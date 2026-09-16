A 24 éves Joanna Wietrzyk szeptember 12-én Pekingben indult a HYROX női Pro-versenyében. A viadal nyolc egykilométeres futószakaszt váltogat különböző erő- és állóképességi feladatokkal, így a versenyzők egymás után használják ugyanazokat az eszközöket.
Az ausztrál sportolónő verseny közben súlyos hasmenéssel küzdött, és elveszítette az uralmat a bélműködése felett: széklete a ruházatába került. Wietrzyk ennek ellenére nem állt ki, végigcsinálta a futást és az állomásokat, majd 1 óra 1 perc 23 másodperces idővel megnyerte a női Pro kategóriát. Az eset pillanatok alatt hatalmas vitát váltott ki az interneten.
A HYROX elismerte, hogy hibázott Joanna Wietrzyk esetében
A legfontosabb kérdés hamar az lett, hogyan engedhették Wietrzyket tovább versenyezni úgy, hogy a székletszennyeződés már a közösen használt eszközöket és a versenyterületet is érinthette.
A HYROX társalapítója, Moritz Fürste később bocsánatot kért, és elismerte: a szervezet hibázott azzal, hogy nem reagált azonnal.
Nincs bizonyíték arra, hogy Wietrzyk fertőző betegséggel küzdött volna, az intenzív fizikai terhelés önmagában is kiválthat hasmenést. A székletszennyeződést azonban ettől függetlenül potenciális biológiai veszélyként kell kezelni, különösen közösen használt felületeken.
A botrány után a HYROX szigorította a szabályokat: biológiai szennyeződés esetén a versenyigazgató egészségügyi okból megállíthatja a sportolót.
Hol kezdődik a szervezők felelőssége?
Fontos különbség, hogy egy sportoló csak saját magát veszélyezteti-e, vagy a döntésének már másokra is következménye lehet?
Ha valaki rosszullét, fájdalom vagy kimerültség ellenére folytatja a versenyt, bizonyos határig saját egészségéről és eredményéről dönt. Abban a pillanatban azonban, amikor például székletével közös eszközöket, a pályát vagy mások által használt területet szennyez be, a helyzet már nem kizárólag az ő magánügye.
Ilyenkor a versenybíróknak és a szervezőknek is közbe kell lépniük. A sportolónak természetesen szintén van felelőssége abban, hogy jelezze a problémát vagy megálljon, ha erre képes, de a verseny biztonságának felügyeletét nem lehet kizárólag egy végletekig küzdő versenyző döntésére bízni. Maga a HYROX is lényegében ezt ismerte el utólag, amikor hibának nevezte a beavatkozás elmaradását.
Az érintett eszközöket ilyenkor ki kell vonni a használatból, megtisztítani és fertőtleníteni. A CDC sportlétesítményeknél is külön hangsúlyozza a közösen használt felszerelések rendszeres tisztítását és fertőtlenítését, látható szennyeződés vagy betegség esetén pedig ennél is szigorúbb eljárás indokolt.
A hasonló problémák megelőzésében segíthet a megfelelő folyadékbevitel, valamint a sportoló számára problémás ételek, túl sok rost, zsír vagy koffein kerülése a verseny előtt. Teljes biztonság azonban nincs: az úgynevezett futók hasmenése az állóképességi sportokban jól ismert jelenség.
Gary Linekerrel a vb-n történt meg
A pekingi eset szélsőséges volt, de maga a probléma nem példa nélküli. Az egyik legismertebb történet Gary Linekerhez kötődik. Az angol válogatott legendás csatára az 1990-es világbajnokságon, az Írország elleni csoportmérkőzésen már betegen lépett pályára.
Lineker évekkel később elárulta, hogy egy becsúszás után elveszítette az uralmat a bélműködése felett. Mindez azután történt, hogy megszerezte Anglia gólját az 1–1-re végződő találkozón. A csatár egészen a 83. percig pályán maradt.
Paula Radcliffe a kényszerszünet után is nyert
Paula Radcliffe 2005-ben a London Maratonon került hasonló helyzetbe. A brit hosszútávfutó súlyos gyomorproblémák miatt félrehúzódott az út szélére, elvégezte a dolgát, majd visszatért a versenybe. Nemcsak célba ért, hanem 2 óra 17 perc 42 másodperces idővel megnyerte a viadalt.
Az eset azért érdekes párhuzam, mert Radcliffe megszakította a versenyzését, kezelte a problémát, majd folytatta.
Tom Dumoulin is majdnem ráfizetett
A 2017-es Giro d'Italián Tom Dumoulin volt kénytelen váratlanul félreállni a 16. szakaszon. A rózsaszín trikót viselő holland nem tudta tovább visszatartani a problémát, miközben riválisai továbbtekertek. Dumoulin jelentős időt veszített, előnye mindössze 31 másodpercre olvadt, néhány nappal később azonban így is megnyerte a Giro d'Italiát.
Lineker, Radcliffe és Dumoulin története is azt mutatja, hogy extrém fizikai terhelés mellett még a világ legjobb sportolóinak szervezete is kiszámíthatatlanul reagálhat. A pekingi eset azonban egy ponton különbözött ezektől: a közösen használt eszközök miatt a probléma már más versenyzőket is érintett. Ezért a legfontosabb kérdés végül nem az lett, hogy Wietrzyk miért nem adta fel, hanem az, hogy a szervezők miért nem állították meg.