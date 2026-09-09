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Pénteken kezdődik a háromnapos viadal, amelynek vasárnapi zárónapja egy igazán különleges programot is tartogat a nézőknek. A budapesti atlétikai világdöntő utolsó napján Nagy Ádám, Klujber Katrin és több olimpikon, világ- és Európa-bajnok is rajthoz áll egy rendhagyó 4x100 méteres váltóban.

Három nap múlva ismét minden szem Budapestre szegeződik: szeptember 11. és 13. között a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont az atlétikai világdöntőjének. A háromnapos verseny zárónapján nemcsak az atlétika legnagyobb sztárjaié lesz a főszerep, ugyanis egy rendhagyó 4x100 méteres váltóban más sportágak ismert magyar bajnokai is összemérik a gyorsaságukat.

Nagy Ádám is részt vesz a szeptember 11-én rajtoló atlétikai világdöntőn
Nagy Ádám is részt vesz a szeptember 11-én rajtoló atlétikai világdöntőn
Fotó: Tumbász Hédi

Különleges versennyel készül az atlétikai világdöntő

A szeptember 13-i program különleges felvezetéssel indul. A tervek szerint 17.30-kor rendezik meg a Magyar Sport Bajnokai Váltófutást, amelyben tizenhat ismert magyar sportoló áll rajthoz. Labdarúgó, kézilabdázó, úszó, vívó, kajakozó, birkózó és ökölvívó is futócipőt húz, a négy csapat élére pedig egy-egy aktív atléta került, mint csapatkapitány.

A mezőnyben ott lesz többek között Nagy Ádám, a Ferencváros középpályása, Klujber Katrin kézilabdázó és Betlehem Dávid olimpiai bronzérmes úszó is. A sportolók ugyanazon a pályán versenyeznek majd, amelyen nem sokkal később a világ legjobb atlétái küzdenek a világdöntő trófeáiért.

Halász Bence csapata

  • Csapatkapitány: Halász Bence – kalapácsvető, Európa-bajnok, olimpiai és kétszeres világbajnoki ezüstérmes
  • Klujber Katrin – kézilabdázó
  • Keszthelyi Rita – vízilabdázó
  • Rabb Krisztián – kardvívó, olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnok

Klekner Hanga csapata

  • Csapatkapitány: Klekner Hanga – rúdugró, Európa-bajnoki döntős, felnőtt országos csúcstartó, olimpikon
  • Szalai Fanni – triatlonos, világkupagyőztes
  • Betlehem Dávid – nyílt vízi úszó, olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok
  • Mészáros Krisztofer – tornász, olimpiai kilencedik helyezett, Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes

Venyercsán Bence csapata

  • Csapatkapitány: Venyercsán Bence – gyalogló, kétszeres olimpikon, felnőtt országos csúcstartó
  • Fojt Sára – kajakozó, kétszeres olimpiai bronzérmes
  • Guzi Blanka – öttusázó, olimpiai negyedik helyezett, világ- és Európa-bajnok
  • Nagy Ádám – labdarúgó, 88-szoros válogatott, kétszeres Európa-bajnoki résztvevő, a Ferencváros középpályása

Vindics-Tóth Lili Anna csapata

  • Csapatkapitány: Vindics-Tóth Lili Anna – közép- és hosszútávfutó, Európa-bajnoki ezüstérmes, olimpikon
  • Kovács „Kokó” István – olimpiai bajnok ökölvívó, amatőr és profi világbajnok
  • Losonczi Dávid – kötöttfogású világbajnok birkózó, olimpiai ötödik helyezett
  • Spiesz Anna – kardvívó, felnőtt és junior világbajnok, Európa-bajnoki érmes
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