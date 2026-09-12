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Különleges jelenetekkel zárult a rúdugrók versenye az Atlétikai Világdöntőn, ahol a a svéd világcsúcstartó az eredményhirdetés után sem fogta vissza magát. Armand Duplantis a cipőjéből ivott sörrel ünnepelte budapesti sikerét, majd feleségéhez, Desiré Inglanderhez sietett, akivel egy csókot is váltott a pálya szélén.

Armand Duplantis Budapesten is igazolta, hogy jelenleg nincs nála jobb rúdugró a világon. A svéd világcsúcstartó nagyszerű versenyzéssel nyerte meg az Atlétikai Világdöntőt, majd a pályán sem mindennapi módon ünnepelte meg újabb sikerét. A cipőjéből ivott sört, aztán feleségével, Desiré Inglanderrel osztozott a győzelem örömében. 

Armand Duplantis ismét felejthetetlen estét varázsolt Budapesten
Armand Duplantis ismét felejthetetlen estét varázsolt Budapesten Fotó: NIKOS KARANIKOLAS / SOOC

Armand Duplantis ismét felejthetetlen estét varázsolt Budapesten

A magyar főváros már korábban is szép emlékeket tartogatott Armand Duplantis számára, a svéd klasszis pedig ezúttal is gondoskodott róla, hogy legyen mire emlékeznie a budapesti közönségnek. A rúdugrás világcsúcstartója magabiztos versenyzéssel jutott el 6,20 méterig, ráadásul valamennyi magasságot első próbálkozásra teljesítette. Legnagyobb riválisa, a görög Emmanouil Karalis 6,15 méterig jutott, így Duplantis újabb győzelmet ünnepelhetett.

A 26 éves svéd sztár természetesen ezúttal sem érte be pusztán az első hellyel. Miután biztossá vált a győzelme, 6,32 méterre tetette a lécet, vagyis ismét saját világcsúcsának megdöntését vette célba. Az újabb rekord végül nem született meg, az este azonban így sem ért véget látványos jelenetek nélkül.

Duplantis a verseny után ugyanis egészen különleges módját választotta az ünneplésnek. A svéd klasszis sört töltött az egyik cipőjébe, majd abból ivott, ezzel kipróbálva az Ausztráliából ismert „shoey”-t. Később elárulta, hogy életében először vállalkozott ilyesmire, és utólag már ő maga sem volt teljesen elragadtatva az ötlettől. Az ünneplésből természetesen Duplantis felesége, Desiré Inglander sem maradt ki. A svéd modell és influenszer a helyszínen szurkolt férjének, aki a győzelem után odament hozzá, és egy csókkal ünnepelték meg az újabb sikert.

Duplantis és Inglander 2020 óta alkotnak egy párt, kapcsolatukat pedig azóta is nagy érdeklődés övezi. A svéd klasszis 2024-ben kérte meg szerelme kezét, tavaly pedig össze is házasodtak.

Budapest pedig továbbra is különleges helyszín marad a világ legjobb rúdugrójának pályafutásában. Duplantis 2023-ban a magyar fővárosban lett világbajnok, két évvel később a Gyulai István Memorialon világcsúcsot ugrott, most pedig újabb győzelemmel és egy alighanem sokáig emlegetett ünnepléssel bővítette budapesti emlékeit.

A szombati program késő délután, 18 órakor a női 400 méteres síkfutás döntőjével kezdődik, a versenyszámok pedig egészen 21 óráig tartanak a Zsivótzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban.

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