A Fury-Joshua összecsapás lehetőségéről már évek óta folynak a találgatások, ám a brit sztárbokszolók csak idén áprilisban írták alá a 2026-os összecsapásra vonatkozó szerződéseket.

A bokszrajongók évek óta várják Fury-Joshua összecsapást

Fotó: AFP

A megállapodás megszületését követően is hónapokig tartott a vita a helyszínről és az időpontról. Többek között a londoni Wembley Stadion, a dublini Croke Park, valamint Las Vegas és New York neve is felmerült. A tárgyalások egyik nehézségét az jelentette, hogy a két ökölvívó szerződése eltérő helyszíni feltételeket tartalmazott. Joshua és promótere, Eddie Hearn ragaszkodott ahhoz a kitételhez, amely szerint a mérkőzésnek az Egyesült Királyságban kell megrendezésre kerülnie.

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A mérkőzést a Netflix közvetíti, ezért a kezdési időpontot egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A streamingplatform a várakozások szerint úgy időzíti majd a találkozót, hogy az Egyesült Államokban is kiemelt nézettséget érjen el. A promócióban a szaúdi Turki Al-Sheikh által vezetett Ring Magazine, valamint és Dana White a UFC elnöke részt vesz.

„Ennek a generációnak két legjobb nehézsúlyú ökölvívója végre szembe kerül egymással a ringben” – fogalmazott Al-Sheikh, aki szerint a találkozó a sportág történetének egyik legnagyobb mérkőzése lehet. Dana White úgy véli, a szurkolók több mint egy évtizede várnak erre az összecsapásra.

Enough talk. Time to fight.



TYSON FURY vs. ANTHONY JOSHUA.

Friday December 11.

LIVE from the UK – and only on Netflix. #FuryJoshua pic.twitter.com/dzd1ksQ6zF — Netflix (@netflix) September 24, 2026

Joshua számára különösen fontos mérkőzés következik. A brit ökölvívó decemberben súlyos autóbalesetet szenvedett Nigériában, amelyben két közeli barátja, Sina Ghami és Latif Ayodele életét vesztette. Joshua komolyabb sérülés nélkül megúszta a balesetet, majd júliusban Kristian Prenga legyőzésével tért vissza a ringbe. A Fury elleni találkozó így nemcsak két korábbi világbajnok régóta várt összecsapása, hanem Joshua visszatérésének következő fontos állomása is lehet.