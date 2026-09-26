Negyvenegy évvel ezelőtt, 1985. szeptember 26-án indult el Opatijából a Szent Jupát, fedélzetén Fa Nándorral és Gál Józseffel. A két magyar vitorlázó merész vállalkozásra készült: egy kis, saját kezűleg épített hajóval akarták megkerülni a Földet. Akkor még nem tudhatták, hogy 717 nap múlva több ezer magyar várja majd őket a horvátországi kikötőben, és teljesítményükkel történelmet írnak.

Fa Nándor a Szent Jupáton - Fotó: Csudai Sándor

A Szent Jupát útja nem egyszerű sportteljesítmény volt. A két hajósnak több mint 60 ezer kilométert kellett megtennie, miközben olyan viharokkal, hatalmas hullámokkal és veszélyes tengeri szakaszokkal találkoztak, amelyekre korábban egyikük sem lehetett teljesen felkészülve.

A vállalkozás végül sikerrel járt: Fa Nándor és Gál József lett az első két magyar, aki vitorlással körbehajózta a Földet.

Egy ötletből lett a Szent Jupát

Fa Nándor és Gál József már évekkel az indulás előtt elhatározta, hogy megpróbálják megkerülni a Földet. A gondolat 1979-ben fogalmazódott meg bennük, amikor még egyiküknek sem álltak rendelkezésére a szükséges eszközök egy ilyen vállalkozáshoz. Nem egy kész óceáni versenyhajóval vágtak neki a feladatnak: a nyolcvanas évek elején egy Balaton-31-es hajó maradványához jutottak hozzá, amelyből saját kezűleg kezdték megépíteni az óceáni túrahajót - írja a Nemzeti Archívum.

Összesen mintegy 20 ezer munkaórát dolgoztak rajta, és 1985-re elkészült a 31 láb, vagyis 9,45 méter hosszú hajó.

A 15 négyzetméternyi vitorlafelülettel rendelkező Szent Jupát nevét a kenusok védőszentjéről kapta.

A hajó mérete és kialakítása mai szemmel is szerénynek tűnik ahhoz képest, hogy milyen óceáni útra vállalkoztak vele.

A két székesfehérvári fiatal 1985. szeptember 26-án az akkor még Jugoszláviához tartozó Opatijából futott ki. Gibraltár felé vették az irányt, majd az Atlanti-óceánon délnek hajózva Afrika megkerülésére készültek. A kormány mögött hatóránként váltották egymást, és már az út korai szakaszán 6-7 méteres, időnként ennél is nagyobb hullámokkal kellett megbirkózniuk.

Viharok és veszélyes óceáni szakaszok

A Szent Jupát útja hamar bebizonyította, hogy a Föld körbehajózása egy ilyen kis hajóval rendkívüli vállalkozás. Első fontosabb állomásuk Las Palmas volt, majd a Zöld-foki-szigetek következtek. 1986 februárjában értek Fokvárosba, ahonnan a hajó karbantartása után az Indiai-óceán felé indultak tovább.