Utólag visszalépett a pekingi Hyrox-versenytől Joanna Wietrzyk, aki annak ellenére folytatta a viadalt, hogy verseny közben hasmenése lett. Az ausztrál sportoló végül megnyerte a versenyt, az eset azonban komoly felháborodást váltott ki, mivel a szennyezett eszközök és pálya miatt a többi induló egészségét is veszélyeztethette. Pár nap elteltével a közösségi-oldalán szólalt meg a történekről, és elmondta, hogy utólag visszalépett a versenytől és az összes pontjáról lemond.

Joanna Wietrzyk bocsánatot kért és lemondott a pontjairól - Fotó: VCG via Getty Images /

Joanna Wietrzyk bocsánatot kért és lemondott a pontjairól

A 24 éves sportoló a múlt héten, Pekingben rendezett Hyrox-versenyen került kellemetlen helyzetbe. A Hyrox lényege, hogy a résztvevők összesen nyolc kilométert futnak, egy kilométeres szakaszokra bontva, amelyek között különböző funkcionális gyakorlatokat kell teljesíteniük. Ezek között szerepel többek között az evezés, a burpee, a homokzsákcipelés és a szánhúzás vagy -tolás.

Wietrzyk verseny közben hasmenéssel küzdött, és az egyik gyakorlat teljesítése közben össze is csinálta magát. A kellemetlen incidens ellenére nem szakította félbe a viadalt, folytatta a versenyzést, és végül elsőként ért célba.

Az esetből azonban hamar komoly vita lett. Miközben egyesek a sportoló elszántságát és kitartását méltatták, mások azt kifogásolták, hogy a folytatással a többi versenyző egészségét is veszélyeztette, hiszen ugyanazokat az állomásokat és eszközöket használták. A Hyrox szervezői később maguk is elismerték, hogy a kialakult helyzetet nem megfelelően kezelték.

Wietrzyk csütörtökön az Instagram-oldalán reagált a történtekre.

A verseny kezdetekor teljesen egészségesnek és fittnek éreztem magam, semmi sem utalt arra, hogy megbetegednék. Utólag visszagondolva sajnálom, hogy nem léptem vissza. Belátom, hogy más döntést kellett volna hoznom. Vállalom a felelősséget, amiért a folytatás mellett döntöttem, és mélységesen sajnálom az ezzel okozott kellemetlenséget

- írta az ausztrál sportoló a közösségi-oldalán, aki hozzátette, az élet több, mint verseny.