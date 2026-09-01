A rendőrség és a kormányhivatal továbbra is szakértők bevonásával vizsgálja Boros Gergely tragédiájának körülményeit. A 42 éves világ- és Európa-bajnok kajakos múlt hét szerdán szenvedett halálos balesetet Pakson – sajtóhírek szerint egy padelpálya kialakítása közben. Az Origo Sport információi szerint akár hónapokba is telhet, mire kiderül, mi történt pontosan és hogy a 42 éves sportember valóban csak egy baráti szívességnek tett eleget azzal, hogy segített a sportpálya építésén, vagy munkabaleset történt.

Boros Gergely világ- és Európa-bajnok kajakos tragédiája az egész országot megrázta

Fotó: Peter Szalmas / Fotó: mkksz

Boros Gergely tragédiája

Boros Gergely 2004-ben szerzett Európa-bajnoki címet a K-4 200 méteren versenyző egység tagjaként, majd 2007-ben a K–4 200 méteres egység tagjaként lett világbajnok. Visszavonulása után a sportágban dolgozott, 2018 és 2024 között a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szakmai igazgatója volt.

Munkáját mindig ugyanolyan alázattal és elhivatottságával végezte, mint amellyel élsportolóként a vízen küzdött a minél jobb eredményekért

– fogalmazott közleményében a Magyar Kajak-Kenu Szövetség, amely saját halottjának tekinti Boros Gergelyt.

A 42 éves egykori kajakos halálhíre az egész országot megrázta, de a baleset kapcsán sok kérdés vetődött fel.

Hogyan történt a baleset?

A Teol.hu a környéken megfordulókkal folytatott beszélgetéseik alapján azt írta, Boros Gergely egy fémkonténerből pakolt ki különböző eszközöket, amikor egy nagy tömegű tárgy – feltételezhetően egy fém kaloda – eldőlt és nekiszorította a falhoz. Más információk szerint viszont egy hatalmas üvegfal zuhant a sportolóra. A pontos körülményeket egyelőre senki nem erősítette meg.

A paksi baleset kapcsán sok kérdés vetődött fel

Fotó: TEOL/ Makovics Kornél

Munkabaleset vagy baráti szívesség?

A tragédia másnapján azt beszélték Pakson, hogy Boros Gergelyt egy ismerőse kereste meg azzal, tudna-e segíteni a padelpálya építésének helyszínén, a 42 éves sportember pedig a rá jellemző jószívűséggel tett eleget a baráti szívességnek, amikor a baleset történt. Egy munkavédelmi szakértő viszont úgy véli, az eddig ismert információk alapján valószínűbb, hogy a sportoló vezető tisztségviselőként kapcsolódhatott a kivitelezést végző vállalkozáshoz. Ezt azonban egyelőre sem a hatóságok, sem az érintett cég nem erősítette meg.