagy Ádám – labdarúgó, 88-szoros válogatott, kétszeres Európa-bajnoki résztvevő, a Ferencváros középpályása
Vindics-Tóth Lili Anna csapata
- Csapatkapitány: Vindics-Tóth Lili Anna – közép- és hosszútávfutó, Európa-bajnoki ezüstérmes, olimpikon
- Kovács „Kokó” István – olimpiai bajnok ökölvívó, amatőr és profi világbajnok
- Losonczi Dávid – kötöttfogású világbajnok birkózó, olimpiai ötödik helyezett
- Spiesz Anna – kardvívó, felnőtt és junior világbajnok, Európa-bajnoki érmes