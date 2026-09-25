Hámori Luca előtt Kukhta Vladislava is szorítóba lépett a női 57 kilogrammos fináléjában. A kazah származású magyar bokszoló az elődöntőben az ír Michaela Walsh ellen diadalmaskodott, a döntőben pedig az orosz Liudmila Vorontsova várt rá.
Az első menetben Kukhta Vladislava remekül bokszolt, és pontozásban 4–1-es előnyre tett szert. A második menetben is a magyar színekben versenyző öklöző irányított, és esélyt sem adott orosz ellenfelének. Igaz, az utolsó másodpercekben Kukhta Vladislava bekapott egy nagy ütést, amitől megsérült az orra.
Az utolsó menetben az orosz Vorontsova nagyon ráment Vladislavára, aki mindent bevetett azért, hogy megőrizze előnyét. A hajrában Vladislava rendkívül taktikusan bokszolt, esélyt sem adott az orosznak, így végül egyhangú pontozással megnyerte a meccset, amivel megszerezte a magyar küldöttség első aranyérmét az Európa-bajnokságon.
Kukhta Vladislava arany-, Hámori Luca ezüstérmes az ökölvívó Európa-bajnokságon
Az olimpiai ötödik helyezett Hámori Luca múlt szombaton kezdte meg szereplését az ökölvívó Európa-bajnokságon. Elsőként a svájci Anna Jennit győzte le, majd kedden a lett Beatrise Rozentale következett a negyeddöntőben, aki elleni könnyed sikert aratva jutott be a legjobb négy közé.
Az elődöntőbe kerüléssel már biztossá vált, hogy Hámori Luca felnőtt pályafutása során először állhat majd dobogóra világversenyen, ugyanakkor a meccs utáni nyilatkozatában a BVSC 25 éves ökölvívója kijelentette, hogy nem elégszik meg az elődöntőbe jutással, célja a fináléba kerülés és az aranyérem.
Hámori Luca szerdai ellenfele a 19 éves lengyel Kinga Krówka volt, aki ellen a magyar versenyző kiegyenlített csatát vívott, és végül 4-1-es megosztott pontozással diadalmaskodott.
„Sikerült véghez vinnem, amit a sarokban megbeszéltünk, és egy nagyon jó mérkőzésen nyertem. Hihetetlen, hogy bejutottam a döntőbe, nagyon várom a finálét, ahol egy orosz lány lesz az ellenfelem. Biztosan kemény lesz, de mindent bele fogok adni, hiszen az aranyéremért jött” – mondta az elődöntő után Hámori Luca, akire a fináléban az orosz Azalija Aminyeva várt.
Az első menetben a két ökölvívó rendkívül óvatos volt, egyikük sem vitt be ütést, amit a mérkőzésvezető is szóvá tett. A folytatásban Hámori Luca rengeteget mozgott, elképesztő volt a lábmunkája, azonban az első menetet 4–1 arányban az orosz öklöző kapta.
A második menetben Hámori továbbra is energikus volt, de mintha nem mérte volna fel megfelelően az ütőtávolságot, így igazán tiszta találatokat nem tudott bevinni.
Egy perccel a menet vége előtt aztán a BVSC versenyzője egy gyönyörű jobb horoggal talált, majd nem sokkal később bevitt egy tiszta bal horgot is. Ennek ellenére a második menetet 5–0-ra nyerte az orosz versenyző, így Hámori Lucának óriási hajrára volt szüksége az utolsó menetben.
A harmadik menetben a magyar versenyző keményen megindult, ez viszont rendkívül feküdt a kontrabunyós hírében álló Aminyevának, akihez nagyon nehezen tudott közel kerülni. A hajrában az orosz versenyző már taktikusan menedzselte az időt, többször el is csúszott, vagy éppen lefogta Hámorit. A gongszó előtt a magyar versenyző még bevitt egy nagy bal horgot, de arra sajnos nem volt esélye, hogy megfordítsa az összecsapást.
Hámori Luca ezzel ezüstérmet nyert az Európa-bajnokságon, és pályafutása legjobb eredményét érte el. A magyar küldöttség pedig ezzel egy-egy arany-, ezüst- és bronzéremmel zárta a kontinensviadalt
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