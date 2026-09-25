Hámori Luca előtt Kukhta Vladislava is szorítóba lépett a női 57 kilogrammos fináléjában. A kazah származású magyar bokszoló az elődöntőben az ír Michaela Walsh ellen diadalmaskodott, a döntőben pedig az orosz Liudmila Vorontsova várt rá.

Hámori Luca mellett Kukhta Vladislava (jobbra) is remekelt a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon

Fotó: Magyar Ökölvívók Szövetsége/Facebook

Az első menetben Kukhta Vladislava remekül bokszolt, és pontozásban 4–1-es előnyre tett szert. A második menetben is a magyar színekben versenyző öklöző irányított, és esélyt sem adott orosz ellenfelének. Igaz, az utolsó másodpercekben Kukhta Vladislava bekapott egy nagy ütést, amitől megsérült az orra.

Az utolsó menetben az orosz Vorontsova nagyon ráment Vladislavára, aki mindent bevetett azért, hogy megőrizze előnyét. A hajrában Vladislava rendkívül taktikusan bokszolt, esélyt sem adott az orosznak, így végül egyhangú pontozással megnyerte a meccset, amivel megszerezte a magyar küldöttség első aranyérmét az Európa-bajnokságon.

Kukhta Vladislava arany-, Hámori Luca ezüstérmes az ökölvívó Európa-bajnokságon

Az olimpiai ötödik helyezett Hámori Luca múlt szombaton kezdte meg szereplését az ökölvívó Európa-bajnokságon. Elsőként a svájci Anna Jennit győzte le, majd kedden a lett Beatrise Rozentale következett a negyeddöntőben, aki elleni könnyed sikert aratva jutott be a legjobb négy közé.

Hámori Luca szenzációsan bokszolt a szófiai Európa-bajnokságon

Fotó: Artur Widak / NurPhoto via AFP

Az elődöntőbe kerüléssel már biztossá vált, hogy Hámori Luca felnőtt pályafutása során először állhat majd dobogóra világversenyen, ugyanakkor a meccs utáni nyilatkozatában a BVSC 25 éves ökölvívója kijelentette, hogy nem elégszik meg az elődöntőbe jutással, célja a fináléba kerülés és az aranyérem.

Hámori Luca szerdai ellenfele a 19 éves lengyel Kinga Krówka volt, aki ellen a magyar versenyző kiegyenlített csatát vívott, és végül 4-1-es megosztott pontozással diadalmaskodott.

„Sikerült véghez vinnem, amit a sarokban megbeszéltünk, és egy nagyon jó mérkőzésen nyertem. Hihetetlen, hogy bejutottam a döntőbe, nagyon várom a finálét, ahol egy orosz lány lesz az ellenfelem. Biztosan kemény lesz, de mindent bele fogok adni, hiszen az aranyéremért jött” – mondta az elődöntő után Hámori Luca, akire a fináléban az orosz Azalija Aminyeva várt.