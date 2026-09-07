A cselgáncs a tiszteletről, az önfegyelemről és a fair playről ismert, ezért is okozott óriási döbbenetet, ami a német Bundesliga csapatbajnokságában történt. A JC Leipzig grúz légiósa, Akaki Japaridze elveszítette a fejét a TSV Abensberg mérkőzésen, és ököllel támadt ellenfelére. Timo Cavelius kettős állkapocstörést szenvedett, meg kellett műteni, Japaridzére pedig akár életfogytiglani eltiltás is várhat.

Akaki Japaridze (kékben) cselgáncsozóként korábban nem keveredett hasonló botrányba Fotó: VANO SHLAMOV / AFP

Döbbenetes jelenetek a cselgáncsmérkőzésen

A dzsúdó világában szinte példátlan incidens történt szombaton a lipcsei sportcsarnokban, amely teljesen beárnyékolta a házigazda JC Leipzig címvédő TSV Abensberg felett aratott 8-6-os győzelmét. Az utolsó előtti mérkőzésen, amikor a párharc már 8-4-re eldőlt a lipcseiek javára, Timo Cavelius legyőzte Akaki Japaridzét a 90 kilogrammosok között, majd látványosan ünnepelte a sikerét.

A Leipziger Volkszeitung beszámolója szerint a két dzsúdós egy órán belül már másodszor csapott össze egymással. Az első mérkőzést Japaridze nyerte, ám a döntést Cavelius vitatta, így már a második találkozó előtt is volt előzménye a feszültségnek. Amikor aztán Cavelius visszavágott, és látványosan megünnepelte a győzelmét, a grúz dzsúdós teljesen elveszítette a fejét: háromszor ököllel megütötte a védtelen, láthatóan meglepett ellenfelét.

🥋 Verloren judowedstrijd - overgestapt op boksen: Georgische vechter brak kaak van tegenstander na de partij De 24-jarige Akaki Japaridze, uitkomend voor JC Leipzig, verloor op 5 september van de Duitse judoka Timo Cavelius https://t.co/VPI1McOE9p — Fred Vellekoop (@fredvell) September 6, 2026

Kettős állkapocstörést szenvedett, műteni kellett

azonban később a Mitteldeutscher Rundfunk cáfolta. Az viszont biztos, hogy a német dzsúdós kettős állkapocstörést szenvedett, ezért még aznap este meg kellett műteni, a felépülése pedig várhatóan hat-nyolc hetet vesz igénybe.

A grúz egyszerűen bekattant. Ez egy szörnyű, elszigetelt incidens, és semmi köze a Lipcséhez és az Abensberghez – a klubjaink jól kijönnek egymással

– mondta Manuel Scheibel, az Abensberg edzője, aki szerint különösen súlyossá teszi a történteket, hogy gyerekek is szemtanúi voltak a brutális jelenetnek. Mint fogalmazott, a támadás rossz fényt vet a dzsúdóra, az élsportolóknak pedig felelősségük, hogy jó példát mutassanak.

Életfogytiglani eltiltást követelnek a támadás után

Japaridze a botrányos incidens után még a rendőrség kiérkezése előtt elhagyta a sportcsarnokot. A történtek óriási felháborodást váltottak ki, többen pedig azt követelik, hogy a grúz cselgáncsozót örökre tiltsák el a versenyzéstől.