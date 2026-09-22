A The Sun beszámolója szerint megrendezték a világ első ember–robot MMA mérkőzését, amely a gép határozott győzelmével zárult. A San Franciscóban lezajlott küzdelemben az amerikai influenszer, Frankie LaPenna csapott össze egy 183 centiméter magas, Terminátorra emlékeztető robottal, a rajongók pedig egyszerre nevezték a látványt szórakoztatónak és félelmetesnek.

Megrendezték az első ember–robot bunyót / Fotó: Profimedia

A Futurism magazin kiemelte, hogy bár a látvány valóban a Terminátor filmeket idézi, a robot nem autonóm mesterséges intelligenciával harcolt, hanem távolról irányították, miközben egy beépített AI-alapú egyensúlyozó rendszer segített neki talpon maradni az ütések és rúgások közben. A „ember kontra terminátor” nevű mérkőzést egy vegyes harcművészeti ketrecben rendezték meg, és rengeteg nézőt vonzott.

Még több ember–robot bunyót akarnak

A bunyó elején LaPenna jó néhány ütést bevitt a robotnak, amely végül

egy testrúgással földre küldte, és KO-val győzte le a férfit.

A küzdelemről készült felvételek villámgyorsan terjedtek a közösségi médiában, és nagy sikert arattak:

„A fenébe az UFC-vel, ilyesmit akarok még látni.” - írta egy hozzászóló az X-en, egy másik felhasználó így fogalmazott: „Honnan volt bátorsága? Én biztosan féltem volna.”