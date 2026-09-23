A napokban megrendezték a világ első ember-robot MMA mérkőzését, amely a gép határozott győzelmével zárult. A San Franciscóban lezajlott küzdelemben az amerikai influenszer, Frankie LaPenna csapott össze egy 183 centiméter magas, Terminátorra emlékeztető robottal. A meccs után egy oldal azt jósolta, ez az ütközet forradalmi változást hozhat a küzdősportokban.

Az első ember-robot meccs a gép győzelmét hozta Fotó: YouToube

Technológiai szempontból a legfontosabb következtetés az volt, hogy a robot nem önállóan gondolkodott. A Futurism emlékeztet: a gépet egy ember irányította a háttérből VR-szemüvegen keresztül. A robot saját mesterséges intelligenciája „csupán” a villámgyors egyensúlyozásért, a mozgáskoordinációért és a hidraulika finomhangolásáért felelt. Vagyis a ketrecben valójában ember küzdött ember ellen, csak az egyikük egy sebezhetetlen fémtestet viselt fegyverzetként.

Ember-robot ellen

A rendezvényt úgy építették fel, mint egy futurisztikus gálát. Az egyik meccsen az EngineAI T800-as modell, a másikon egy parókás, hosszú hajú humanoid lépett ringbe. Előbb robot-robot elleni harcot láttak a nézők, majd a „főfogás” az ember–robot bemutatómeccs volt.

A terv egy olyan új liga építése, ahol a robotokat hús-vér pilóták irányítják a háttérből VR-eszközökkel.

A két robot csatája tulajdonképpen azt demonstrálta, mire képes két pilóta, ha egymás fémtestét amortizálhatják le korlátok nélkül.

Bár a nézőknek ez szórakoztató showműsor, a fejlesztőknek kőkemény tudomány. Az EngineAI mérnökei elismerték, hogy

a harci liga célja a robotok tartósságának tesztelése.

Ha egy humanoid gép kibírja, hogy egy ketrecben teljes erőből ütik-rúgják, és a leszakadó alkatrészei ellenére is működőképes marad, akkor a jövőben a nehézipari gyárakban vagy a katasztrófavédelemben is tökéletesen helytáll majd. A rajongói kommentek szerint („5 éven belül a robotok a UFC részei lesznek”) megnyílt az út egy teljesen új sportág előtt.

A nézők imádják a brutalitást, ha az nem jár emberi sérüléssel. A jövőben a Real Steel (Acélököl) című film valósággá válhat: a hús-vér gladiátorokat felválthatják a távirányítású vagy félig autonóm harci androidok - áll a sokkoló jóslatban.