A 24 éves Joanna Wietrzyk szeptember 12-én Pekingben indult a HYROX női Pro-versenyében. A viadal nyolc egykilométeres futószakaszt váltogat különböző erő- és állóképességi feladatokkal, így a versenyzők egymás után használják ugyanazokat az eszközöket.

Joanna Wietrzyk kellemetlen eset kapcsán került a figyelem középpontjába

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Az ausztrál sportolónő verseny közben súlyos hasmenéssel küzdött, és elveszítette az uralmat a bélműködése felett: széklete a ruházatába került. Wietrzyk ennek ellenére nem állt ki, végigcsinálta a futást és az állomásokat, majd 1 óra 1 perc 23 másodperces idővel megnyerte a női Pro kategóriát. Az eset pillanatok alatt hatalmas vitát váltott ki az interneten.

A HYROX elismerte, hogy hibázott Joanna Wietrzyk esetében

A legfontosabb kérdés hamar az lett, hogyan engedhették Wietrzyket tovább versenyezni úgy, hogy a székletszennyeződés már a közösen használt eszközöket és a versenyterületet is érinthette.

A HYROX társalapítója, Moritz Fürste később bocsánatot kért, és elismerte: a szervezet hibázott azzal, hogy nem reagált azonnal.

Nincs bizonyíték arra, hogy Wietrzyk fertőző betegséggel küzdött volna, az intenzív fizikai terhelés önmagában is kiválthat hasmenést. A székletszennyeződést azonban ettől függetlenül potenciális biológiai veszélyként kell kezelni, különösen közösen használt felületeken.

A botrány után a HYROX szigorította a szabályokat: biológiai szennyeződés esetén a versenyigazgató egészségügyi okból megállíthatja a sportolót.

Hol kezdődik a szervezők felelőssége?

Fontos különbség, hogy egy sportoló csak saját magát veszélyezteti-e, vagy a döntésének már másokra is következménye lehet?

Ha valaki rosszullét, fájdalom vagy kimerültség ellenére folytatja a versenyt, bizonyos határig saját egészségéről és eredményéről dönt. Abban a pillanatban azonban, amikor például székletével közös eszközöket, a pályát vagy mások által használt területet szennyez be, a helyzet már nem kizárólag az ő magánügye.

Ilyenkor a versenybíróknak és a szervezőknek is közbe kell lépniük. A sportolónak természetesen szintén van felelőssége abban, hogy jelezze a problémát vagy megálljon, ha erre képes, de a verseny biztonságának felügyeletét nem lehet kizárólag egy végletekig küzdő versenyző döntésére bízni. Maga a HYROX is lényegében ezt ismerte el utólag, amikor hibának nevezte a beavatkozás elmaradását.

Az érintett eszközöket ilyenkor ki kell vonni a használatból, megtisztítani és fertőtleníteni. A CDC sportlétesítményeknél is külön hangsúlyozza a közösen használt felszerelések rendszeres tisztítását és fertőtlenítését, látható szennyeződés vagy betegség esetén pedig ennél is szigorúbb eljárás indokolt.

A hasonló problémák megelőzésében segíthet a megfelelő folyadékbevitel, valamint a sportoló számára problémás ételek, túl sok rost, zsír vagy koffein kerülése a verseny előtt. Teljes biztonság azonban nincs: az úgynevezett futók hasmenése az állóképességi sportokban jól ismert jelenség.