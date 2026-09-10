Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A magyar kajak-kenu közösség egy kiváló sportolót, eredményes szakembert és szeretett társat veszített el. Boros Gergely búcsúztatására szeptember 17-én, 17 órától, a Paksi Atomerőmű SE csónakházában kerül sor.

"Mély fájdalommal búcsúzunk Boros Gergelytől, a magyar kajak-kenu sport kiemelkedő alakjától, korábbi szakmai igazgatónktól, világ- és Európa-bajnok kajakozótól, aki augusztus 26-án, életének 43. évében tragikus baleset következtében hunyt el" - írja a Magyar Kajak-Kenu-szövetség hivatalos oldala. Boros Gergely búcsúztatására szeptember 17-én, 17 órától, a Paksi Atomerőmű SE csónakházában kerül sor. A gyászoló család arra kéri a megemlékezőket, hogy részvétüket egy szál virággal fejezzék ki. A búcsúztatáson a fekete ruha viselése nem kötelező.

Boros Gergely búcsúztatása szeptember 17-én lesz
Boros Gergely búcsúztatása szeptember 17-én lesz Fotó: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Facebook

Boros Gergely búcsúztatása

A világ és Európa-bajnok klasszis számos kiemelkedő nemzetközi eredményt ért el, versenyzői pályafutását követően pedig szakmai vezetőként is meghatározó szerepet vállalt a magyar kajak-kenu sport sikereiben. Tudásával, elkötelezettségével és személyiségével sokat adott a kajakos közösségnek. Boros Gergely 43 évesen hunyt el.

A búcsúztató nem sajtónyilvános. A magyar kajak-kenu közösség egy kiváló sportolót, eredményes szakembert és szeretett társat veszített el. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!