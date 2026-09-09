Három nap múlva ismét minden szem Budapestre szegeződik: szeptember 11. és 13. között a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont az atlétikai világdöntőjének. A háromnapos verseny zárónapján nemcsak az atlétika legnagyobb sztárjaié lesz a főszerep, ugyanis egy rendhagyó 4x100 méteres váltóban más sportágak ismert magyar bajnokai is összemérik a gyorsaságukat.

Nagy Ádám is részt vesz a szeptember 11-én rajtoló atlétikai világdöntőn

Fotó: Tumbász Hédi

Különleges versennyel készül az atlétikai világdöntő

A szeptember 13-i program különleges felvezetéssel indul. A tervek szerint 17.30-kor rendezik meg a Magyar Sport Bajnokai Váltófutást, amelyben tizenhat ismert magyar sportoló áll rajthoz. Labdarúgó, kézilabdázó, úszó, vívó, kajakozó, birkózó és ökölvívó is futócipőt húz, a négy csapat élére pedig egy-egy aktív atléta került, mint csapatkapitány.

A mezőnyben ott lesz többek között Nagy Ádám, a Ferencváros középpályása, Klujber Katrin kézilabdázó és Betlehem Dávid olimpiai bronzérmes úszó is. A sportolók ugyanazon a pályán versenyeznek majd, amelyen nem sokkal később a világ legjobb atlétái küzdenek a világdöntő trófeáiért.

Halász Bence csapata

Csapatkapitány: Halász Bence – kalapácsvető, Európa-bajnok, olimpiai és kétszeres világbajnoki ezüstérmes

Halász Bence – kalapácsvető, Európa-bajnok, olimpiai és kétszeres világbajnoki ezüstérmes Klujber Katrin – kézilabdázó

– kézilabdázó Keszthelyi Rita – vízilabdázó

– vízilabdázó Rabb Krisztián – kardvívó, olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnok

Klekner Hanga csapata

Csapatkapitány: Klekner Hanga – rúdugró, Európa-bajnoki döntős, felnőtt országos csúcstartó, olimpikon

Klekner Hanga – rúdugró, Európa-bajnoki döntős, felnőtt országos csúcstartó, olimpikon Szalai Fanni – triatlonos, világkupagyőztes

– triatlonos, világkupagyőztes Betlehem Dávid – nyílt vízi úszó, olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok

– nyílt vízi úszó, olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok Mészáros Krisztofer – tornász, olimpiai kilencedik helyezett, Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes

Venyercsán Bence csapata

Csapatkapitány: Venyercsán Bence – gyalogló, kétszeres olimpikon, felnőtt országos csúcstartó

Venyercsán Bence – gyalogló, kétszeres olimpikon, felnőtt országos csúcstartó Fojt Sára – kajakozó, kétszeres olimpiai bronzérmes

– kajakozó, kétszeres olimpiai bronzérmes Guzi Blanka – öttusázó, olimpiai negyedik helyezett, világ- és Európa-bajnok

– öttusázó, olimpiai negyedik helyezett, világ- és Európa-bajnok Nagy Ádám – labdarúgó, 88-szoros válogatott, kétszeres Európa-bajnoki résztvevő, a Ferencváros középpályása

Vindics-Tóth Lili Anna csapata