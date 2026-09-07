A cselgáncs a tiszteletről, az önfegyelemről és a fair playről ismert, ezért is okozott óriási döbbenetet, ami a német Bundesliga csapatbajnokságában történt. A JC Leipzig grúz légiósa, Akaki Japaridze elveszítette a fejét a TSV Abensberg mérkőzésen, és ököllel támadt ellenfelére. Timo Cavelius kettős állkapocstörést szenvedett, meg kellett műteni, Japaridzére pedig akár életfogytiglani eltiltás is várhat.
Döbbenetes jelenetek a cselgáncsmérkőzésen
A dzsúdó világában szinte példátlan incidens történt szombaton a lipcsei sportcsarnokban, amely teljesen beárnyékolta a házigazda JC Leipzig címvédő TSV Abensberg felett aratott 8-6-os győzelmét. Az utolsó előtti mérkőzésen, amikor a párharc már 8-4-re eldőlt a lipcseiek javára, Timo Cavelius legyőzte Akaki Japaridzét a 90 kilogrammosok között, majd látványosan ünnepelte a sikerét.
A Leipziger Volkszeitung beszámolója szerint a két dzsúdós egy órán belül már másodszor csapott össze egymással. Az első mérkőzést Japaridze nyerte, ám a döntést Cavelius vitatta, így már a második találkozó előtt is volt előzménye a feszültségnek. Amikor aztán Cavelius visszavágott, és látványosan megünnepelte a győzelmét, a grúz dzsúdós teljesen elveszítette a fejét: háromszor ököllel megütötte a védtelen, láthatóan meglepett ellenfelét.
Kettős állkapocstörést szenvedett, műteni kellett
azonban később a Mitteldeutscher Rundfunk cáfolta. Az viszont biztos, hogy a német dzsúdós kettős állkapocstörést szenvedett, ezért még aznap este meg kellett műteni, a felépülése pedig várhatóan hat-nyolc hetet vesz igénybe.
A grúz egyszerűen bekattant. Ez egy szörnyű, elszigetelt incidens, és semmi köze a Lipcséhez és az Abensberghez – a klubjaink jól kijönnek egymással
– mondta Manuel Scheibel, az Abensberg edzője, aki szerint különösen súlyossá teszi a történteket, hogy gyerekek is szemtanúi voltak a brutális jelenetnek. Mint fogalmazott, a támadás rossz fényt vet a dzsúdóra, az élsportolóknak pedig felelősségük, hogy jó példát mutassanak.
Életfogytiglani eltiltást követelnek a támadás után
Japaridze a botrányos incidens után még a rendőrség kiérkezése előtt elhagyta a sportcsarnokot. A történtek óriási felháborodást váltottak ki, többen pedig azt követelik, hogy a grúz cselgáncsozót örökre tiltsák el a versenyzéstől.
Uwe Bierey, a JC Leipzig klubelnöke azt mondta, mélységesen megdöbbentek a történteken, és szorosan együttműködnek a rendőrséggel, valamint az illetékes szervekkel az eset teljes körű kivizsgálásában. Hangsúlyozta, hogy nagyon komolyan veszik az ügyet, és levonják a szükséges következtetéseket, hiszen az erőszaknak nincs helye a sportágban. Mint fogalmazott, a cselgáncs alapértékei közé tartozik a tisztelet, a tolerancia, a tisztesség és a kölcsönös megbecsülés.
A történtek még a rendkívül rutinos szakembereket is sokkolták. A JC Leipzig edzője, Olaf Schmidt ötvenéves nemzetközi tapasztalattal a háta mögött azt mondta, versenyen még soha nem látott hasonlót. A lipcseiek csapatkapitánya, Hannes Conrad számára azért is volt megdöbbentő Japaridze kirohanása, mert a grúz sportoló korábban teljesen csendes és feltűnésmentes volt.
Most persze megdöbbentünk. Mindig ügyelünk arra, hogy nemzetközi tapasztalattal rendelkező sportolókat igazoljunk, akik már bizonyítottak nagyobb versenyeken
– mondta Conrad.
Japaridzére a brutális támadás után rendkívül súlyos büntetés várhat: akár életfogytiglani eltiltást is kaphat, erről azonban várhatóan a sportág nemzetközi szövetsége hozhat döntést.