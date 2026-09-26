Ellentmondásos körülmények között ért véget a nyíltvízi magyar úszók számára a Európa-kupa-sorozat razanaci viadala. Az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid hiába lett harmadik, Fábián Bettina pedig a második, kizárták őket.

Betlehem Dávidtól elvették a bronzérmet a nyíltvízi úszók Európa-kupa-sorozatának razanaci viadalán

Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

Betlehem Dávidtól a bronz-, Fábián Bettinától az ezüstérmet vették el

Kivételesen kísérő nélkül érkezett meg a nyíltvízi Európa-kupa-sorozat razanaci viadalának helyszínére Betlehem Dávid és Fábián Bettina, akik mindent maguknak intéztek. Előbbi kapott egy fehér sapkát, amire kézzel írta fel a HUN betűket, utóbbi piros sapkáját pedig az első ellenőrzésnél átengedték. Utólag mégis a nem megfelelő sapka használata miatt zárták ki őket.

A rajtnál már a pontonon állt az összes úszó, amikor a német technikai delegátus hátulról rákiabált Dávidra, hogy az 1-es versenyző fordítsa meg a sapkáját, ám ez a startjel előtt 30 másodperccel nem jutott el Dávid tudatáig – mint kiderült, az volt a gond, hogy ellentétben a tavalyi szezonnal, a szponzorfeliratnak kellett volna bal oldalt szerepelnie és a magyar feliratnak jobb oldalt (a sapka alighanem tavalyról maradt itt készleten); ugyanakkor a sapkán az Arena felirat mindig elöl szokott lenni a homlok fölött, úszónk nem igazán értette, miért kéne annak hátra kerülnie

– számolt be a történtekről a Magyar Úszó Szövetség.

A rajtot ellőtték, de az élen haladó Betlehem Dávidnak a második körben piros zászlót mutattak. Amikor a bírói hajóhoz ért, a svájci főbírónő közölte vele, hogy menjen tovább. Fábián Bettina esetében pedig még csak piros zászlót sem mutattak. Miután előbbi harmadikként, utóbbi pedig másodiknak ért a célba, közölték velük, hogy a sapkáik miatt kizárták őket.

Betlehem Dávid és Fábián Bettina előbb leültek a bírókkal egyeztetni, de mivel nem jutottak közös nevezőre, ezért kifizették a szabályban rögzített 500 eurót fejenként és megírták az óvásukat.

A magyar szövetség beszámolója szerint az Európa-kupa írott szabályaiban mindössze annyi szerepel a sapka kapcsán, hogy a világszövetség standardjainak kell megfelelnie – a kizárás alapját a technikai értekezleten szóban elhangzott tájékoztatás jelentette a hivatalos indoklás szerint.

Néhány szabályt megszegtek azzal, hogy végig hagytak úszni (piros lapnál ki kell szedni az úszót a vízből), tőlük kaptam a sapkát, ami miatt kizártak aztán… Majd beszélünk az ügyvédekkel, mit lehet ezzel tenni… Az a jó, hogy ahelyett, hogy előre menne a nyíltvízi úszás, most ott tartunk, hogy egy Európa-kupát nem lehet nézni sehol, olyan sapkát adnak hivatalos személyek, ami miatt aztán kizárnak, és ezt azzal intézik el aztán, hogy nem ez az első versenyem, azaz nem tudják ezt nekem elnézni. A legjobb úton haladunk afelé, hogy a nyíltvízi úszás végleg kitörlődjön az olimpiáról és mindenki lassan elfelejtse

– fogalmazott az esettel kapcsolatban Betlehem Dávid, akit nem az bánt, hogy elbukta az érmet és a pénzdíjat, hanem az igazságtalanság.