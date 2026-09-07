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Akaki Japaridze összeverte ellenfelét, akinek eltört az állkapcsa. A cselgáncs botrányhősére akár életfogytiglani eltiltás is várhat.

A cselgáncs a tiszteletről, az önfegyelemről és a fair playről ismert, ezért is okozott óriási döbbenetet, ami a német Bundesliga csapatbajnokságában történt. A JC Leipzig grúz légiósa, Akaki Japaridze elveszítette a fejét a TSV Abensberg mérkőzésen, és ököllel támadt ellenfelére. Timo Cavelius kettős állkapocstörést szenvedett, meg kellett műteni, Japaridzére pedig akár életfogytiglani eltiltás is várhat.

Akaki Japaridze (kékben) cselgáncsozóként korábban nem keveredett hasonló botrányba
Akaki Japaridze (kékben) cselgáncsozóként korábban nem keveredett hasonló botrányba Fotó: VANO SHLAMOV / AFP

Döbbenetes jelenetek a cselgáncsmérkőzésen

A dzsúdó világában szinte példátlan incidens történt szombaton a lipcsei sportcsarnokban, amely teljesen beárnyékolta a házigazda JC Leipzig címvédő TSV Abensberg felett aratott 8-6-os győzelmét. Az utolsó előtti mérkőzésen, amikor a párharc már 8-4-re eldőlt a lipcseiek javára, Timo Cavelius legyőzte Akaki Japaridzét a 90 kilogrammosok között, majd látványosan ünnepelte a sikerét.

A Leipziger Volkszeitung beszámolója szerint a két dzsúdós egy órán belül már másodszor csapott össze egymással. Az első mérkőzést Japaridze nyerte, ám a döntést Cavelius vitatta, így már a második találkozó előtt is volt előzménye a feszültségnek. Amikor aztán Cavelius visszavágott, és látványosan megünnepelte a győzelmét, a grúz dzsúdós teljesen elveszítette a fejét: háromszor ököllel megütötte a védtelen, láthatóan meglepett ellenfelét.

Kettős állkapocstörést szenvedett, műteni kellett

azonban később a Mitteldeutscher Rundfunk cáfolta. Az viszont biztos, hogy a német dzsúdós kettős állkapocstörést szenvedett, ezért még aznap este meg kellett műteni, a felépülése pedig várhatóan hat-nyolc hetet vesz igénybe.

A grúz egyszerűen bekattant. Ez egy szörnyű, elszigetelt incidens, és semmi köze a Lipcséhez és az Abensberghez – a klubjaink jól kijönnek egymással

 – mondta Manuel Scheibel, az Abensberg edzője, aki szerint különösen súlyossá teszi a történteket, hogy gyerekek is szemtanúi voltak a brutális jelenetnek. Mint fogalmazott, a támadás rossz fényt vet a dzsúdóra, az élsportolóknak pedig felelősségük, hogy jó példát mutassanak.

Életfogytiglani eltiltást követelnek a támadás után

Japaridze a botrányos incidens után még a rendőrség kiérkezése előtt elhagyta a sportcsarnokot. A történtek óriási felháborodást váltottak ki, többen pedig azt követelik, hogy a grúz cselgáncsozót örökre tiltsák el a versenyzéstől.

Uwe Bierey, a JC Leipzig klubelnöke azt mondta, mélységesen megdöbbentek a történteken, és szorosan együttműködnek a rendőrséggel, valamint az illetékes szervekkel az eset teljes körű kivizsgálásában. Hangsúlyozta, hogy nagyon komolyan veszik az ügyet, és levonják a szükséges következtetéseket, hiszen az erőszaknak nincs helye a sportágban. Mint fogalmazott, a cselgáncs alapértékei közé tartozik a tisztelet, a tolerancia, a tisztesség és a kölcsönös megbecsülés.

A történtek még a rendkívül rutinos szakembereket is sokkolták. A JC Leipzig edzője, Olaf Schmidt ötvenéves nemzetközi tapasztalattal a háta mögött azt mondta, versenyen még soha nem látott hasonlót. A lipcseiek csapatkapitánya, Hannes Conrad számára azért is volt megdöbbentő Japaridze kirohanása, mert a grúz sportoló korábban teljesen csendes és feltűnésmentes volt.

Most persze megdöbbentünk. Mindig ügyelünk arra, hogy nemzetközi tapasztalattal rendelkező sportolókat igazoljunk, akik már bizonyítottak nagyobb versenyeken

 – mondta Conrad.

Japaridzére a brutális támadás után rendkívül súlyos büntetés várhat: akár életfogytiglani eltiltást is kaphat, erről azonban várhatóan a sportág nemzetközi szövetsége hozhat döntést.

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